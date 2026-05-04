Żenujący spektakl na kongresie. "Biedota kupiona za odpowiednik 500+"

Choć służby w Vancouver odmówiły Gianniemu Infantino "papieskiej obstawy", szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej może odtrąbić sukces. Kongres FIFA zakończył się zapewnieniem, że Szwajcar pozostanie na kolejną kadencję. Krytycy powiedzą, że kupił głosy za futbolowy "500+". Zwolennicy zobaczą w nim Janosika naszych czasów.

Przed kongresem FIFA w Vancouver, który odbył się w ostatni weekend, można było przeczytać, że policja w tym kanadyjskim mieście odmówiła Gianniemu Infantino "papieskiej obstawy". Tytuły mogły sugerować, że szef FIFA chciał w papamobile defilować ulicami miasta. Tymczasem gdybyśmy zajrzeli do tekstów, okazałoby się, że 56-letni Szwajcar, który rządzi w FIFA od 2016 roku, nie miał z pomysłem wyjątkowej obstawy nic wspólnego. Z zapytaniem o poziom środków ochrony dla kongresu FIFA wyrwali się lokalni przedstawiciele kanadyjskiego komitetu organizacyjnego mistrzostw świata. Infantino, według ich zapewnień, miał o tym nie wiedzieć.

Żenujący spektakl na kongresie FIFA

Wiedział, nie wiedział — i tak nie ma to znaczenia. Najważniejsze, że podejrzenie, iż Infantino naprawdę może myśleć o sobie jako o kimś w rodzaju papieża, doskonale pasuje do budowanej o nim legendy. Coś z tego mogliśmy zobaczyć na kongresie, gdy Szwajcar próbował doprowadzić do uścisku dłoni między przedstawicielami związków piłkarskich Izraela i Palestyny. Gestu pojednania nie było, bo być nie mogło. Zamiast tego oglądaliśmy żenujący spektakl, podczas którego Infantino przekonywał ofiarę zbrodni, by rzuciła się w ramiona przedstawiciela agresorów, choć ci w żadnej mierze poprzestać agresji nie mają zamiaru. Tu trzeba przyznać, że Izraelczycy sprytnie wysłali na scenę wiceprezesa związku Basima Sheikha Sulimana, przedstawiciela arabskiej mniejszości. Jednak nawet to nie przykryło faktu, że - pomijając kwestie zbrodni i polityki - Izrael gwałci statut FIFA, organizując rozgrywki na okupowanym terytorium, gdzie piłkarską jurysdykcję ma palestyński związek piłkarski. Już samo to powinno być powodem, by FIFA nałożyła na Izrael sankcje. Tymczasem wszystkie protesty składane w tej sprawie światowa federacja odrzuca.

Żenujący spektakl nie zaszkodził jednak Infantino. Na koniec kongresu najpierw azjatycka, a potem afrykańska konfederacja piłkarska ogłosiła, że poprą obecnego szefa FIFA w przyszłorocznych wyborach. Jeszcze przed kongresem, a nawet zanim Infantino ogłosił chęć startu, swoje gremialne poparcie dla Szwajcara ogłosiła Ameryka Południowa. W sumie Infantino może już dziś liczyć na 110 głosów w przyszłorocznych wyborach, a to znaczy, że znów nie ma sensu, tak jak już w 2019 czy 2023 roku, by jakikolwiek inny kandydat się do nich zgłaszał. FIFA zrzesza 211 związków piłkarskich, więc obecny szef większość już sobie zdobył.

Tak FIFA chce podzielić się kasą za mundial

Gremialne poparcie krajów tzw. Globalnego Południa łączone jest przez zachodnie media z faktem, że Infantino obiecał rozdzielić między wszystkie federacje 2,7 mld dol. w ciągu kolejnych czterech lat. Skojarzenia z liberalnymi hasłami o "biedocie kupionej za odpowiednik 500+" nasuwają się same. Przecież pieniądze od FIFA mają iść przede wszystkim na szkolenie młodzieży.

