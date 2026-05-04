Powrót na stronę główną

Beniaminek mistrzem kraju. Czekali na to 128 lat

Mauro Lustrinelli przeszedł do historii piłki nożnej. Jego FC Thun, jako beniaminek ligi szwajcarskiej, sięgnął po mistrzostwo kraju. To największy sukces w 128-letniej historii klubu, który tytuł świętuje na trzy kolejki przed końcem sezonu.
FC Thun
fot. screen https://www.youtube.com/watch?v=34Ma9v_jWKk

FC Thun to beniaminek ligi szwajcarskiej. Na początku sezonu z pewnością nikt nie spodziewał się, że na jego koniec będzie świętować największy sukces w swojej historii. Mistrzostwo tej ekipy stało się faktem, choć w sobotę przegrała swoje spotkanie z FC Basel (1:3).

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Sensacyjny mistrz. Czekali 128 lat

Decydująca okazała się jednak niedziela i porażka Sankt Gallen ze Sionem (0:3). Takie wyniki oznaczają, że na trzy kolejki przed końcem sezonu Thun ma 11 punktów przewagi nad wiceliderem, którym jest właśnie Sankt Gallen.

Co ciekawe - według wyliczeń portalu Transfermarkt - cała kadra Thun warta jest "zaledwie" niespełna 22,5 miliona euro. To ósmy wynik w szwajcarskiej Super League. Jednym z architektów mistrzostwa jest Elmin Rastoder - macedoński napastnik, który w trwającym sezonie zdobył 13 goli i zaliczył sześć asyst. Trudno pominąć także wkład duetu: Christoper Ibayi (10 goli i trzy asysty), a także Leonardo Bertone (10 goli i dwie asysty).

Przypomnijmy, że w ostatnich 20 latach w Szwajcarii ligę wygrywały tylko trzy zespoły. Niemal całkowicie zdominowały ją FC Basel i Young Boys Berno. Ich hegemonię czterokrotnie przerwało FC Zurich (2006, 2007, 2009 i 2022). Rekordzistą ligi jest za to Grasshoppers Zurych - 27-krotny mistrz kraju.

Do tej pory największym sukcesem FC Thun było wicemistrzostwo w sezonie 2004/2005. Dzięki niemu i przebrnięciu przez kwalifikacje drużyna zagrała w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W grupie z Arsenalem, Ajaxem i Spartą Praga zajęła trzecie miejsce, awansując do 1/16 finału Pucharu UEFA. W tych rozgrywkach lepszy okazał się Hamburger SV.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.