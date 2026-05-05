Ten klub nie odpuszcza ws. transferu Lewandowskiego. "Potrzebują lidera"

W niedzielę (10 maja) FC Barcelona może zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii. "Duma Katalonii" potrzebuje do tego celu jednego punktu. Tego dnia obrońcy tytułu zmierzą się z odwiecznym rywalem - Realem Madryt. Kibice zastanawiają się nad tym, czy to będzie ostatnie El Clasico Roberta Lewandowskiego w karierze. W czerwcu wygasa kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną, a wciąż nie ma oficjalnej decyzji na temat przyszłości. Najprawdopodobniej, gdyby został w dotychczasowym klubie, to musiałby liczyć się z dużą obniżką pensji i faktem, że często wchodziłby na boisko z ławki rezerwowych.

Chicago Fire nie rezygnuje z walki o Lewandowskiego. "To jest pewne"

Sytuację bacznie obserwują inne kluby. W tym roku jako pierwsi do Lewandowskiego zgłosili się przedstawiciele Chicago Fire, którzy zaproponowali mu kontrakt spełniający jego wymagania finansowe. Nie tak dawno temu "The Athletic" poinformowało, że klub z Chicago wycofał się wyścigu o polskiego snajpera.

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty te doniesienia zdementował Janusz Michalik. Ekspert telewizyjny był bardzo zdziwiony informacją podaną przez "The Athletic".

- Chicago Fire nadal o niego walczy. To jest pewne. Rozmawiałem niedawno z trenerem Chicago Fire, Greggiem Berhalterem, bo się znamy, i usłyszałem, że absolutnie nie odłożyli tematu na bok - podkreślił były reprezentant USA.

Transfer do Chicago Fire odpowiedni dla Lewandowskiego? "Potrzebują lidera"

Michalik przyznaje, że ewentualny transfer do włoskiej Serie A nie byłby dla Lewandowskiego zły. Nie jest bowiem tajemnicą, że agent Polaka - Pini Zahavi - spotkał się z przedstawicielami Juventusu. W USA jednak też 37-latek może czuć się bardzo dobrze. Chicago Fire w przyszłości zamierza nawet walczyć w lidze MLS o tytuł.

- Klub ma właściciela, który jest naprawdę bogaty. W zeszłym sezonie zaczęli się odbudowywać i dotarli do play-offów. Chcą iść w górę, stawiają na drużynę, nie zbiór gwiazd, ale potrzebują lidera projektu - podkreślił Michalik.

Ekspert dodał również, że transfer do klubu z Chicago byłby dla Lewandowskiego idealny pod kątem marketingowym. W tamtejszym środowisku działacze są zachwyceni umiejętnościami Polaka i widzą w nim piłkarza pokroju Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego.