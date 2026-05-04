FC Porto w miniony weekend zapewniło sobie mistrzostwo Portugalii. Dzięki bramce Jana Bednarka pokonała Alvercę 1:0 i na dwie kolejki przed końcem sezonu ma bezpieczną przewagę nad drugą w tabeli Benficą. Odzyskanie tytułu po czterech latach przerwy to niejedyny sukces. Portugalskie media zwróciły uwagę na jeszcze jeden - związany z finansami.

O tyle wzrosła wartość Pietuszewskiego. Lepszy tylko jeden piłkarz Porto

Jak podał tamtejszy dziennik "Diario de Noticias", przez ostatni niecały rok wartość zawodników FC Porto wzrosła o bagatela... 55 mln euro. Spora w tym zasługa Oskara Pietuszewskiego. Polak wraz z Victorem Froholdtem odpowiadają za grubo ponad połowę tej kwoty.

Wyliczenia te oparte są na wycenach branżowego portalu Transfermarkt.de. Dziennikarze wzięli pod uwagę szacowane wartości piłkarzy z obecnej kadry Porto z maja ubiegłego roku oraz marca tego roku. I tak: wycena Pietuszewskiego wzrosła z 2,5 do aż 20 mln euro, czyli o 17,5 mln. Z kolei Froholdt rok temu był wart 12 mln euro, a teraz już 30 mln, a więc o 18 mln więcej.

Ceny piłkarzy Porto idą w górę. Co z Bednarkiem i Kiwiorem?

Obaj zawodnicy na Estadio do Dragao przybyli w tym sezonie - Duńczyk w lipcu, a Polak w styczniu. Dziennikarze wysnuli więc wniosek, że to właśnie rozwój w ekipie FC Porto w dużej mierze przyczynia się do wzrostu wyceny zawodników. Potwierdzają to także inne przykłady. - Borja Sainz jest wart osiem milionów więcej niż w Norwich; Gabri Veiga o 7 milionów więcej niż w Arabii Saudyjskiej; Alberto Costa (były zawodnik Juventusu) o 5 milionów więcej, a Bednarek (były zawodnik Southampton) o 2 miliony więcej niż wiosną ubiegłego roku - wyliczali Portugalczycy.

Wzrost wartości nie dotyczy jednak wszystkich zawodników Francesco Fariolego. "Diario de Noticias" wspomniało również, że o 5 mln zmalała wycena Samu Aghehowy (na co wpływ miała kontuzja), o 2 mln - Rodrigo Mory. Spadek o jeden milion zanotował też Jakub Kiwior (z 28 do 27 mln). Mimo to Portugalczycy są zadowoleni z postawy Polaka i z entuzjazmem przyjęli fakt, że Porto zapłaci za niego Arsenalowi 17 mln euro w ramach obowiązkowej klauzuli.