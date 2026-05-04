Hiszpanie zobaczyli, co zrobiła Anna Lewandowska. I od razu zareagowali

Saga związana z przyszłością Roberta Lewandowskiego trwa w najlepsze. Media informują o bardzo zaawansowanych rozmowach Polaka z Juventusem, inni zaś bliscy są ogłoszenia 37-latka w barwach AC Milan, jeszcze inni łączą kapitana reprezentacji Polski z przenosinami do Arabii Saudyjskiej.

Lewandowska z herbem FC Barcelony na twarzy

"Lewy" od czasu dołączenia do "Barcy" latem 2022 roku zdobył dla drużyny 119 bramek w 189 spotkaniach. Polski snajper znakomicie czuje się w stolicy Katalonii, co potwierdzają nie tylko statystyki. Polak wielokrotnie podkreślał, iż Barcelona to dla niego wymarzone miejsce. Jego zdanie podzielają także jego bliscy, w szczególności żona Anna.

Jak informuje "Mundo Deportivo", Anna Lewandowska podzieliła się w social mediach zdjęciem, na którym na swojej twarzy ma namalowany herb FC Barcelony. "Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie zdjęcie z artystycznie namalowanym herbem Barcelony na twarzy, w towarzystwie barw katalońskiej flagi. Symboliczny gest, który wzmacnia poczucie silnej więzi rodziny Lewandowskich z klubem" - pisze Laura Aparicio.

Kapitan reprezentacji w sobotnim meczu La Liga przeciwko Osasunie przełamał swoją strzelecką niemoc w ligowych rozgrywkach. Napastnik wykorzystał zagranie Rashforda w 81. minucie spotkania i otworzył wynik spotkania. Dał tym samym do zrozumienia, iż wciąż ma w sobie głód zdobywania bramek.

Polak najbliższą okazję, by powiększyć swój dorobek strzelecki, będzie miał w niedzielę 10 maja. Wówczas "Blaugrana" podejmie na Camp Nou Real Madryt w "El Clasico". Podopieczni Hansiego Flicka tym spotkaniem mogą przypieczętować obronę mistrzowskiego tytułu. Do tego celu potrzebują przynajmniej zremisować niedzielny pojedynek z "Królewskimi".