Gigantyczna kompromitacja. Ponad 1/3 ludzkości może nie zobaczyć mundialu

Do rozpoczęcia mundialu pozostał niewiele ponad miesiąc, a dwa największe kraje świata wciąż nie podpisały umów na prawa do transmisji telewizyjnych. Jeśli Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej nie obniży ceny, prawie trzy miliardy ludzi zostanie pozbawionych oglądania meczów. To byłaby gigantyczna kompromitacja i cios w prestiż mundialu oraz jego dochody reklamowe.

O problemach, jakie ma FIFA z podpisaniem umów na prawa do pokazywania mundialu w Indiach, już pisaliśmy. Koncerny telewizyjne z najludniejszego państwa świata – liczącego 1,47 mld mieszkańców – nie zgodziły się zapłacić za transmisje mistrzostw świata ceny żądanej przez FIFA: 100 mln dolarów. Nie były też zainteresowane kupieniem tego produktu za promocyjną kwotę 35 mln dolarów. Negocjacje wciąż trwają. Jakby się jednak nie zakończyły, FIFA i tak dozna upokorzenia. Albo sprzeda mundial po cenie daleko niższej, niż oczekiwała, albo pozbawi możliwości legalnego oglądania mundialu setki milionów kibiców.

Całe Chiny bez legalnej transmisji

Do kłopotów z Indiami doszły Chiny. Jeszcze niedawno wydawało się, że mundial pokaże chińska sieć państwowych stacji. Zresztą innej możliwości tam nie ma. W gospodarce centralnie planowanej prywatne lub quasi-prywatne telewizje mogą dostać prawa do pokazywania mundialu tylko jako sublicencję. I dziś jeszcze, gdy zapytamy internetowych wyszukiwarek, kto pokaże mistrzostwa świata chińskim kibicom, otrzymamy odpowiedź: CCTV (China Central Television).

Tymczasem w ostatnią sobotę Centralna Agencja Informacyjna z Tajwanu przekazała wiadomość, że ponad 1,4 miliarda mieszkańców Chin może zostać bez legalnej transmisji piłkarskich mistrzostw świata 2026. Otóż, podobnie jak w Indiach, chiński nadawca zdecydował się na twarde negocjacje z FIFA i nie przyjął zaproponowanej przez federację ceny, która oscylowała w granicach 250-300 mln dolarów za turniej. To oznaczało dwukrotną podwyżkę w stosunku do tego, ile Chińczycy zapłacili za turniej w 2022 roku. CCTV twardo odpowiedziała, że za taką cenę nie ma zamiaru pokazywać turnieju, bo przyniósłby on stacji gigantyczne straty.

Chińczycy mają powód, by nie płacić FIFA

Zdaniem Chińczyków są trzy powody, które nie uzasadniają tak wysokiej ceny. Po pierwsze, w turnieju nie zagra reprezentacja Chin, która po raz szósty z rzędu nie zakwalifikowała się do mistrzostw świata. Po drugie, 70 procent meczów z powodów różnicy czasowej będzie się odbywało w nocy lub wczesnym rankiem według obowiązującego w Chinach czasu. Oglądalność będzie zatem niska i ceny reklam nadawanych przy okazji transmisji niskie. Po trzecie, w ostatnich latach po słabych występach reprezentacji kraju zainteresowanie piłką nożną wśród Chińczyków znacznie spadło.

Ten ostatni argument może dziwić, gdy się weźmie do ręki raport FIFA o oglądalności mundialu 2022. Według tego źródła 509 mln Chińczyków oglądało poprzednie mistrzostwa świata w tradycyjnej telewizji, a 512 mln w streamingu. Oczywiście, do tych liczb trzeba podejść z dystansem. Żeby znaleźć się w tym raporcie wśród widzów mundialu, wystarczyło, że się oglądało mecz przez 60 sekund. A o to nietrudno, zwłaszcza że w Chinach mistrzostwa w Katarze były transmitowane na TikToku, a tam transmisja odpalała się automatycznie, niezależnie od decyzji użytkownika.

Władze Chin nie boją się presji ze strony kibiców

Niemniej jednak mundial w Chinach cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i to zapewne chciała wykorzystać FIFA, która podyktowała wysoką cenę za prawa do transmisji. Napotkała jednak na opór, bo autorytarne władze kraju nie muszą się liczyć ze zdaniem kibiców. Więcej jeszcze: mogą im wytłumaczyć, że brak transmisji telewizyjnych to efekt bardziej asertywnej wobec Zachodu polityki gospodarczej Chin, które "nie pozwolą łupić swoich obywateli i firm przez żądania zagranicznych koncernów i organizacji". Dlatego cena, którą jest gotowa zapłacić CCTV za transmisje mundialu, to 60-80 mln dolarów.

Tajwańska agencja prasowa oparła swoje doniesienia na wpisie komentatora telewizyjnego z Chin, Wang Tao, w serwisach społecznościowych.

Brak transmisji mundialu w dwóch największych państwach świata, które stanowią ponad jedną trzecią ludzkości, byłby dla FIFA klęską zarówno wizerunkową, jak i ekonomiczną. I nie chodzi tylko o 400 mln dolarów, które federacja chciała od Indii i Chin, lecz także o kwoty ze sponsoringu. Nie po to firmy płacą gigantyczne pieniądze za pokazywanie się przy okazji meczów mundialu, by tuż przed turniejem dowiedzieć się, że trzy miliardy ludzi będzie pozbawionych transmisji. Dwie spośród szesnastu sponsorów i partnerów biznesowych mistrzostwa świata to chińskie firmy Lenovo i Hisense.