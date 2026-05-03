Dramat drużyny Ronaldo. Mogą stracić mistrzostwo na ostatniej prostej

Cristiano Ronaldo do Al Nassr trafił na początku 2023 r. Jego głośne przyjście nie przełożyło się jednak na sukcesy. W trzech poprzednich sezonach po tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej dwukrotnie sięgnęło Al-Ittihad i raz Al-Hilal. Al Nassr było zaś dwa razy drugie i raz trzecie. Przełom miał nastąpić w kończącym się sezonie. Na cztery kolejki przed końcem zespół Portugalczyka był liderem tabeli i miał pięć punktów przewagi nad drugim Al-Hilal. Pewnie zmierzał więc po trofeum... aż do teraz.

Klub Ronaldo dostał trzy ciosy. To może okazać się kosztowne

W najgorszym możliwym momencie Al Nassr wyciągnęło bowiem do rywali pomocną dłoń. W niedzielnym meczu 31. kolejki niespodziewanie przegrało z Al Quadisiya. Kłopoty rozpoczęły się już w 24. minucie, gdy do siatki trafił Mohammed Abu Al Shamat. Al Nassr potrafiło jednak odpowiedzieć i jeszcze przed przerwą wyrównał Joao Felix. Portugalczyk przyjął piłkę po dośrodkowaniu Marcelo Brozovicia i przepięknie przymierzył w okienko. Po pierwszej połowie było więc 1:1.

Po zmianie stron do siatki trafiali już jednak tylko rywale. W 54. minucie fatalny błąd przed własnym polem karnym popełnił Brozović. Stracił piłkę, przez co momentalnie zagotowało się w szesnastce. Zamieszanie wykorzystał Musab Al Juwayr i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Na domiar złego w 78. minucie na 3:1 podwyższył Julian Quinones i to po serii koszmarnych błędów obrońców we własnym polu karnym. Wynik utrzymał się do końca i porażka Al Nassr w kluczowym momencie sezonu stała się faktem.

Ronaldo straci tytuł na ostatniej prostej. Sami dali szansę rywalom

Swojej drużynie nie pomógł nawet Cristiano Ronaldo. Co prawda na murawie przebywał przez pełne 90 minut, ale niewiele udało mu się zdziałać. Mimo że próbował i oddał w sumie cztery strzały, to żaden z nich nie trafił w bramkę.

Przegrana Al Nassr może okazać się bardzo kosztowna. Jeżeli bowiem Al-Hilal wygra najbliższe spotkanie z Al Khaleej, to jego strata na trzy kolejki przed końcem sezonu zmaleje do zaledwie dwóch punktów. Z kolei 12 maja czeka go bezpośredni mecz z Al-Nassr. Kolejna porażka ekipy Ronaldo oznaczać więc będzie utratę pierwszego miejsca w tabeli i być może mistrzowskiego tytułu.