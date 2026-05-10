Mourinho krok od Realu? Benfica już znalazła jego następcę

Czy Jose Mourinho po raz drugi w karierze obejmie Real Madryt? W Portugalii zdają się nie czekać na jego ruch, tylko już przygotowują następcę. Media poinformowały kto miałby zastąpić legendarnego trenera, gdyby ten faktycznie po 13 latach wrócił na Santiago Bernabeu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziś to wyblakły klasyk, ale kiedyś to się działo. "Szukali się po dworcach"

Benfica już wie. To on zastąpi Mourinho

"Benfica nie traci czasu i już pracuje nad możliwym zastępcą na ławce. Według "A Bola" wielkim kandydatem na następcę Mourinho jest Marco Silva, obecnie skonsolidowany w Premier League i bardzo ceniony przez lizbońskie kierownictwo sportowe. Na Estadio Da Luz uważają, że idealnie wpisuje się w profil, którego szukają, by rozpocząć nowy etap - jeśli Mourinho ostatecznie zaakceptuje propozycję Realu Madryt" - odnotował kataloński dziennik "Sport".

Mourinho od kilku tygodni jest łączony z sensacyjnym powrotem na ławkę trenerską Realu Madryt. W tym klubie pracował w latach 2010-2013. Wygrał z nim trzy trofea: po razie triumfując w lidze, pucharze kraju i superpucharze. Nie udało mu się zwyciężyć w Lidze Mistrzów, co od razu po odejściu Mourinho osiągnął w Realu Carlo Ancelotti.

Od 18 września Mourinho pracuje w Benfice. Wygrał 26 z 43 meczów, odniósł dziewięć remisów i poniósł osiem porażek. Co ciekawe nie przegrał ani jednego meczu w lidze, ale przez nadmiar remisów nie był w stanie zatrzymać FC Porto, które jest już pewne mistrzostwo kraju.

Wspomniany przez hiszpańskie i portugalskie media Silva - potencjalny następca Mourinho w Benfice - od pięciu lat pracuje w Fulham. Wcześniej był trenerem Evertonu, Watfordu i Hull City. Co ciekawe w swoim CV ma pracę w drugim klubie z Lizbony. Sporting prowadził w sezonie 2014/15. Wygrał z nim Puchar Portugalii.