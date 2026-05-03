Arcyważna wygrana Goncalo Feio. Sędzia pokazał 12 kartek

Arcyważna wygrana zespołu prowadzonego przez Goncalo Feio. W meczu 32. kolejki Ligi Portugal Tondela zwyciężyła na wyjeździe z Casa Pia 1:0. Spotkanie było prawdziwą wojną, a sędzia Andre Narciso pokazał 10 żółtych kartek i dwie czerwone.
Fot. Rita Franca / REUTERS

29 marca tego roku Goncalo Feio został trenerem Tondeli, która walczy o utrzymanie w Lidze Portugal. W niedzielę 3 maja zespół byłego trenera polskich klubów wygrał arcyważne spotkanie i wciąż może marzyć o pozostaniu w elicie.

Arcyważna wygrana Feio. Walka o utrzymanie trwa

36-letni pomocnik Bebeto został bohaterem Tondeli. To jego gol z rzutu karnego strzelony w 68. minucie meczu z Casa Pia sprawił, że Tondela po raz pierwszy od 20 lutego może świętować zwycięstwo. Warto dodać, że rywale drużyny Feio kończyli mecz w dziewiątkę.

To pierwsza wygrana za kadencji Goncalo Feio, który wcześniej poprowadził drużynę w pięciu meczach. 

Do tej pory drużyna pod wodzą Feio zdobyła dwa punkty w pięciu meczach. Zremisowała z Gil Vicente (2:2) i Sportingiem (2:2), ale przegrywała z Vitorią Guimaraes (0:5), FC Porto (0:2) i Nacionalem (0:2).

Mecz z Casa Pia jawił się jako niezwykle istotny, bowiem oba zespoły walczą o utrzymanie w elicie. Tondela po niedzielnej wygranie wciąż jest przedostatnia w tabeli, ale traci do ostatniego rywala zaledwie punkty. A ten plasuje się na 16. pozycji, który gwarantuje grę w barażu o pozostanie w portugalskiej ekstraklasie.

Jak wyglądają najbliższe plany Tondeli? W dwóch ostatnich kolejkach zespół Feio zmierzy się odpowiednio z Moreirense (10 maja, 18:00), które zajmuje 8. miejsce, a także z Aroucą (17 maja, 18:00) - 11. siłą ligi

  • Casa Pia 0:1 Tondela (0:0)
  • Gole: Bebeto' 68k
  • Casa Pia: Sequeira (gk) - Goulart Silva, Geraldes (72' Morais), Sousa - Larrazabal (86' Prieto), Mohamed, Brito (58' Ofori), Conte (86' Kiki) - Livolant, Cassiano, Joao Marques (57' Livramento)
  • trener: Alvaro Pacheco
  • Tondela: Bernardo (gk) - Manso (64' Tavares), Antunes Silva, Chrstian Marques, Conceicao - Cicero (64' Bebeto), Rodriguez - Maranhao (86' Sithole), Felix, Aiko (90+5' Kimpioka) - Rony Lopes (87' van der Heide)
  • trener: Goncalo Feio
  • Estadi Municipal de Rio Maior, Rio Maior
  • sędziował: Andre Narciso
  • żółte kartki: Jeremy Livolant, Rafael Brito, Andre Geraldes, Tiago Morais, Iyad Mohamed, Joao Goulart Silva, Kevin Prieto - Maranhao, Christian Marques, Benjamin Kimpioka
  • czerwone kartki: Cassiano' 55, Jeremy Livolant' 90+11

