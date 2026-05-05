Arsenal - Atletico. Gdzie i kiedy oglądać półfinał Ligi Mistrzów?

Półfinałowe spotkania Ligi Mistrzów rozpoczął piłkarski spektakl na Parc des Princes w Paryżu, w którym PSG pokonało Bayern Monachium 5:4. 24 godziny później na murawę Metropolitano w Madrycie wybiegły "jedenastki" Atletico oraz Arsenalu. Choć spotkanie odbiegło ilością bramek od meczu w stolicy Francji, to nie zabrakło w nim emocji.

Arsenal - Atletico. Dla kogo finał Ligi Mistrzów?

Podopieczni Mikela Artety otworzyli wynik spotkania dzięki trafieniu Victora Gyokeresa z rzutu karnego w 44. minucie. W ten sam sposób odpowiedział Julian Alvarez, bramka padła w 56. minucie. Do olbrzymich kontrowersji doszło w 78. minucie meczu, kiedy to Hancko faulował w polu karnym Eberechiego Eze. W pierwszej chwili sędziujący to spotkanie Danny Makkelie wskazał na jedenasty metr, lecz po analizie VAR wycofał swoją decyzję. Spotkanie zakończyło się rezultatem 1:1.

"Kanonierzy" w sobotę 2 maja podejmowali przed własną publicznością Fulham. "The Gunners" nie mieli problemów, by pokonać zespół ze środka stawki Premier League. Końcowy wynik ustalili jeszcze przed przerwą po bramkach zdobytych przez Gyokeresa (dwie) oraz Sakę.

Podopieczni Diego Simeone w końcowych minutach meczu z Valencią przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść po bramkach Luque oraz Cubo.

Po wyrównanym spotkaniu w Madrycie ciężko wskazać jednoznacznego faworyta tego pojedynku. Z jednej strony atut własnego boiska będzie sprzyjał "Kanonierom", z drugiej strony Atletico niejednokrotnie pokazało, że w meczach rewanżowych potrafi wspiąć się na wyżyny umiejętności. Piłkarze Simeone już raz sromotnie polegli. W trzeciej kolejce fazy ligowej LM podopieczni Artety zdeklasowali gości z Madrytu 4:0. Na listę strzelców wpisali się wówczas po przerwie Gabriel, Martinelli oraz dwukrotnie Gyokeres.

Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 30 maja na Puskas Arenie w Budapeszcie o godzinie 18:00.

Mecz Arsenal - Atletico odbędzie się we wtorek, 5 maja o godzinie 21:00, na Emirates Stadium w Londynie.

Transmisję przeprowadzi Canal+Extra 1, stream będzie dostępny na Canal+Online. Wtorkowe spotkanie rewanżowe, podobnie jak mecz w Madrycie pokaże Telewizja Polska. Mecz będzie można zobaczyć na TVP 1, TVP Sport i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.