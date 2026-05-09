Jan Bednarek z rodziną napadnięty i okradziony. Napastnik groził im nożem

Dla Jana Bednarka ostatnie dni były jednymi z najlepszych w zawodowej karierze. FC Porto 2 maja wygrało 1:0 z Alvercą i przypieczętowało pierwsze od czterech lat mistrzostwo Portugalii na dwie kolejki przed końcem sezonu. Obrońca reprezentacji Polski miał w tym ogromny udział. Jest liderem formacji defensywnej, która jak dotąd straciła zaledwie 15 goli w lidze i była fundamentem sukcesu zespołu trenera Francesco Farioliego. Bednarek mógł się więc w ostatnich dniach niemal wyłącznie cieszyć, jednak ta radość została bardzo poważnie zakłócona. Reprezentant Polski i jego rodzina przeżyli bowiem chwile grozy.

Koszmar w domu Bednarków. Złodziej groził im nożem

Portugalski dziennik "Record" informuje, że do feralnego zdarzenia doszło w domu Bednarków w części miasta Porto o nazwie Rua de Timor. W piątek 8 maja około godziny 21:30 wraz z rodziną wrócili do swego domostwa, ale tego, co tam zastali, nie mogli się spodziewać. W środku był złodziej, który włamał się wcześniej i zabierał wszelkie kosztowności. Gdy przestępca ich zobaczył, wyjął nóż i za jego pomocą sterroryzował rodzinę, po czym uciekł.

Polak z rodziną bez uszczerbku na zdrowiu. Przestępca uciekł z cennym łupem

Jak donoszą portugalskie media, obrońcy reprezentacji Polski oraz jego rodzinie nic się na szczęście nie stało. Są jedynie po wszystkim w dużym szoku. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, zabierając ze sobą przedmioty o wartości szacowanej na 150 000 euro. Na miejsce została wezwana policja, a śledztwo w całej sprawie już trwa.

Nie jest to oczywiście w tym momencie najważniejsze, ale Bednarka i FC Porto czeka w niedzielę 10 maja o 19:00 wyjazdowe starcie z AFS. Nie sposób stwierdzić, czy koszmarne przeżycie stawia występ Polaka pod znakiem zapytania. Zapewne nie, choć fakt faktem, piłkarze (i ogólnie sportowcy) właśnie podczas meczów są najbardziej narażeni na kradzieże. Bardzo dobrze wie o tym kolega Polaka z obrony Thiago Silva, który w 2018 roku, gdy grał dla PSG, właśnie w trakcie starcia PSG - Nantes stracił przedmioty warte prawie milion euro w wyniku włamania do jego domu.