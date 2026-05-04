Oto najlepsi piłkarze w historii. Cristiano Ronaldo totalnie pominięty

Już za miesiąc rozpoczną się tegoroczne mistrzostwa świata, a to oznacza, że rozpoczyna się mundialowa gorączka. Jeden z internetowych portali postanowił uszeregować najważniejszych piłkarzy w historii mistrzowskich turniejów. Wzięto pod uwagę wyłącznie osiągnięcia na MŚ - oznacza to, że w czołówce zabrakło Cristiano Ronaldo. Pojawiły się za to inne wielkie sławy piłki nożnej.
Najlepsi piłkarze już po raz 23. powalczą o mistrzostwo świata. Turniej, który w 2026 roku organizują wspólnie Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone, jest największy w historii - po raz pierwszy o zwycięstwo zagra 48 reprezentacji narodowych. Otwarcie mistrzostw odbędzie się już za miesiąc - a to oznacza, że mundialowa gorączka się rozpoczyna.

Dziennikarze portalu givemesport.com postanowili przygotować zestawienie największych gwiazd w historii mistrzostw świata. O kolejności decydowały wyłącznie osiągnięcia na mundialach - wpływ na losy swoich reprezentacji, liczba występów na turniejach, a także zdobyte trofea. Brak znaczących osiągnięć sprawił, że w czołówce nie znalazł się Cristiano Ronaldo.

Oto największe legendy w historii mundiali

Najlepszą dziesiątkę otwiera Garrincha, który dwukrotnie mógł wznosić Puchar Julesa Rimeta. W 1958 roku zaliczył dwie asysty w wygranym 5:2 finale ze Szwecją. Cztery lata później był królem strzelców, pomagając Brazylii w obronie tytułu. Przed nim uplasował się Franz Beckenbauer. Obrońca był kapitanem reprezentacji RFN na domowym mundialu w 1974 roku, a w swojej karierze zagrał aż w 18 meczach na MŚ.

Ósme miejsce zajął Eusebio, który jest jedynym Portugalczykiem w zestawieniu. Zdobywca Złotej Piłki w 1965 roku poprowadził swoją kadrę do trzeciego miejsca w 1966 roku - był to jego jedyny mundial. 9 bramek dało mu tytuł króla strzelców. Siódmy Kylian Mbappe zdobył mistrzostwo świata w 2018 roku, a w swoim dorobku ma już 12 goli zdobytych na mistrzowskich turniejach.

Przed nimi uplasował się Zinedine Zidane, mistrz świata z 1998 roku. Jego kariera zakończyła się w fatalnym stylu - w finale w 2006 roku po uderzeniu głową w klatkę piersiową Marco Materazziego wyleciał z boiska, a Włosi pokonali Francję po rzutach karnych. Dwukrotny mistrz świata z Brazylią - Ronaldo - zajął piąte miejsce. Podobnie jak Mbappe, również i on strzelił 12 goli na mundialach.

Najlepszym strzelcem w historii mundiali jest jednak Miroslav Klose, wybrany czwartym najlepszym piłkarzem w historii MŚ. Urodzony w Opolu napastnik swoje 16. trafienie zanotował w pamiętnym półfinale z Brazylią w 2014 roku. Niemcy zostali mistrzami, a Klose ma w dorobku też wicemistrzostwo i dwa brązowe medale. Przed nim znajdują się same sławy piłki nożnej

Podium otwiera Diego Maradona, który poprowadził Argentynę do mistrzostwa w 1986 roku. Jego wyczyn 36 lat później powtórzył Leo Messi, ale jego gra na pozostałych mundialach była języczkiem u wagi i to legenda Barcelony uplasował się na drugim miejscu. Najlepszy jednak musiał być Pele - jedyny piłkarz w historii, który zdobył mistrzostwo świata aż trzy razy.

Ranking najlepszych piłkarzy w historii mistrzostw świata:

  1. Pele (Brazylia)
  2. Leo Messi (Argentyna)
  3. Diego Maradona (Argentyna)
  4. Miroslav Klose (Niemcy)
  5. Ronaldo (Brazylia)
  6. Zinedine Zidane (Francja)
  7. Kylian Mbappe (Francja)
  8. Eusebio (Portugalia)
  9. Franz Beckenbauer (Niemcy)
  10. Garrincha (Brazylia)

