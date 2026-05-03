Bednarek dał Porto tytuł mistrza! Tak zareagował. "Niesamowite"

FC Porto po raz 31. w historii zostało mistrzem Portugalii. Drużyna prowadzona przez Francesco Farioliego wygrała 1:0 w meczu 32. kolejki z Alvercą, a jedyne trafienie, dające im tytuł, strzelił... Jan Bednarek. "Gra w ofensywie gospodarzy się nie kleiła. Zbyt dużo było strat, brakowało zespołowych akcji i przede wszystkim dogodnych okazji do zdobycia gola. Gospodarzom nie szło w ataku pozycyjnym, ale z odsieczą przyszedł jeden stały fragment. W 40. minucie z rzutu rożnego z prawej strony dośrodkował Gabri Veiga, a na ósmym metrze najwyżej wyskoczył Jan Bednarek i strzelił głową tak, że bramkarz rywali nawet nie drgnął" - opisywał na łamach Sport.pl Paweł Matys.

Bednarek zabrał głos po golu na wagę mistrzostwa

Po tym spotkaniu wszyscy sympatyzujący z FC Porto oszaleli z radości. Portugalskie media rozpisywały się nt. świetnego występu najstarszego z Polaków. "Kapitan, ale bez opaski, dał przykład w obronie i pokazał, jak to się robi w ataku. Bednarek strzelił jedynego gola tego wieczoru, po jednym z perfekcyjnie wykonanych rzutów rożnych Veigi. "„Mistrz" — czyli „champion" po polsku, tak mówi Google" - pisała Abola.pt.

Po ostatnim gwizdku głos nt. tego meczu i mistrzostwa zabrał strzelec gola - Jan Bednarek. - Niesamowite. Widać, jaka atmosfera panuje na stadionie. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi. To był trudny mecz, ale w końcu nam się udało. Możemy świętować i mam nadzieję, że wszyscy będą się dziś świetnie bawić - powiedział w krótkim wywiadzie, cytowany przez bolanarede.pt.

-To był trudny sezon. Wiele meczów, mnóstwo emocji, ale ostatecznie odnieśliśmy sukces. Chwila, którą przeżyliśmy kilka minut temu, była wyjątkowa, niepowtarzalna i bardzo mi się podobała. Czy odegrałem kluczową rolę? To normalna część gry. Wszyscy byliśmy liderami na boisku, wszyscy walczyliśmy i myślę, że to była nasza siła - zaznaczył.

Tym samym FC Porto goni Benficę w klasyfikacji generalnej mistrzostw kraju. Piłkarze z Lizbony cieszyli się z tego tytułu aż 38 razy. Porto ma siedem zwycięstw mniej. Na najniższym stopniu podium plasuje się Sporting z liczbą 21 tytułów.