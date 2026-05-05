Sensacyjne powołanie do reprezentacji? Boniek wprost: "Nie twórzmy mitu"

Sześć goli i dwie asysty - to bilans Juliana Zakrzewskiego-Halla w bieżącym sezonie MLS. W związku z fenomenalną formą mającego zaledwie 18 lat napastnika, PZPN zaczął poważnie zastanawiać się nad skuszeniem go grą dla reprezentacji Polski. Cezary Kulesza spotkał się nawet z matką piłkarza, Agnieszką, którą starał się przekonać do tego, by jej syn wybrał biało-czerwone barwy.

- Rozmowa była długa, konstruktywna, nastawienie mamy zawodnika jest pozytywne, miała wiele pytań i myślę, że udzieliliśmy jej wszystkich informacji - mówił na łamach portalu WP SportoweFakty prezes PZPN.

Boniek ma wątpliwości co do powołania Zakrzewskiego-Halla. "Nam się wydawało"

Teraz głos na temat możliwości gry Zakrzewskiego-Halla w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu" zabrał Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN wprost przyznał, że ma mieszane odczucia co do plotek medialnych związanych z młodym napastnikiem.

- Wychował się w Stanach Zjednoczonych. Ma pewnie tą taką [amerykańską] mentalność. Grał w ich reprezentacjach [młodzieżowych]. Jeśli my go przekonamy do gry w naszej reprezentacji, to bardzo dobrze. Natomiast ja dzisiaj nie wiem, czy on w ogóle ma umiejętności, żeby grał w naszej reprezentacji - stwierdził, po czym podparł się przykładem niezbyt udanej gry 17-letniego Oskara Pietuszewskiego przeciwko Szwecji w finale baraży o mundial.

- Nam się wydawało, że pojedziemy na mistrzostwa świata, bo Pietuszewski wejdzie, wygramy z Albanią, wygramy ze Szwecją i Pietuszewski będzie najlepszym piłkarzem. Była taka Pietuszewsko-Mania w Polsce. Myśmy wszyscy o tym mówili. A Zakrzewski-Hall jest zawodnikiem, o którym do przedwczoraj nikt w Polsce nie mówił - podkreślił Boniek.

- On już chyba był kilka razy powoływany czy chciano go powołać do młodzieżowych reprezentacji Polski, bo jest na naszych radarach i był na nich zawsze. Ale preferował grać w Stanach. Dużo zależy od jego kariery, bo jeżeli pojedzie do Europy... No, jeżeli jest dobry, to nie będzie całe życie grał w MLS. Jak przyjedzie do Europy, to trzeba zobaczyć, jak będzie mu się to wszystko układało - dodał.

Mikołajewski lepszym kandydatem?

Były piłkarz Juventusu czy AS Romy zastanawiał się także nad tym, jaki w zasadzie poziom prezentuje najwyższa klasa rozgrywkowa w USA. Jego zdaniem w Europie gra inny kandydat do tego, by zastąpić w przyszłości Roberta Lewandowskiego. Nosi zresztą pseudonim... "Zibi". Mowa o Danielu Mikołajewskim, który w bieżącym sezonie włoskiej Primavery strzelił 19 goli i zanotował pięć asyst.

- Na dzisiaj mówimy o kimś, kto mógłby być w reprezentacji Polski, a myśmy już sobie wszyscy wymyślili, że to jest drugi Lewandowski, prawda? Że mamy już kandydata na numer "9" na jego miejsce. Ja nie wiem, czy Mikołajewski, który jest królem strzelców Primavery we Włoszech i debiutował już w Serie A w Parmie, gdyby był w Ameryce od roku, to by nie strzelił podobnej liczby goli - powiedział.

PZPN podjął dobrą decyzję. "Szalenie fajne, sympatyczne, miłe"

Mimo wszystko Boniek pochwala decyzję PZPN o spotkaniu się Cezarego Kuleszy z matką zawodnika. Wciąż jednak uważa, że Zakrzewskiemu-Hallowi bliżej jest do podjęcia decyzji o reprezentowaniu Stanów Zjednoczonych, w których się urodził i wychowywał.

- To, że PZPN przy okazji kongresu w Vancouver pojechał do piłkarza, jest szalenie fajne, sympatyczne, miłe. Na pewno piłkarz i jego mama wzięli to pod uwagę. Natomiast nie wydaje mi się, żeby jedną taką wizytą można było nagle zmienić harmonogram myślenia chłopaka, który jeśli czuje się Amerykaninem, to trudno żeby nie miał w tym jakiejś racji. Dzisiaj mówimy o czymś, co może się zdarzyć, ale nie ma żadnej gwarancji, że jeśli on przyjedzie do Polski, to będzie wzmocnieniem tej reprezentacji, bo do tego jest daleka droga - podkreślił.

Zakrzewski-Hall jak Kittel? "Nagle przypomniało się..."

Zdaniem byłego prezesa PZPN dobrym pomysłem może być powołanie 18-latka do kadry młodzieżowej. To wciąż pozwalałoby mu na podjęcie decyzji o tym, dla której seniorskiej reprezentacji chciałby grać. Boniek jednak pozwolił sobie na przytoczenie innej, niegdyś głośnej sprawy związanej z brakiem powołania dla zawodnika urodzonego poza Polską.

- Niech przyjedzie na kadrę U-21, bo to mu w ogóle nie zamyka drogi. Ale jakoś nikt nie myślał o tym, by ktoś go powołał. Ale na jesień mógłby zagrać w U-21 dwa mecze, zobaczyć jak się czuje w nowej rzeczywistości. Nie twórzmy następnego mitu, bo my takimi mitami żyjemy. Kiedyś był Sonny Kittel do wzięcia do reprezentacji Polski, był entuzjazm, a potem mówili, że "Boniek go nie chciał w reprezentacji". Nie chciał, bo nie miał paszportu ani żadnych dokumentów. Przecież ja nie będę za kogoś składał dokumentu. Do 25. roku życia nie złożył dokumentów, a nagle przypomniało się menadżerowi, że jak się złoży dokumenty, to może być reprezentantem Polski i wzrośnie jego wartość - przypomniał.

Julian Zakrzewski-Hall gra przede wszystkim w ataku, ale może wystąpić również na boku pomocy. Seniorska kadra Biało-Czerwonych nie pojedzie na mistrzostwa świata. W związku z tym w najbliższym czasie zagra wyłącznie mecze towarzyskie. 31 maja Polacy zmierzą się z Ukrainą, a 3 czerwca z Nigerią.

