Arcyważna wygrana Goncalo Feio. Sędzia pokazał 12 kartek

29 marca tego roku Goncalo Feio został trenerem Tondeli, która walczy o utrzymanie w Lidze Portugal. W niedzielę 3 maja zespół byłego trenera polskich klubów wygrał arcyważne spotkanie i wciąż może marzyć o pozostaniu w elicie.

Arcyważna wygrana Feio. Walka o utrzymanie trwa

36-letni pomocnik Bebeto został bohaterem Tondeli. To jego gol z rzutu karnego strzelony w 68. minucie meczu z Casa Pia sprawił, że Tondela po raz pierwszy od 20 lutego może świętować zwycięstwo. Warto dodać, że rywale drużyny Feio kończyli mecz w dziewiątkę.

To pierwsza wygrana za kadencji Goncalo Feio, który wcześniej poprowadził drużynę w pięciu meczach.

Do tej pory drużyna pod wodzą Feio zdobyła dwa punkty w pięciu meczach. Zremisowała z Gil Vicente (2:2) i Sportingiem (2:2), ale przegrywała z Vitorią Guimaraes (0:5), FC Porto (0:2) i Nacionalem (0:2).

Mecz z Casa Pia jawił się jako niezwykle istotny, bowiem oba zespoły walczą o utrzymanie w elicie. Tondela po niedzielnej wygranie wciąż jest przedostatnia w tabeli, ale traci do ostatniego rywala zaledwie punkty. A ten plasuje się na 16. pozycji, który gwarantuje grę w barażu o pozostanie w portugalskiej ekstraklasie.

Jak wyglądają najbliższe plany Tondeli? W dwóch ostatnich kolejkach zespół Feio zmierzy się odpowiednio z Moreirense (10 maja, 18:00), które zajmuje 8. miejsce, a także z Aroucą (17 maja, 18:00) - 11. siłą ligi.