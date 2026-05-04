Jego wynalazek zrewolucjonizował futbol. Wygrał z FIFA sprawę o miliony

Mundial 2014 przyniósł w świecie piłki dość dużą zmianę, jeśli chodzi o sędziowanie. Spray dla sędziów używany był co prawda już wcześniej, bo testowano go choćby podczas Copa America 2011. Jednak dopiero mistrzostwa świata w Brazylii spopularyzowały jego użycie. Arbiter mógł oznaczyć miejsce wykonania rzutu wolnego, by piłkarze nie kombinowali z ułatwianiem sobie poprzez przesuwanie piłki o metr czy pół do przodu lub w bok. To samo tyczyło się muru. Śladem na boisku nie należało się przejmować, bo pianka znikała po krótkim czasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Gamrot: Tęsknię za tym, by nie być rozpoznawalnym

FIFA wprowadziła nowe rozwiązanie. Nie doceniła jednak... twórcy

To rozwiązanie jest stosowane do dziś, choć już nie aż tak bardzo powszechnie, jak miało to miejsce kiedyś. Wszystko przez proces sądowy, jaki wytoczono FIFA w związku z jego użyciem. Światową federację pozwał Heine Allemagne. To brazylijski przedsiębiorca, właściciel Spuni Comercio de Produtos Esportivos. Twierdził on, że opracował i opatentował formułę sprayu już w 2000 roku. Jego oryginalny wynalazek nazywał się "Spuni", co po portugalsku po prostu znaczy pianka. Był używany już rok później w niektórych rozgrywkach w Brazylii, a w kolejnych latach rozszerzyło się to na kolejne kraje Ameryki Południowej.

Wieloletnia wojna w sądzie. FIFA musiała przełknąć gorycz porażki

FIFA podłapała ten pomysł na dobre w drugiej dekadzie XXI wieku. Po wspomnianym wyżej mundialu 2014, użycie sprayu rozszerzyło się na niemalże wszystkie światowe ligi. Był jednak problem. Allemagne twierdził, że FIFA nigdy nie wypłaciła mu należytych pieniędzy, za korzystanie z jego patentu. Brazylijczyk sądził się ze światową federacją przez wiele lat. Dostawał różne oferty odszkodowania od FIFA, ale absolutnie nie chciał się tym zadowalać, bo czuł, że w sądzie ugra więcej.

Światowa federacja składała apelację w tej sprawie, jednak sąd stanowy w Rio de Janeiro już w 2021 roku odrzucił jej roszczenia i przyznał rację przedsiębiorcy. Wówczas nie wskazano jeszcze kwoty zasądzonej na rzecz Brazylijczyka. Nie było też pewne, jakiej się domagał, choć według niektórych źródeł to było nawet 40 milionów dolarów. Ostatecznie sprawa rozstrzygnęła się w maju 2024 na korzyść Allemagne'a. Sąd w Rio uznał, że FIFA z pełną świadomością złych intencji użyła bezprawnie wynalazku Brazylijczyka podczas mundialu 2014. - Pokonałem FIFA na każdym polu. To było jak w historii walki Dawida z Goliatem. FIFA to bowiem gigant - mówił po wszystkim w rozmowie z brazylijskim dziennikiem "O Globo".