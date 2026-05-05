Koszmar polskiego klubu. 600 tysięcy do zwrotu

Podbeskidzie Bielsko-Biała w Ekstraklasie spędziło sześć sezonów między latami 2011-2021. Ta dekada największych sukcesów w historii bielskiej piłki, jednak do dziś odbija się czkawką. Zaledwie trzy lata po degradacji przyszła kolejna - tym razem już do II ligi. Na trzecim poziomie rozgrywkowym gra do dziś.

Klub od spadku z Ekstraklasy jest jednak targany problemami organizacyjno-finansowymi. Ledwie kilka tygodni temu do kasy z Urzędu Miejskiego powędrowało 1,8 mln złotych. "Pieniądze uzyskane w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki ma pozwolić spłacić pozostałe zadłużenie Podbeskidzia. To studnia bez dna" - pisano w lokalnych mediach.

Podbeskidzie Bielsko-Biała z niekorzystnym wyrokiem

I faktycznie, "studnia bez dna" idealnie pasuje do Podbeskidzia - zwłaszcza w związku ze sprawą, o której donosi portal bielsko.biala.pl. Według wyroku sądu, klub musi zapłacić 500 tysięcy złotych oraz niemal 100 tysięcy odsetek firmie byłego prezesa, Krzysztofa Przeradzkiego. Decyzja nie jest prawomocna - władze klubu postanowiły wnieść apelację. Jeżeli nie powiedzie się ona, koszty znów wzrosną.

Idzie o pożyczkę udzieloną klubowi w maju 2024 roku - Podbeskidzie spadało wtedy do drugiej ligi. "Sytuacja finansowa była, delikatnie mówiąc, kiepska. Aby ratować płynność, klub potrzebował gotówki, a w rolę wybawcy wcielił się Przeradzki będący od kilku miesięcy prezesem" - czytamy. Rada nadzorcza zaakceptowała pożyczkę na 8 proc. w skali roku, a zobowiązanie miało zostać uregulowane w ciągu kilku miesięcy.

"Bezpodstawne wzbogacenie" Podbeskidzia. Klub w tarapatach

Przeradzki z klubu odszedł w październiku, a w grudniu minął ostateczny termin spłaty. Nowy prezes Podbeskidzia, Krzysztof Sałajczyk, kwestionował jednak ważność umowy - w końcu Przeradzki zawarł ją "sam ze sobą". Sprawa trafiła do sądu, który jednoznacznie wskazał na konieczność spłaty długu. "Nawet gdyby uznać, że umowa miała wady natury prawnej, to pieniądze wpłynęły na konto klubu i doszło do tzw. bezpodstawnego wzbogacenia, a więc należy je oddać" - argumentowano.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej nakazał więc zwrot pożyczki, spłatę odsetek oraz uregulowanie kosztów procesu. Łączna kwota sięga niemal 600 tysięcy złotych - a może ona się jeszcze zwiększyć, jeżeli nie powiedzie się odwołanie wniesione do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Bartłomiej Kawalec z portalu bielsko-biala.pl próbował skontaktować się z prezesem Krzysztofem Sałajczykiem - bezskutecznie.

Dzięki pięciu zwycięstwom w ostatnich sześciu meczach Podbeskidzie awansowało na szóste miejsce w tabeli i na cztery kolejki przed końcem włączyło się do walki o baraże. W świetle takich problemów klubu zareagować może jednak Komisja ds. Licencji Klubowych.