Sensacyjny scenariusz dla mistrzów świata. Mundial mimo kompromitacji?

Czy czterokrotni mistrzowie świata, Włosi, którzy po raz trzeci z rzędu polegli w eliminacjach, mogą jeszcze dostać się do tegorocznego turnieju? Jak dalece realny jest scenariusz zastąpienia nimi Iranu? - Nawet gdyby Irańczycy wycofali się z imprezy, szanse Włoch nadal stałyby bardzo nisko - mówi Sport.pl Michał Banasiak, szef Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.

Spekulacje dotyczące włączenia Włochów do mistrzostw świata w razie ewentualnego wycofania się Iranu nabrały tempa, gdy Paolo Zampolli, doradca prezydenta Donalda Trumpa o włoskich korzeniach, zaczął otwarcie lobbować za takim rozwiązaniem. W wywiadach dla "Financial Times" sugerował, że szanse Włochów na udział w turnieju to "więcej niż 50 proc.". Czy to jednak realny plan, czy jedynie polityczna fantastyka?

O analizę tej sytuacji jako Sport.pl poprosiliśmy Michała Banasiaka, szefa Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, który od lat śledzi relacje wielkiej polityki i globalnego sportu.

Życzeniowe myślenie i twarda rzeczywistość

Banasiak studzi emocje już na wstępie, zwracając uwagę na źródło tych informacji. - Rewelacje Zampolliego odczytuję jako jego życzeniowe myślenie. A że jest blisko administracji prezydenta Trumpa, jego słowa przykuwają uwagę. Nie sądzę jednak, by miały faktyczne znaczenie - mówi szef Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.

Rdzeniem całej dyskusji jest status Iranu, który zmaga się z ogromnymi trudnościami logistycznymi i dyplomatycznymi. Stosunki na linii Teheran-Waszyngton są napięte do granic możliwości, a konflikt na Bliskim Wschodzie rzuca cień na udział zespołu w turnieju rozgrywanym w USA, Meksyku i Kanadzie. Banasiak zauważa jednak, że mimo medialnego szumu, fakty są dla Włochów nieubłagane.

- Spekulacje na temat udziału Włochów dotyczą zastąpienia Iranu, tyle że chociaż wiele mediów rozpisywało się już o rezygnacji Irańczyków z gry na mundialu, nic takiego nie nastąpiło. Iran zakwalifikował się na mistrzostwa i przygotowuje się do startu. Oczywiście tym przygotowaniom towarzyszy atmosfera niepewności, podgrzewana przez wydarzenia na Bliskim Wschodzie i podsycana przez samych przedstawicieli irańskiej federacji. Ci ostatni jednoznacznie nie zapewnili dotąd, że na pewno polecą na mundial. Fakty są jednak takie, że Iran jest pełnoprawnym uczestnikiem mundialu i niewiele wskazuje, by miał na nim nie zagrać. Oczywiście istnieje scenariusz, w którym Iran jednak decyduje się wycofać. Wtedy jednak szanse Włochów nadal stałyby bardzo nisko - uważa Michał Banasiak.

Wielu kibiców Italii liczyło na to, że FIFA, szukając pretekstu do wykluczenia Iranu, otworzy drogę dla Squadra Azzurra. Przecież Rosja została wykluczona z baraży do mundialu w Katarze w 2022 r. Banasiak zaznacza jednak, że sytuacja Iranu jest prawnie i politycznie inna.

- Zdarzało się, że FIFA wykluczała drużyny ze swoich rozgrywek, chociażby Rosjan. Jednak w przypadku Irańczyków nie dostrzegam podstaw do takiej decyzji. Teoretycznie można by się powołać na zawsze wygodny w takich sytuacjach wytrych w postaci "względów bezpieczeństwa". Jednak jaką wizytówkę wystawiłoby to samej FIFA i amerykańskim współgospodarzom mundialu? - pyta retorycznie ekspert.

