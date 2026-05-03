Polak wyciągnął zespół z otchłani! Siódmy gol, utrzymanie już blisko

Adrian Benedyczak bardzo dobrze wykorzystuje czas na wypożyczeniu do Kasimpasy. 25-latek jesienią był rezerwowym w Parmie, ale w lidze tureckiej odżył i prowadzi swój zespół w stronę utrzymania. Dość powiedzieć, że w zaledwie 12 spotkań zdobył siedem bramek i ten dorobek daje mu miano najlepszego strzelca drużyny.

Polski napastnik swoją serię rozpoczął już w debiucie przeciwko Gaziantep FK. Na przełomie marca i kwietnia strzelał w pięciu meczach z rzędu, a Kasimpasa zdobyła osiem punktów i wydostała się ze strefy spadkowej. Na trzy kolejki przed końcem drużyna ma trzy punkty przewagi nad szesnastym Antalyasporem.

Adrian Benedyczak wciąż strzela

W niedzielę drużyna Polaka grała domowy mecz z 11. w ligowej tabeli Kocaelisporem. Benedyczak rozpoczął to spotkanie kapitalnie - pokonanie bramkarza gości zajęło mu 119 sekund. Dośrodkowanie z rzutu rożnego przedłużył Mortadha Ben Ouanes, a Polak z paru metrów skierował piłkę do siatki.

Gospodarze z prowadzenia cieszyli się 20 minut. Wyrównał wtedy Daniel Agyei. Więcej bramek w tym meczu już nie padło, nie oznacza to jednak, że było nudno. W drugiej połowie Kasimpasa zdecydowanie przeważała, nie pozwoliła rywalom na stworzenie klarownych sytuacji bramkowych.

Wielki powrót Adriana Benedyczaka

Formą prezentowaną w rundzie wiosennej Benedyczak w znakomity sposób przypomina o sobie. Polak bardzo dobrze radził sobie przez trzy lata w Serie B, ale niemal cały poprzedni sezon stracił przez kontuzje. Jesienią nie był w stanie przebić się do składu Parmy. Kasimpasa jest jednak miejscem idealnie skrojonym pod potrzeby i umiejętności wychowanka Pogoni Szczecin.

Zespół Benedyczaka zbliża się do utrzymania w tureckiej Super Lig. Na dwie kolejki przed końcem ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową i już w przyszłym tygodniu podopieczni Emre Belozoglu będą mieli okazję na zapewnienie sobie gry w elicie w przyszłym sezonie. Rywalem będzie rywal w walce o uniknięcie spadku - Genclerbirligi.