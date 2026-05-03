Dramat drużyny Ronaldo. Mogą stracić mistrzostwo na ostatniej prostej

Cristiano Ronaldo do Al Nassr trafił na początku 2023 r. Jego głośne przyjście nie przełożyło się jednak na sukcesy. W trzech poprzednich sezonach po tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej dwukrotnie sięgnęło Al-Ittihad i raz Al-Hilal. Al Nassr było zaś dwa razy drugie i raz trzecie. Przełom miał nastąpić w kończącym się sezonie. Na cztery kolejki przed końcem zespół Portugalczyka był liderem tabeli i miał pięć punktów przewagi nad drugim Al-Hilal. Pewnie zmierzał więc po trofeum... aż do teraz.
W najgorszym możliwym momencie Al Nassr wyciągnęło bowiem do rywali pomocną dłoń. W niedzielnym meczu 31. kolejki niespodziewanie przegrało z Al Quadisiya. Kłopoty rozpoczęły się już w 24. minucie, gdy do siatki trafił Mohammed Abu Al Shamat. Al Nassr potrafiło jednak odpowiedzieć i jeszcze przed przerwą wyrównał Joao Felix. Portugalczyk przyjął piłkę po dośrodkowaniu Marcelo Brozovicia i przepięknie przymierzył w okienko. Po pierwszej połowie było więc 1:1.
Po zmianie stron do siatki trafiali już jednak tylko rywale. W 54. minucie fatalny błąd przed własnym polem karnym popełnił Brozović. Stracił piłkę, przez co momentalnie zagotowało się w szesnastce. Zamieszanie wykorzystał Musab Al Juwayr i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Na domiar złego w 78. minucie na 3:1 podwyższył Julian Quinones i to po serii koszmarnych błędów obrońców we własnym polu karnym. Wynik utrzymał się do końca i porażka Al Nassr w kluczowym momencie sezonu stała się faktem.
Zobacz też: Ewa Pajor jest niesamowita! Oto co zrobiła w półfinale LM
Swojej drużynie nie pomógł nawet Cristiano Ronaldo. Co prawda na murawie przebywał przez pełne 90 minut, ale niewiele udało mu się zdziałać. Mimo że próbował i oddał w sumie cztery strzały, to żaden z nich nie trafił w bramkę.
Przegrana Al Nassr może okazać się bardzo kosztowna. Jeżeli bowiem Al-Hilal wygra najbliższe spotkanie z Al Khaleej, to jego strata na trzy kolejki przed końcem sezonu zmaleje do zaledwie dwóch punktów. Z kolei 12 maja czeka go bezpośredni mecz z Al-Nassr. Kolejna porażka ekipy Ronaldo oznaczać więc będzie utratę pierwszego miejsca w tabeli i być może mistrzowskiego tytułu.