Zamiast dążyć do eliminacji kontrowersyjnego uczestnika, prezydent FIFA Gianni Infantino zdaje się robić wszystko, by Iran na turnieju się pojawił. Jak podkreśla nasz rozmówca: - Ostatnio Infantino wprost powiedział, że Iran na pewno zagra na mundialu i zgodnie z planem zrobi to na amerykańskich stadionach. Wcześniej wizytował zgrupowanie Iranu w Turcji.

Banasiak dodaje: - Widać, że zależy mu na tym, by Iran zagrał. Ma zresztą w tej sprawie jeszcze w maju rozmawiać z szefem irańskiej federacji. Infantino przede wszystkim szuka pewności, że na ostatniej prostej jego flagowej imprezie nie przydarzy się żadna wpadka.

Dlaczego nie Włochy? Azjatyckie głosy ważą więcej

Nawet gdyby czarny scenariusz się ziścił i Iran wycofałby się z turnieju, Włosi wcale nie są pierwsi w kolejce. Choć FIFA teoretycznie ma tu wolną rękę, polityka sportowa nakazuje ostrożność.

Michał Banasiak wyjaśnia: - Nie ma konkretnych przepisów i FIFA rzeczywiście ma tutaj dowolność: właśnie dlatego pojawiły się plotki o grze Włochów czy organizowaniu dodatkowych baraży z udziałem innych europejskich drużyn. Brak konkretnego mechanizmu zastąpienia zakwalifikowanej drużyny powoduje, że można sobie snuć dowolne historie, natomiast FIFA ma świadomość, że gdyby zaprosiła do gry drużynę spoza strefy azjatyckiej, naraziłaby się wszystkim krajom z tej konfederacji.

Iran awansował na mistrzostwa świata bezpośrednio, wygrywając swoją grupę eliminacyjną w strefie azjatyckiej, w której grał z Uzbekistanem, Turkmenistanem oraz Hongkongiem. To byłby siódmy występ irańskiej reprezentacji w historii mundialu.

Banasiak wskazuje też na czysto pragmatyczny, wyborczy aspekt decyzji Infantino: - Przecież powiększenie mundialu, po którym Azja zyskała dodatkowe miejsca na turnieju, było jednym z ruchów Gianniego Infantino, by pozyskać przychylność działaczy z Azji. Wszystko wskazuje na to, że za rok szef FIFA ponownie będzie ubiegał się o stanowisko - głosy z Azji nadal są dla niego ważne.

Marketing kontra sportowy honor

Czy marka Włochów, czterokrotnych mistrzów globu, z silną ligą, wpływami w futbolu, mogłaby być argumentem dla FIFA, by przymknąć oko na zasady? Banasiak ocenia to sceptycznie.

- Może się tak wydawać, ale to przecież trzeci turniej z rzędu, na który się nie zakwalifikowali - dwa poprzednie mundiale jakoś się bez nich odbyły. W historii wielokrotnie zdarzało się, że na mistrzostwa świata, czy Europy nie dostawały się silne reprezentacje ze świetnymi piłkarzami, chociażby Holandia, która nie zagrała na MŚ w 2002. Poza tym nie przeceniałbym siły marketingowej obecnej włoskiej kadry. Gwiazdą światowego formatu jest tam dziś właściwie tylko Gianluigi Donnarumma.

Co ciekawe, sami Włosi wydają się pogodzeni z losem. Oficjalne stanowisko rządu i federacji odcina się od pomysłów Zampolliego. Włoski minister sportu Andrea Abodi powiedział, że awans na mundial zdobywa się na boisku.

Według niego dopuszczenie Włochów do gry jest niemożliwe i byłoby niewłaściwe. Być może na pewnym etapie pojawiły się jakieś nieoficjalne kontakty Włoskiej Federacji Piłkarskiej z FIFA, ale oficjalna narracja jest jednoznaczna: Włochy nie zagrają na turnieju. Nawet włoskie media, niestroniące od sensacji, z dużym dystansem podchodzą do tego tematu - zauważa Banasiak.

W tle tej sportowej przepychanki toczy się gra o znacznie wyższą stawkę. Postawa szefa FIFA, który promuje hasła o jednoczącej roli futbolu, jest przez wielu postrzegana jako szczyt cynizmu.

