Tak wygląda Raków bez Marka Papszuna. Świerczewski znowu to zrobił

Zwolnienie Łukasza Tomczyka po zaledwie czterech miesiącach, na ostatniej prostej sezonu, po wcześniejszych zapewnieniach prezesa, że trenerowi trzeba dać czas, wydaje się wręcz do Rakowa Częstochowa nie pasować. Ale tylko pozornie. Znaliśmy bowiem Michała Świerczewskiego, właściciela klubu, prowadzącego okręt na spokojnych wodach, a dopiero od niedawna dowiadujemy się, że gdy jego statek zaczyna się kołysać, nie czeka cierpliwie na poprawę pogody.

Zaskoczenie jest ogromne. Z wielu powodów. Ale zacząć trzeba od tego, że jeszcze w piątek, dzień przed finałem Pucharu Polski, prezes klubu Wojciech Cygan mówił przed kamerami Kanału Sportowego, że to w ogóle nie jest czas, by podsumowywać pracę Łukasza Tomczyka. - Możemy wszystko wygrać albo nie wygrać nic. My Łukasza traktujemy jako projekt długofalowy. On zna ten klub od podszewki, wywodzi się z naszej akademii. Żeby móc go w stu procentach ocenić, trzeba dać mu okienko transferowe, w którym to on będzie dobierał zawodników - argumentował prezes.

Logiczne? Tak. Zdroworozsądkowe? Jak najbardziej. A ponadto wyważone, cierpliwe i udowadniające, że klub działa zgodnie z szerszym planem. Ta wypowiedź nie była nawet specjalnie zaskakująca, bo przecież zatrudnienie Tomczyka wiązało się z tym, że trzeba będzie dać mu czas. To trener zaledwie 37-letni i niedoświadczony, bo przed Rakowem samodzielnie prowadził tylko pierwszoligową Polonię Bytom, a nagle musiał wejść w buty po Marku Papszunie i przemaszerować w nich przez trzy fronty - ligowy, pucharowy i europejski. To zadanie byłoby trudne dla każdego polskiego trenera. A na tym wyzwania się nie kończyły, bo Tomczyk miał jednocześnie zmieniać utrwalony przez lata styl gry Rakowa i przekonać do tej zmiany zawodników, którzy niejednokrotnie byli wyznawcami Papszuna i odnieśli dzięki niemu największe sukcesy w swoich karierach. I to wszystko razem można było już uznać za zadanie arcytrudne.

Ale na kogo postawić i komu dać tę szansę, jeśli nie obiecującemu trenerowi, który świetnie spisywał się na zapleczu Ekstraklasy, a w dodatku jest częstochowianinem i trenerskim wychowankiem Rakowa, bo szlify zbierał w jego akademii? Dlatego też tak logiczna wydawała się piątkowa wypowiedź Cygana, by dać trenerowi czas. I dlatego tak szokujący był późniejszy komunikat Rakowa, opublikowany w niedzielę wieczorem, niemal równo dobę po przegranym w bardzo słabym stylu finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze (0:2), o zwolnieniu Tomczyka.

"Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu" - przeczytaliśmy, a już w poniedziałek rano dostaliśmy kolejny komunikat, że nowym trenerem został Dawid Kroczek, który ten sezon zaczynał jako asystent Papszuna, a po jego odejściu do Legii Warszawa został w Rakowie i pracował w dziale skautingu. Wcześniej prowadził Cracovię.

Dopiero poznajemy Raków Częstochowa bez Marka Papszuna. Są już pierwsze wnioski

Raków jest klubem niezwykle specyficznym. Niby utrwalił się już w świadomości kibiców w Polsce, niby dał się przez ostatnie lata poznać, niby wiemy, jak funkcjonuje. Ale w tej świadomości, znajomości i sposobie działania chodzi niemal wyłącznie o Raków z Papszunem. Albo wręcz – Raków Papszuna, by lepiej oddać jego znaczenie dla rozwoju klubu w ostatnich dziesięciu latach.

O Rakowie bez Papszuna wciąż natomiast wiemy bardzo niewiele. W dużej mierze poznajemy klub na nowo. Ale pierwsze wrażenie jest takie, że - kojarzony z cierpliwością i działaniem według planu - kompletnie tej cierpliwości nie wykazuje. Bez Papszuna wizja klubu już nie jest tak jasna, a konsekwencji zaczyna szybko brakować. Widać to teraz, przy zwolnieniu Tomczyka, ale było to widoczne również przy pożegnaniu Dawida Szwargi, który co prawda dokończył sezon 2023/24, jednak o tym, że straci pracę, dowiedział się 7 maja, trzy kolejki przed końcem sezonu.

