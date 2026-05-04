Oto najlepsi piłkarze w historii. Cristiano Ronaldo totalnie pominięty

Najlepsi piłkarze już po raz 23. powalczą o mistrzostwo świata. Turniej, który w 2026 roku organizują wspólnie Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone, jest największy w historii - po raz pierwszy o zwycięstwo zagra 48 reprezentacji narodowych. Otwarcie mistrzostw odbędzie się już za miesiąc - a to oznacza, że mundialowa gorączka się rozpoczyna.

Dziennikarze portalu givemesport.com postanowili przygotować zestawienie największych gwiazd w historii mistrzostw świata. O kolejności decydowały wyłącznie osiągnięcia na mundialach - wpływ na losy swoich reprezentacji, liczba występów na turniejach, a także zdobyte trofea. Brak znaczących osiągnięć sprawił, że w czołówce nie znalazł się Cristiano Ronaldo.

Oto największe legendy w historii mundiali

Najlepszą dziesiątkę otwiera Garrincha, który dwukrotnie mógł wznosić Puchar Julesa Rimeta. W 1958 roku zaliczył dwie asysty w wygranym 5:2 finale ze Szwecją. Cztery lata później był królem strzelców, pomagając Brazylii w obronie tytułu. Przed nim uplasował się Franz Beckenbauer. Obrońca był kapitanem reprezentacji RFN na domowym mundialu w 1974 roku, a w swojej karierze zagrał aż w 18 meczach na MŚ.

Ósme miejsce zajął Eusebio, który jest jedynym Portugalczykiem w zestawieniu. Zdobywca Złotej Piłki w 1965 roku poprowadził swoją kadrę do trzeciego miejsca w 1966 roku - był to jego jedyny mundial. 9 bramek dało mu tytuł króla strzelców. Siódmy Kylian Mbappe zdobył mistrzostwo świata w 2018 roku, a w swoim dorobku ma już 12 goli zdobytych na mistrzowskich turniejach.

Przed nimi uplasował się Zinedine Zidane, mistrz świata z 1998 roku. Jego kariera zakończyła się w fatalnym stylu - w finale w 2006 roku po uderzeniu głową w klatkę piersiową Marco Materazziego wyleciał z boiska, a Włosi pokonali Francję po rzutach karnych. Dwukrotny mistrz świata z Brazylią - Ronaldo - zajął piąte miejsce. Podobnie jak Mbappe, również i on strzelił 12 goli na mundialach.

Najlepszym strzelcem w historii mundiali jest jednak Miroslav Klose, wybrany czwartym najlepszym piłkarzem w historii MŚ. Urodzony w Opolu napastnik swoje 16. trafienie zanotował w pamiętnym półfinale z Brazylią w 2014 roku. Niemcy zostali mistrzami, a Klose ma w dorobku też wicemistrzostwo i dwa brązowe medale. Przed nim znajdują się same sławy piłki nożnej.

Podium otwiera Diego Maradona, który poprowadził Argentynę do mistrzostwa w 1986 roku. Jego wyczyn 36 lat później powtórzył Leo Messi, ale jego gra na pozostałych mundialach była języczkiem u wagi i to legenda Barcelony uplasował się na drugim miejscu. Najlepszy jednak musiał być Pele - jedyny piłkarz w historii, który zdobył mistrzostwo świata aż trzy razy.

Ranking najlepszych piłkarzy w historii mistrzostw świata: