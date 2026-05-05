Do przerwy było 0:4. Deklasacja w pierwszym meczu Polek na Euro

W mistrzostwach Europy do lat 17 kobiet bierze udział osiem drużyn. W pierwszej kolejce grupy A Niemki pokonały Norweżki 3:1, a reprezentacja Anglii wygrała z Irlandią Północną 2:0. We wtorek czekaliśmy już na mecz Biało-Czerwonych. Polki na otwarcie turnieju w grupie B mierzyły się z Francją. Zadanie było zatem niełatwe.
Reprezentacja Polski dobrze weszła w mecz z Francją. Po pierwszym kwadransie nasza drużyna co prawda nie oddała żadnego strzału, ale często przebywała na połowie rywalek. Niestety później wszystko posypało się jak domek z kart.
W 17. minucie Francuzki właściwie trzema podaniami rozmontowały defensywę Polek. Sytuację sam na sam fenomenalnie wybroniła Hanna Buchta. Później nasze zawodniczki wybijały piłkę, ale ostatecznie ta dalej pozostała w polu karnym, a faul popełniła Maja Wiśniewska i sędzia z Chin podyktowała "jedenastkę", a ją pewnie wykorzystała Lea Motyka.
Nie minęło dużo czasu, a "Trójkolorowe" prowadziły już 2:0. Po rzucie rożnym panował chaos w polu karnym, a tam najlepiej zachowała się Rachael Adedini. Piłka właściwie wturlała się do siatki, a zasłonięta Buchta nie miała szansy jej sięgnąć.
Francuzki dominowały na boisku, a nasz zespół potrzebował trochę czasu na otrząśnięcie się po stracie dwóch goli. W 36. minucie tymczasem powinno być 2:1. Wreszcie Biało-Czerwone pięknie rozegrały akcję, piłka powędrowała na lewą stronę do Leny Januszyńskiej i minimalnie chybiła. Być może, gdyby Polki wykorzystały swój moment, to reszta spotkania wyglądałaby inaczej.
Rywalki natomiast znów podkręciły tempo i strzeliły kolejne dwa gole. Najpierw w 41. minucie piłkę przed polem karnym otrzymała Elise Dhalluin i kapitalnym strzałem pokonała Buchtę. Ta bramka była ozdobą całego spotkania i ręce same składają się do oklasków. Pięć minut później na 4:0 podwyższyła Elsa Prezelin. Nasza defensywa ewidentnie wtedy się pogubiła.
Chwilami przeciwniczki dominowały tak mocno, że wymowne były słowa Joanny Tokarskiej, która razem z Szymonem Borczuchem komentowała mecz na antenie TVP Sport. - Francuzki wyglądają jak dziewczyny z wyższej kategorii wiekowej - powiedziała komentatorka.
Na przerwę oba zespoły schodziły przy wyniku 4:0 dla Francji. Rywalki reprezentantek Polski w drugiej połowie zamierzały powiększyć swój dorobek bramkowy. Znów bywało nerwowo w naszym polu karnym, ale trzeba ponownie pochwalić Buchtę, która robiła wiele, by przeciwniczki nie trafiły do siatki.
- Cztery wpuszczone gole, ale interwencji było bardzo dużo - mówiła w 80. minucie Tokarska podczas transmisji. - To pewien paradoks, że przy takim wyniku nasza bramkarka będzie należała do najlepszych reprezentantek Polski w tym meczu - dodawał Borczuch.
Francuzki pozwalały też Polkom na więcej gry ofensywnej, ale honorowej bramki się nie doczekaliśmy. Tymczasem w 86. minucie padł piąty gol dla rywalek. Candice Thomas, wprowadzona na boisko za Adedini, zabawiła się z defensywą Polski i pewnie wykończyła akcję. Buchta nie pierwszy raz tego dnia była bez szans.
Wynik później się nie zmienił Po wysokiej przegranej teraz przed naszym zespołem mecz z Finlandią (8 maja, godz. 19:00). Trzy dni później o tej samej porze Polki zmierzą się z Hiszpankami.