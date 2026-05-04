Potężny skandal po meczu drużyny Feio. "Hańba dla naszej piłki"

Tondela, drużyna prowadzona przez Goncalo Feio, byłego szkoleniowca m.in. Motoru Lublin i Legii Warszawa, w niedzielę odniosła ważne, wyjazdowe zwycięstwo 1:0 z Casa Pia. "Spotkanie było prawdziwą wojną, a sędzia Andre Narciso pokazał 10 żółtych kartek i dwie czerwone. 36-letni pomocnik Bebeto został bohaterem Tondeli. To jego gol z rzutu karnego strzelony w 68. minucie sprawił, że Tondela po raz pierwszy od 20 lutego może świętować zwycięstwo. To pierwsza wygrana za kadencji Goncalo Feio, który wcześniej poprowadził drużynę w pięciu meczach" - pisał Filip Macuda ze Sport.pl.

Po meczu Casa Pia - Tondela było bardzo gorąco na boisku i wybuchła awantura. Nie brał w niej udziału trener Feio.

"Oburzenie, jakie wybuchło po stronie klubu Casa Pia w reakcji na pracę Narciso, sprawiło, że sędzia brutalnie potraktował protesty gospodarzy i wyrzucił z boiska kolejnych czterech członków klubu Casa Pia: Alvara Pacheco (trenera), Pedro Valdemara (asystenta trenera), Tiago Lopesa (dyrektora generalnego SAD) i Catalinę Ramírez (dyrektor ds. komunikacji)" - pisze "A Bola".

- Muszę się zastanowić, co powiem. To nie jest łatwe. Nie ma sensu mówić o dzisiejszym meczu. To, co się dzisiaj wydarzyło, to hańba dla naszej piłki nożnej. Mówią, że Casa Pia nie ma stadionu, że Casa Pia jest taka i taka. Jesteśmy profesjonalnymi piłkarzami, pracujemy cały tydzień, żeby dać z siebie wszystko i zasługujemy na szacunek. O to tylko proszę: o szacunek! - powiedział Andre Geraldes, kapitan Casa Pia.

Organizatorzy meczu dostali wsparcie Narodowej Gwardii Republikańskiej, która utworzyła kordon wokół sędziego Narciso. Arbiter opuścił murawę i w asyście służb powrócił do szatni.

Tondela z 25 punktami jest na przedostatnim miejscu w tabeli. Do 16. miejsca (zajmuje je właśnie Casa Pisa), gwarantującego udział w barażach o utrzymanie, traci punkt, a do 15. Estreli - trzy.

Do zakończenia sezonu zostały dwie kolejki. Tondela podejmie ósmy zespół tabeli - Moreirense (10 maja, godz. 18) i zmierzy się na wyjeździe z 11. drużyną ligi - Aroucą (17 maja, godz. 18).