3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja, wtedy to w 1791 roku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalono jedną z pierwszych konstytucji na świecie. Próbowano w ten sposób zreformować państwo i wzmocnić jego suwerenność po I rozbiorze Polski.

Cristiano Ronaldo wrzucił zdjęcie 3 maja. Miliony polubień

Tak się złożyło, że w tym roku tego samego dnia w Portugalii obchodzony jest Dzień Matki. Dia da Mae nie ma stałej daty, a obchodzony jest w pierwszą niedzielę maja, która w tym roku przypada na 3 maja. Z tej okazji Cristiano Ronaldo postanowił uczcić pamięć o najważniejszych osobach w jego życiu - jego partnerce i matce jego dzieci - Georginie Rodriguez oraz swojej mamie - Dolores Aveiro.

"Dla tych, którzy zawsze są. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki" - napisał, dodając zdjęcia z mamą, oraz Georginą Rodriguez i dziećmi.

W momencie pisania tego artykułu wpis Cristiano Ronaldo ma ponad 2,7 mln polubień, prawie 19 tysięcy komentarzy i ponad 17 tys. udostępnień.

Cristiano i Georgina wychowują pięcioro dzieci - Cristiano Ronaldo juniora, Evę, Mateo, Alanę Martinę i Bellę Esmeraldę.

Cristiano Ronaldo wielokrotnie w wywiadach podkreślał, że wiele zawdzięcza swojej mamie - Dolores Aveiro, która ciężko pracowała na całą rodzinę. Na początku swojej kariery, kiedy dopiero wchodził do dorosłego zespołu Sportingu, wszystko, co zarobił, jej oddawał. Teraz 40-latek odwdzięcza się jej jak tylko może - kupuje jej drogie prezenty i wspiera ją, jak tylko może i nadal pozostaje jedną z najważniejszych osób w życiu piłkarza.