Takie ustawianie sprawy pomija jeden, przemilczany właściwie we wszystkich zachodnich mediach fakt: jak wielkim beneficjentem programów i nagród od FIFA jest też Europa Zachodnia. 2,7 mld dol. zarobionych na mundialu światowa federacja ma rozdzielić na 211 związków krajowych. Wypada średnio po 12-13 mln dol. To przecież jednak nie wszystkie pieniądze, jakie FIFA rozdaje przy okazji mundialu. Jest jeszcze Club Benefits Programme, z którego federacja płaci klubom za powoływanych na turniej piłkarzy. Cztery lata temu cała pula wynosiła 209 mln dol. i w 76 proc. powędrowała do klubów europejskich. W tym roku zostanie ona zwiększona do 355 mln i znów największym jej beneficjentem będzie Europa, gdzie gra znakomita większość piłkarzy, którzy wezmą udział w mundialu.

Do tego dochodzą jeszcze nagrody, które FIFA płaci za wyniki drużyn. W tym roku suma została wywindowana do 871 mln dol. I tylko jakiś kataklizm, czyli lawina sensacyjnych wyników, mogą sprawić, że większość tej kwoty nie powędruje na konta drużyn z Europy. Do nagrody za sam udział (zwiększonej tuż przed kongresem o 2,5 mln dla każdej drużyny), czyli 12,5 mln dol., dochodzą nagrody za poszczególne etapy:

zespoły, które odpadną w fazie grupowej, dostaną 9 mln dol.

zespoły, które odpadną w 1/16 finału - 11 mln

zespoły, które odpadną w 1/8 finału - 15 mln

zespoły, które odpadną w 1/4 finału - 19 mln

czwarta drużyna 27 mln

brązowy medalista 29 mln

wicemistrz świata 33 mln

mistrz świata 50 mln.

Infantino łupi bogatych, by dać biednym

Jak widać, FIFA dba także o silnych i bogatych. Oczywiście, w opinii Europejczyków to kwoty im się po prostu należą. Nie ma więc powodu, by byli w jakikolwiek sposób wdzięczni Infantino czy FIFA.

Na biednym południu widzą to inaczej: właściwie jedynym beneficjentem całego tzw. rynku piłkarskiego są kluby zachodniej Europy. Do nich z całego świata płyną szerokim strumieniem piłkarze i zainteresowanie kibiców, a z nim również pieniądze. Globalizacja piłki nożnej spowodowała, że zatriumfował w niej swoisty neokolonializm. Najbogatszym już nie wystarczą - bardzo przecież zasobne - krajowe rynki, muszą sięgać po te zagraniczne. W rezultacie europejska Liga Mistrzów rozwija się, wysysając zasoby z krajów, które w niej nie grają i w żaden sposób nie przyczynia się do rozwoju sportu w innych częściach świata. Wręcz przeciwnie - dystans z każdym rokiem się zwiększa.

Mistrzostwa świata są więcej jedyną okazją, by w tym wilczym kapitalizmie zrealizować choć skromną formę redystrybucji, by pieniądze popłynęły z kieszeni bogatych do biednych, a nie odwrotnie, jak to na co dzień ma miejsce. Dlatego Gianni Infantino wciąż jest tak popularny wśród działaczy w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. Dlatego nie zaszkodziły mu kosmiczne ceny biletów na mecze mundialu, zdzierstwo na miejscach parkingowych pod stadionami, pośrednictwo w spekulacji biletami ani wygórowane opłaty za prawa do transmisji telewizyjnych. Te wszystkie koszty uderzyły przecież w bogatych, których na wyjazd na turniej do Ameryki Północnej stać. W oczach tych biedniejszych to nawet atut w kolejnych wyborach. Infantino łupi przecież bogatych, by podzielić się z biednymi. Jest więc swego rodzaju Janosikiem. I nic to, że nie mieszka w jaskini, ale opływa w luksusy w Dausze.