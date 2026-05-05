Pierwsze trofeum w karierze Mateusza Musiałowskiego

Mateusz Musiałowski z pierwszym trofeum w zawodowej piłce. 22-latek, który od sierpnia 2024 roku występuje w Omonii Nikozja, sięgnął wraz ze swoim klubem po mistrzostwo Cypru. I na tym koniec dobrych wieści, gdyż Polak miał w tym mistrzostwie bardzo mały udział...
Mateusz Musiałowski w 2020 roku trafił do młodzieżowych drużyn Liverpoolu. Przed piłkarzem urodzonym w 2003 roku otworzyły się wówczas kapitalne perspektywy. Po czterech latach spędzonych na niższych szczeblach drużyny Juergen Klopp postanowił dać szansę na debiut piłkarzowi. Stało się to 14 marca 2024 roku w meczu 1/8 finału Ligi Europy. Polak pojawił się na murawie w 74. minucie zmieniając kontuzjowanego Bobby'ego Clarka. Niestety nasz rodak więcej okazji na grę w barwach "The Reds" nie otrzymał.

Omonia Nikozja mistrzem Cypru

Latem tego samego roku Musiałowski zamienił Wyspy Brytyjskie na Cypr. 21-letni wówczas piłkarz związał się z Omonią Nikozja. Od tego momentu rozegrał dla ekipy ze stolicy 15 spotkań, w których strzelił dwie bramki: jedną w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy, drugą zaś w lidze cypryjskiej, w której przez ponad 1,5 roku zagrał dziewięciokrotnie.

Teraz Omonia po pięciu latach przerwy zapewniła sobie tytuł mistrzów Cypru na cztery kolejki przed końcem sezonu. Podopieczni Henninga Berga, znanego z pracy w Legii Warszawa, pokonali Aris Saloniki 3:0, dzięki czemu mogą już świętować mistrzostwo kraju oraz powrót do rywalizacji o fazę ligową Champions League.

67 minut w całym sezonie w wykonaniu Musiałowskiego

Niestety bardzo mały, wręcz znikomy udział w tym sukcesie jest zasługą Mateusza Musiałowskiego. 23-latek w tym sezonie zagrał dla Omonii w dwóch ligowych spotkaniach, co przełożyło się łącznie na 67 minut gry. Polaka obejrzeliśmy na boisku przez 12 minut w meczu z Omonią Aradippou (3:1) 1 grudnia 2025 roku oraz przez 55 minut w wyjazdowym starciu z Achnas (1:2) 31 sierpnia 2025 roku.

O tym, iż Musiałowski opuści stolicę Cypru, mówi się już od dawna. Brak nawet minuty spędzonej na murawie w tym roku może przyspieszyć pożegnanie piłkarza z klubem.

