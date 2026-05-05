Koszmar klubu Polaka. Zero punktów po 46 meczach

Sheffield Wednesday od dłuższego czasu miało potężne kłopoty finansowo-organizacyjne. W październiku dotychczasowy właściciel Dejphon Chansiri został odsunięty, a wprowadzono zarząd komisaryczny. Tamta decyzja oznaczała też odjęcie 12 punktów, a kolejnych minusowych 6 pkt zostało nałożonych w grudniu za naruszenia regulaminu EFL. W efekcie drużyna Olafa Kobackiego miała iluzoryczne szanse na utrzymanie.

Sheffield Wednesday z hukiem opuściło Championship. W ostatniej kolejce wyszli na zero

Spadek stał się przesądzony już pod koniec lutego po derbowej porażce z Sheffield United (1:2). Przed ostatnią kolejką Wednesday miało -3 pkt, zatem przeciwko West Bromwich Albion (zespół Krystiana Bielika) grało o zakończenie sezonu bez ujemnego dorobku. Udało się - na gole Nathaniela Chalobaha (36.) i Liama Palmera (40.) odpowiedział tylko raz Karlan Grant (82.), co oznaczało uratowanie honoru przez ekipę Kobackiego.

To nie może jednak przykryć, jak fatalne były ostatnie miesiące. W 46 meczach drużyna odniosła dwa zwycięstwa, zanotowała 12 remisów oraz poniosła 32 porażki, a bilans bramkowy wyniósł 29-89. Strata w tabeli do przedostatniego Leicester City wyniosła... 46 punktów.

24-letni Polak nie odegrał znaczącej roli w minionym sezonie - w Championship zagrał 13-krotnie (cztery razy od początku), ale nie miał gola ani asysty. Do tego zaliczył dwa występy (oba z ławki) oraz jedną asystę w Pucharze Ligi Angielskiej. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2028 r.

Sheffield Wednesday uratowane przed kompletnym upadkiem. Nowy sezon zaczną bez kary

Być może Kobacki pomoże klubowi z Sheffield w odbudowie na trzecim poziomie rozgrywkowym. Na szczęście dla kibiców czterokrotnych mistrzów Anglii na wyłożenie środków zdecydowało się Arise Capital Partners LLC, amerykańskie konsorcjum kierowane przez Davida Storcha, Michaela Storcha i Toma Costina. W dodatku uda się uniknąć startu z poważnym deficytem punktowym.

"Transakcja została sfinalizowana po konstruktywnym dialogu z kluczowymi interesariuszami, w tym z English Football League (EFL), oraz zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi wymogami regulacyjnymi.

W ramach tego procesu Zarząd EFL skorzystał z przysługującego mu prawa, zgodnie z Polityką Upadłościową, i stwierdził, że nałożenie na Klub 15-punktowego potrącenia po wyjściu z zarządu komisarycznego nie byłoby właściwe. W związku z tym Klub rozpocznie nadchodzący sezon z 0 punktami. Uzgodniono również stanowisko w sprawie płac i transferów, które jest zarówno akceptowalne, jak i wspierające dalszy rozwój Klubu.

Sprzedaż zabezpiecza długoterminową przyszłość Klubu i oznacza początek nowej ery dla Sheffield Wednesday - ery zbudowanej na stabilności, odpowiedzialności i odnowionej wierze" - przekazano w klubowym komunikacie z 2 maja.

W League One zespół z Hillsborough będzie rywalizował m.in. z dwoma innym spadkowiczami - wspomnianym Leiceser City oraz Oxford United. Te trzy ekipy łączy to, że w ostatnim sezonie grali tam Polacy - Kobacki w Wednesday, Jakub Stolarczyk w Leicester, a Michał Helik i Przemysław Płacheta w Oxfordzie. Poza nimi na drugim poziomie w Anglii występował jeszcze tylko Bielik, którego West Brom zajął... ostatnie bezpieczne, 21. miejsce.

Z kolei bezpośredni awans do Premier League wywalczyły Coventry City (mistrz) oraz Ipswich Town (wicemistrz), natomiast w barażach zagrają: Millwall, Southampton, Middlesbrough oraz Hull City.