Przed tygodniem FC Barcelona zremisowała na wyjeździe 1:1 z Bayernem Monachium w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzyń. Bramkę dla mistrzyń Hiszpanii zdobyła Ewa Pajor już w ósmej minucie spotkania. W drugiej połowie piłkarki z Monachium doprowadziły do remisu, a od 80. minuty grały w osłabieniu. Mimo tego Katalonki nie potrafiły zdobyć bramki.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Ewa Pajor z kolejnym golem w Lidze Mistrzyń

W niedzielne popołudnie doszło do rewanżowego spotkania na Camp Nou. FC Barcelona do przerwy prowadziła 2:1 po golach Salmy Paralluelo oraz Alexi Putellas. Dla piłkarek Bayernu trafiła Linda Dallmann. Przed tym meczem Ewa Pajor miała na koncie osiem bramek w Lidze Mistrzyń i brakowało jej jednego trafienia do pierwszej w klasyfikacji Alessi Russo z Arsenalu. To się jednak zmieniło w 55. minucie spotkania, gdy reprezentantka Polski znowu pokonała bramkarkę Bayernu Monachium, zdobywając bramkę na 3:1 dla swojego zespołu!

Zobacz więcej: Lewandowski czy Ferran? Kibice Barcelony wydali werdykt

Salmy Paralluelo urwała się lewą stroną, dośrodkowała w pole karne, a tam fantastycznie odnalazła się Ewa Pajor, która mierzonym strzałem zdobyła swoją dziewiątą bramkę w aktualnej edycji Ligi Mistrzyń! Trzy minuty później gola na 4:1 zdobyła Putellas, co praktycznie przesądza kwestię tej rywalizacji.

Trofeum za Ligę Mistrzyń jest jedynym, które regularnie wymyka się Ewie Pajor. Polka grała już pięciokrotnie w finałach tych rozgrywek (cztery razy w barwach Wolfsburga i raz w barwach Barcelony) i za każdym razem schodziła z boiska pokonana.