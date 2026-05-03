Kiwior zobaczył, co zrobił Pietuszewski. Nie wytrzymał. Hit!

Pod koniec lipca 2025 Jan Bednarek, nieco ponad miesiąc później Jakub Kiwior, a w styczniu tego roku Oskar Pietuszewski. Tak rozrastała się "polska kolonia" w FC Porto. I to właśnie ona mocno przyczyniła się do mistrzostwa Portugalii. Klub przypieczętował je w sobotni wieczór. Polskie trio pojawiło się na murawie już od pierwszych minut, ale to najstarszy z naszych rodaków okazał się decydujący. W 40. minucie zdobył bramkę na wagę mistrzostwa Portugalii, stając się bohaterem. "Jeden z najcenniejszych skarbów Francesco Farioliego" - pisały nawet tamtejsze media. Jednak Internet podbili... Kiwior i Pietuszewski.

Jakub Kiwior śmieje się z Oskara Pietuszewskiego

W nocy z soboty na niedzielę mieszkańcy Porto mieli problem, by zasnąć. Na ulicach miasta odbywała się bowiem huczna feta. Uczestniczyli w niej również piłkarze. Świętowanie zaczęło się jednak znacznie wcześniej, bo już po ostatnim gwizdku. Jednym z bohaterów był Pietuszewski. Powód? Zdecydował się na dość niecodzienny strój. Założył okulary przeciwsłoneczne, w pasie przewiązał się flagą klubu, a na głowie szalikiem. Tak spacerował po murawie i tak też wszedł do szatni.

Błyskawicznie ten outfit Polaka uwiecznił jego rodak. Kiwior opublikował na InstaStory zdjęcie Pietuszewskiego. Na tym jednak nie zakończył. Dodał opis, za pomocą którego... zadrwił z 17-latka. "Jaki kraj, taki Yamal" - ironizował stoper. Porównał Pietuszewskiego do Hiszpana, bo ten także często pojawia się w podobnych outfitach. Zdjęcie błyskawicznie obiegło polskie media. Jak na razie Pietuszewski oficjalnie na nie nie zareagował.

Jakub Kiwior drwi z Oskara Pietuszewskiego Screen z https://www.instagram.com/stories/j.kiwior/3888497167031614795/

W social mediach FC Porto pojawiło się również nagranie z udziałem Polaków. Bednarek, Kiwior i Pietuszewski zdecydowali się na słynny okrzyk. "Polska Gurom" - krzyczeli rozemocjonowani. Ten okrzyk w przeszłości rozsławił Mariusz Pudzianowski.

Półka z trofeami Polaków powoli się zapełnia

Pietuszewski nie jest jeszcze pełnoletni, a już może pochwalić się dwoma trofeami. Oprócz mistrzostwa Portugalii na koncie posiada również Superpuchar Polski, wywalczony z Jagiellonią Białystok. Podobnymi osiągnięciami może pochwalić się pozostała dwójka Biało-Czerwonych. Sobotni tytuł był dla Bednarka drugim takim w karierze. Pierwszy zdobył z Lechem Poznań. Z kolei dla Kiwiora był to pierwszy triumf w lidze, ale drugie trofeum w ogóle - ma też Superpuchar Anglii z Arsenalem.

FC Porto przypieczętowało mistrzostwo na dwie kolejki przed końcem sezonu. Był to 31. tytuł dla tego klubu w historii. W kolejnych meczach zmierzy się z ostatnim w tabeli AVS Futebol SAD, a także z 13. CD Santa Clara.