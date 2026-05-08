Gol stadiony świata Polki na Euro! Jest kluczowa wygrana

Osiem reprezentacji rywalizuje na mistrzostwach Europy do lat 17 kobiet. Awans na rozgrywany w Irlandii Północnej turniej wywalczyły sobie Polki, które trafiły do trudnej grupy z Francją, Hiszpanią i Finlandią. Stawka turnieju jest wysoka - pięć z ośmiu drużyn zakwalifikuje się na tegoroczne mistrzostwa świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z karierą Szczęsnego? Żelazny: Wojtek przeszedł tę grę. Już jest wygranym

Zmagania dla Polek rozpoczęły się fatalnie. Porażka 0:5 z Francją była w pełni zasłużona. Różnica poziomów była widoczna jak na dłoni, na co wskazywał wynik już po pierwszej połowie. Rywalki do szatni schodziły z czterobramkową przewagą. Turniej jednak nie kończy się na pierwszym meczu, a Finki były przeciwniczkami w zasięgu młodych reprezentantek Polski.

Kapitalny rzut wolny Polek!

Gra w pierwszej połowie Polkom się nie kleiła. To Finki tworzyły sobie lepsze sytuacje, jak chociażby w 22. minucie, kiedy Oulasvirta posłała płaskie dośrodkowanie wzdłuż bramki. Szczęśliwie, żadna z rywalek nie domknęła akcji. Sama Oulasvirta kwadrans później miała idealną szansę na wyprowadzenie swojej reprezentacji na prowadzenie. Otrzymała piłkę tuż przed bramką, ale zbyt długo zajęło jej opanowanie. Świetnie zainterweniowała Hanna Buchta.

Zobacz też: Lechia odzyska odjęte punkty? Jest stanowczy komunikat PZPN

Przez długi czas Polska nie potrafiła sobie wykreować groźnych sytuacji. Brakowało dobrego ostatniego podania. Dokładność w tym elemencie pojawiła się w samej końcówce. W 42. minucie świetną sytuację miała Nicola Gałuszka, ale posłała piłkę w boczną siatkę. Zaledwie minutę później Zofia Burzan została sfaulowana przed polem karnym. Piłkarka Czarnych Sosnowiec podeszła do piłki ustawionej ok. 25 metrów od bramki i uderzyła nie do obrony!

Zażarta obrona do ostatniej minuty

Już na początku drugiej połowy kolejną dobrą sytuację miała Gałuszka, ale znów zabrakło jej dokładności. Po przerwie Polki prezentowały się naprawdę dobrze, ale nie mogły znaleźć sposobu na pokonanie Leppamaki. Próbowały między innymi Gałuszka i Zofia Cendrowska. Pierwszą groźną sytuację Finki stworzyły sobie dopiero w 70. minucie, ale Buchta przeczytała zamiary Ylatalo.

Rywalki zaczęły podchodzić mocniejszym, agresywniejszym pressingiem, co przynosiło rezultat w postaci kolejnych sytuacji. Polki starały się odgryzać, ale dobrze spisywała się fińska bramkarka. W ostatnim kwadransie zdecydowaną przewagę miały przeciwniczki, które raz po raz groziły Buchcie. W 91. minucie Polki domagały się rzutu karnego, ale sędzina pozostała niewzruszona. Finki w ostatniej akcji miała rzut rożny, a do ataku poszła nawet bramkarka. Nie przyniosło to jednak rezultatu, zwyciężyły reprezentantki Polski!

Finlandia 0:1 Polska (0:1)

Bramki: Burzan (42')

Finlandia: Leppamaki, Kivimaki (66' Krause), Sarelius, Kupila, Nurminen Ż , Pulkkanen (66' Valkky), Ahonen (76' Selkala), Saikko (76' Artti), Lamberg, Ylatalo, Oulasvirta (60' Surakka)

, Pulkkanen (66' Valkky), Ahonen (76' Selkala), Saikko (76' Artti), Lamberg, Ylatalo, Oulasvirta (60' Surakka) Polska: Buchta, Zgrzeba, Wiśniewska Ma., Zarzycka, Grewling (46' Januszyńska), Wiśniewska Mi. Ż, Burzan (88' Kwiatkowska), Gałuszka, Zając (64' Świtała), Grzechnik (46' Guzenda), Cendrowska (82' Saja)

Tabela grupy B ME U-17 kobiet po drugiej kolejce:

Francja - 6 punktów, bramki 6:0 Hiszpania - 3 punkty, bramki 4:1 Polska - 3 punkty, bramki 1:5 Finlandia - 0 punktów, bramki 0:5

Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy wywalczą sobie awans do półfinału. Reprezentacje, które zajmą trzecie miejsca, rozegrają mecz barażowy o awans na tegoroczne mistrzostwa świata U17. Turniej odbędzie się jesienią w Maroku.