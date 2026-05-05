Oto maskotka MŚ w Polsce. Od razu wywołała burzę. "Czemu?"

5 września w Polsce rozpoczną się mistrzostwa świata U20 kobiet. Turniej potrwa do 27 września. Utalentowane piłkarki zagrają w Bielsku-Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu. FIFA zaprezentowała oficjalną maskotkę imprezy. Wybór wywołał spore emocje.
Oficjalna maskotka mundialu U20 kobiet w Polsce
Bieżący rok będzie wyjątkowy dla kobiecej piłki w Polsce. Od 5 do 27 września w naszym odbędzie się mundial U20. Wystąpią w nim 24 drużyny, w tym pięć z Europy. Zawodniczki zagrają w Bielsku-Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.

Zaprezentowano maskotkę MŚ w Polsce

Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących polskiego mundialu. Dziennikarz Sport.pl. Dominik Wardzichowski przekazał na portalu X informację o wyborze oficjalnej maskotki imprezy. 

- FIFA pokazała oficjalną maskotkę mundialu U20 w Polsce "Islana ma być symbolem dynamicznego rozwoju piłki kobiet i uosobieniem kreatywności i energii. Inspiracją był słowiański folklor i duch, który zamienia wydarzenia na boisku w czystą, nieskrępowaną radość". Turniej od 5 do 27 września w Bielsku-Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu - napisał na portalu X Dominik Wardzichowski. 

Wybór wywołał w Polsce duże emocje 

Wybór Islany na oficjalną maskotkę turnieju nie wszystkim się spodobał. Kibice dość krytycznie skomentowali decyzję FIFA, pod wpisem dziennikarza Sport.pl. 

- Czemu Islana? Czemu nie może być to odniesienie do polskich, tradycyjnych imion? To tak jak z tym Slavko i Slavek maskotki, których nikt nie chciał kupować. W sumie dziwne, że maskotka nie ma burki to by było najlepsze rozwiązanie przy tym imieniu - napisał jeden z kibiców. 

- To jakiś wstępny szkic? Wstępna koncepcja, czy coś? Prawda? Prawda?! - pytał z nadzieją inny komentujący. 

Polska odgrywa coraz większą rolę w organizacji kobiecych imprez piłkarskich, przynajmniej na poziomie młodzieżowym. W poprzednim roku nasz kraj gościł mistrzostwa Europy kobiet U-19.

