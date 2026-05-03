Nie do wiary, co się stało po golu Messiego. Ten mecz przejdzie do historii

Leo Messi zrealizował cel, z którym przybył do Interu Miami - wywalczył mistrzostwo MLS. Sam Argentyńczyk strzelił aż 29 goli w 28 meczach i pozostał w drużynie na kolejny sezon. Już w lutym rozpoczął obronę tytułu. Do niedzielnej nocy udało mu się zdobyć siedem trafień. Tego dnia wraz z zespołem mogli zrobić kolejny krok i zwyciężyć, co byłoby wyjątkowe dla 38-latka. Był to bowiem jego jubileuszowy, 100. występ w barwach ekipy z Florydy. Ba, po 33. minutach kibice nie widzieli innej opcji niż triumfu Interu. A jednak. Futbol po raz kolejny pokazał, że nie można być niczego pewnym.

Absolutny rollercoaster w meczu Interu! Leo Messi i spółka na deskach. A zaczęli tak dobrze

To właśnie po nieco ponad pół godzinie gry prowadzenie Interu na 3:0 podwyższył Leo Messi, który wcześniej zaliczył też asystę. Otrzymał piłkę tuż przed polem karnym, wykonał jeszcze zwód, myląc rywali, ułożył sobie piłkę na lewej nodze i oddał piekielnie mocny strzał. Okazał się on nie do obrony. - Cudowne umiejętności... Wooow! Cudowny gol! Leo Messi, niesamowite! - krzyczeli rozemocjonowani amerykańscy komentatorzy.

Interowi wychodziło praktycznie wszystko, a Orlando City było całkowicie bezbronne. Ekipa z Miami miała więc zwycięstwo w kieszeni. Miała, bo ostatecznie wypuściła je z rąk. Kolejne minuty przyniosły całkowity zwrot. - Po prostu się rozpadliśmy. To nie może się powtórzyć - mówił załamany Ian Fray, obrońca Interu. 39., 68. i 79. minuta - to wtedy bramkarz z Miami musiał wyjmować piłkę z siatki. Jego koszmarem okazał się Martin Ojeda. To on doprowadził do wyrównania, ale nie on zadał ostateczny cios.

Gdy wydawało się, że drużyny podzielą się punktami, genialnym zagraniem popisał się Tyrese Spicer. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry wpakował piłkę do siatki, dając zwycięstwo Orlando City. "To był dopiero trzeci raz w historii MLS, kiedy drużyna zniwelowała trzybramkową stratę i wygrała. Wcześniej dokonali tego Seattle Sounders, którzy zmobilizowali się w meczu z DC United w 2017 roku, a także LA Galaxy w meczu z LAFC w 2018 roku" - przekazał ESPN.

Inter Miami - Orlando City 3:4

Strzelcy: Ian Fray (4'), Telasco Segovia (25'), Leo Messi (33'), Martin Ojeda (39', 68', 79' (K)), Tyrese Spicer (90+3')

Sędziowie pomogli Orlando City? "Nie chce się usprawiedliwiać"

Piłkarze Interu mieli też spore zastrzeżenia do pracy sędziów, m.in. do decyzji o rzucie karnym z 79. minuty. - Myślę, że ten arbiter ma coś przeciwko niektórym zawodnikom w naszej drużynie, ale tak czy inaczej, nie powinniśmy byli przegrać, prowadząc już 3:0. Nie chce się usprawiedliwiać decyzjami sędziów - mówił Fray. Ekipa z Miami zajmuje obecnie trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Po 11 meczach ma 19 punktów. O cztery "oczka" więcej ma lider Nashville SC i też jedno spotkanie rozegrane mniej.