- Gianni Infantino odgrywa swój spektakl. I z roli nie wychodzi od dawna. Na tym etapie trudno już stwierdzić czy jest aż tak cyniczny, czy może sam uwierzył w głoszone przez siebie hasła, choć drugi scenariusz jest mniej prawdopodobny. Dość powiedzieć, że gdy długimi miesiącami FIFA była naciskana w sprawie decyzji o wprowadzeniu sankcji na Izrael, jej szef milczał albo zbywał temat. A kiedy doszło do szczytu pokojowego w sprawie Strefy Gazy, nie tylko się na nim pojawił, ale w swoim stylu mówił właśnie o jednoczącej roli piłki. Jednak nawet wśród samych działaczy jego narracja nie działa. Widzieliśmy na ostatnim Kongresie FIFA, gdy szef Palestyńskiej Federacji Piłkarskiej odmówił wspólnego zdjęcia z przedstawicielem Izraela - zauważa Banasiak.

Największym zagrożeniem dla Iranu nie jest jednak decyzja FIFA, a twarda polityka wizowa gospodarzy. Niedawny incydent na lotnisku w Toronto, gdzie delegacja Iranu, w tym szef federacji Mehdi Taj, nie została wpuszczona do Kanady, pokazał, że logistyka może wygrać z protokołem sportowym. Banasiak tłumaczy to powiązaniami działaczy z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, uznanym przez Kanadę za organizację terrorystyczną.

- Administracja Donalda Trumpa wprowadziła zakaz wjazdu do USA dla wszystkich irańskich obywateli, ale wyjęci spod niego mają być uczestnicy MŚ czy igrzysk w Los Angeles w 2028 r. Mowa jednak o piłkarzach i trenerach. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział niedawno, że piłkarze nie będą mieli problemu z wjazdem. Natomiast może się okazać, że niektórzy działacze mundial obejrzą tylko w telewizji, o ile nie zostanie tu wypracowane jakieś dodatkowe porozumienie.

Finałowa prosta: bojkot USA, ale nie mundialu

Mimo że Irańczycy chcieli przenieść swoje mecze mistrzostw świata z USA do Meksyku, ich determinacja do uczestnictwa w samym mundialu pozostaje silna.

- Irańczycy ani razu nie komunikowali, że nie zagrają w turnieju. Owszem, pojawiały się wypowiedzi, że w związku z wojną nie mogą sobie wyobrazić gry w piłkę w USA, ale miały one jedynie charakter polityczno-medialny. Nigdy nie postawili sprawy na ostrzu noża. Co więcej, ostatnio nawet w warstwie retorycznej zaczęli być łagodniejsi. Szef irańskiej federacji powiedział, że Irańczycy będą bojkotować USA, ale nie mundial - wskazuje Banasiak.

Pojawia się jednak inny problem: trybuny. W Los Angeles, gdzie Iran rozegra dwa mecze grupowe z Belgią i Nową Zelandią, znajduje się największa na świecie irańska diaspora, która jest wrogo nastawiona do reżimu ajatollahów. Jak zauważa ekspert: - Szef federacji mówił też o tym, że chce zapewnień, aby na trybunach pojawiały się wyłącznie obecne flagi kraju, a nie te sprzed rewolucji islamskiej, kojarzone z opozycją wobec władzy ajatollahów. O to może być jednak trudno, ponieważ w Los Angeles w większości mieszkają osoby przeciwne ajatollahom. A Amerykanom nie będzie zależało, by robić w stronę Iranu jakiekolwiek ukłony.

Wydaje się, że włoskie aspiracje o mundialu "przy zielonym stoliku" pozostają w sferze marzeń doradców Trumpa. Choć geopolityczne napięcia wokół Iranu są ogromne, FIFA i sami Irańczycy robią wszystko, by status quo został zachowany. Włosi, chcąc wrócić na szczyt, będą musieli po prostu w końcu awansować na mundial na boisku, czego, jak przyznaje ich własny minister sportu, nie da się zastąpić żadną dyplomatyczną sztuczką.