Tych trenerów sporo zresztą łączy - przede wszystkim obaj byli projektami "na przyszłość", ale obaj tej przyszłości w Rakowie nie doczekali. Raków był dla Tomczyka drugim klubem w karierze, a dla Szwargi pierwszym. Obaj byli z Rakowem związani - Tomczyk wcześniej pracował w akademii, a Szwarga przez dwa lata podpatrywał Papszuna, pracując w jego sztabie. Obaj mieli doświadczyć gry w europejskich pucharach pierwszy raz w karierze. Obaj zmagali się też z masą kontuzji. I obaj nie polegli w sposób ewidentny – Szwarga otarł się o awans do Ligi Mistrzów i wszedł do fazy grupowej Ligi Europy, a w Ekstraklasie zajął 7. miejsce. Z kolei Tomczyk przeszedł dwie rundy w Pucharze Polski i przegrał dopiero w finale, w Lidze Konferencji odpadł z Fiorentiną (1:2, 1:2), która w ostatnich latach odprawiła też z tych rozgrywek Lecha Poznań i Jagiellonię Białystok, a w lidze zanotował cztery zwycięstwa, pięć remisów i trzy porażki. Ten bilans poprawiał jednak w ostatnich meczach – dwa ostatnie wygrał, a trzy wcześniejsze zremisował.

I choć Szwarga i Tomczyk nie poprawili zespołu po Papszunie i nie spełnili wszystkich oczekiwań, to na pewno nie zawiedli jednoznacznie. Czy zostawiali spaloną ziemię? Czy ich dalsza praca nie miała już sensu? Z naszych informacji wynika, że nic takiego nie miało miejsca. Czy bardziej cierpliwy właściciel mógłby uznać, że skoro zajęli miejsce legendy i zmierzyli się z ogromnymi oczekiwaniami, trzeba pozwolić im dalej pracować, wyjść z zakrętu i dalej się rozwijać? Tak, ale Michał Świerczewski zdecydował inaczej.

Może więc łatka cierpliwego i działającego według szerszej wizji właściciela została Świerczewskiemu przyklejona głównie dlatego, że lata temu znalazł pod Warszawą trenera, który potrafił konsekwentnie zaspokajać jego wielką ambicję? Tylko ile razy można trafić w dziesiątkę przy wyborze trenera? Łatwo być cierpliwym, gdy klub idzie naprzód i niemal wszystko się układa.

Zajrzyjmy głębiej i cofnijmy się do czasów sprzed ery Papszuna. Świerczewski został właścicielem Rakowa na początku 2015 roku i zanim w kwietniu 2016 r. zatrudnił Papszuna, pracował z dwoma trenerami – Radosławem Mroczkowskim i Przemysławem Cecherzem. Mroczkowski spędził w klubie 289 dni i poprowadził drugoligowy zespół w 29 meczach, a Cecherz trenerem był od października do kwietnia, ale jako że po drodze wypadła zimowa przerwa w rozgrywkach, zwolniony został po zaledwie dziewięciu spotkaniach.

Mroczkowski odszedł, gdy zespół zajmował piąte miejsce w tabeli i wciąż liczył się w grze o awans do wyższej ligi, ze względu na "słabe wyniki i styl, w jakim grała drużyna, a właściwie brak stylu" – jak skwitował Świerczewski. Jak bronił się wówczas Mroczkowski? - Przed sezonem powiedzieliśmy sobie, że będziemy grać ofensywnie. Chcieliśmy grać piłką i posiadać piłkę, kreować grę. Nie mogliśmy się cofnąć i czekać na rywali, bo to nie jest atrakcyjne dla kibiców. Ale efekty pracy nie przychodzą od razu, trzeba na nie poczekać, ponieważ w grze zespołowej ważnych jest wiele czynników, szczególnie kiedy wymieniasz tylu zawodników - mówił w wywiadzie dla "Wyborczej".

Brzmi znajomo? Tomczyk też miał sprawić, że Raków zacznie grać bardziej ofensywnie. I też odszedł z poczuciem, że nie dostał wystarczająco dużo czasu, by wszystko zaczęło funkcjonować tak, jak powinno.

