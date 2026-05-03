Portugalia pieje z zachwytu nad Polakiem. "Przejdzie do historii"

- Ależ wyjście w powietrze Bednarka, poleciał jak samolot, był ponad wszystkimi. Bramkarz był bezradny. Czy to będzie gol na wagę mistrzostwa? - zastanawiali się komentatorzy Eleven Sports. I ten scenariusz się ziścił. Więcej bramek w spotkaniu FC Porto - FC Alverca kibice nie zobaczyli. To ta z 40. minuty, autorstwa Polaka, okazała się decydująca. Nic więc dziwnego, że po meczu mocno chwaliły go portugalskie media.

Portugalia mówi o Janie Bednarku! Co za słowa!

W samych superlatywach o reprezentancie Polski wypowiadała się "A Bola". Otrzymał "6" w 10-stopniowej skali, co było drugą najwyższą notą tego dnia. "Już wcześniej mógł pochwalić się jednym mistrzostwem w CV (z Lechem Poznań z sezonu 2014/2015). Teraz dołożył drugie. Jan Kacper Bednarek przejdzie do historii jako człowiek, który otworzył wynik spotkania, które finalnie dało FC Porto tytuł" - zaczęli dziennikarze, po czym nieco przeanalizowali trafienie stopera, a także jego ogólną postawę w tym meczu.

"Posłanie piłki przez Gabriego Veigę z narożnika boiska i mocne odbicie polskiego defensora. W drugiej odsłonie spotkania był znacznie bardziej zaangażowany w obronę, ponieważ Alverca napierała i próbowała stworzyć zagrożenie" - czytamy. Nie tylko w pomeczowych ocenach redakcja chwaliła Bednarka. "Kapitan, ale bez opaski, dał przykład w obronie i pokazał, jak to się robi w ataku. Bednarek strzelił jedynego gola tego wieczoru, po jednym z perfekcyjnie wykonanych rzutów rożnych Veigi. 'Mistrz' - czyli 'champion' po polsku, tak mówi Google" - pisali dziennikarze tuż po spotkaniu.

"Najcenniejszy skarb"

Zasługi Bednarka w tym meczu docenili też dziennikarze jn.pt, nadając mu tytuł głównego bohatera. "Do przypieczętowania trofeum FC Porto potrzebowało jedynie remisu. Ostatecznie zapewniło sobie kolejne zwycięstwo dzięki pięknej bramce głową Jana Bednarka" - pisali. Jego zasługi w całym zwycięskim sezonie doceniło sicnoticias.pt, nazywając Polaka jednym z "najcenniejszych skarbów Farioliego".

Na boisku od pierwszych minut pojawili się też Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, ale oni aż tak wielkiej roli w sobotnim meczu nie odegrali. Media i tak ich doceniły, o czym pisaliśmy TUTAJ. Do końca sezonu Porto rozegra tylko dwa spotkania. Może podejść do nich bardzo spokojnie i przetestować różne ustawienia, innych zawodników, w kontekście nadchodzącej kampanii. Niewykluczone, że szanse otrzymają piłkarze, których na boisku często nie widzimy. W tym sezonie ligi portugalskiej Porto odniosło aż 27 zwycięstw, cztery razy zremisowało i tylko raz musiało uznać wyższość rywala. Miało to miejsce 2 lutego, a pogromcą okazał się Casa Pia AC.