Raków musi awansować do europejskich pucharów. Stąd ta decyzja

Niedziela upłynęła w Rakowie na spotkaniach, podczas których właściciel, prezes i dyrektorzy przeanalizowali sytuację drużyny i dotychczasową pracę Tomczyka. Presja, którą odczuwa klub, jest przede wszystkim finansowa - Raków musi awansować do europejskich pucharów, bo potrzebuje pieniędzy z UEFA, by przebudować zespół i dalej się rozwijać. Potrzebuje ich regularnie, by móc stabilnie funkcjonować w czołówce Ekstraklasy - na swoim skromnym stadionie nigdy nie wygeneruje takich zysków z dnia meczowego, jak jego bezpośredni rywale. Nie ma też tak dobrze funkcjonującej akademii, by zarabiać pieniądze na swoich wychowankach, jak Lech czy Jagiellonia.

Jedną drogą do pucharów było zwycięstwo w sobotnim finale na Stadionie Narodowym, a drugą - i ostatnią - jest zajęcie miejsca w czołowej piątce Ekstraklasy. Piąte miejsce da bowiem awans do eliminacji Ligi Konferencji, jeśli Górnik Zabrze - zdobywca Pucharu Polski - zajmie miejsce w czołowej czwórce. Na ten moment wydaje się to prawdopodobne. Raków jest właśnie na piątym miejscu. Do trzeciego GKS Katowice traci tylko punkt, ale ma tylko punkt przewagi nad siódmą Wisłą Płock. Walka o miejsca w pucharach prawdopodobnie potrwa więc do ostatniej kolejki.

W Rakowie najwyraźniej uznali, że w czterech pozostałych do rozegrania meczach zespołowi bardziej przyda się impuls i wejście nowego trenera niż dalsza harmonijna praca Tomczyka. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, ona wciąż była możliwa. To znaczy, że po finale Pucharu Polski nie wydarzyło się nic przełomowego. Nie było awantur ani jawnie wyrażanej niechęci piłkarzy wobec trenera.

Pytanie, czy po takim ciosie, jakim była porażka na Narodowym, Tomczyk potrafiłby szybko podnieść zespół i zaprowadzić go do gry w pucharach. Kilka lat temu udało się to Maciejowi Skorży, który, prowadząc Lecha, przegrał finał z Rakowem, a trzy tygodnie później i tak świętował mistrzostwo Polski. Później jednak sam przyznał, że było to niezwykle trudne. Najwyraźniej – oficjalnych powodów zwolnienia nie znamy – Świerczewski zwątpił, że Tomczyk będzie potrafił w podobny sposób podnieść swój zespół, a presja i strach przed wypadnięciem z europejskich pucharów były tak duże, że nie pozwoliły mu nawet tego sprawdzić.

Michał Świerczewski - ambitny, wymagający. I niecierpliwy

Raków w ostatnich latach wydawał się klubem, w którym działa się inaczej. Klubem z szerszą wizją. Klubem, który ma oko do zdolnych ludzi w polskiej piłce. Świerczewski był przykładem biznesmena, który najlepsze praktyki z prowadzenia wielkiej firmy potrafił przenieść do klubu piłkarskiego. Przykładał się więc do rekrutacji pracowników i co jakiś czas aktualizował dalekosiężne wizje, a wieczna obecność Papszuna na stanowisku trenera pozwalała sądzić, że w Rakowie nie działa się raptownie.

Tyle że za plecami Papszuna przewinęło się wielu pracowników, którzy nie potrafili sprostać ambicjom właściciela. Wystarczy spojrzeć na stanowisko dyrektora sportowego. Od 2018 roku zajmowali je Łukasz Piwowarczyk, Paweł Tomczyk, Robert Graf i Samuel Cardenas. I znów, podobnie jak w przypadku Szwargi i Tomczyka, trudno stwierdzić, że byli pomyłkami i kompletnie nie nadawali się do swoich ról. Świerczewski oczekiwał jednak jeszcze więcej. Teraz wydaje się, że podobnie postępuje z trenerami. Wciąż ciekawie rekrutuje, nadal przyciąga ludzi z potencjałem, ale też szybko z nich rezygnuje. Jeśli bowiem Świerczewski nie jest do kogoś przekonany, nie czeka zbyt długo. W najgorszym wypadku okaże się, że tylko Papszun potrafi spełnić jego wymagania.