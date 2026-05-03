W całej Portugalii piszą o mistrzostwie Porto i Polaków! "Kapitan bez opaski"

Piłkarze FC Porto w sobotni wieczór świętowali 31. w historii klubu mistrzostwo Portugalii. Stało się tak po tym, jak drużyna prowadzona przez trenera Francesco Farioliego pokonała przed własną publicznością FC Alverkę 1:0 (1:0). W zespole FC Porto w podstawowym składzie zagrało trzech Polaków Jan Bednarek, Oskar Pietuszewski i Jakub Kiwior. I to właśnie Bednarek zdobył zwycięską bramkę.

Portugalskie media rozpisują się o tytule dla FC Porto. Bardzo chwalą Jana Bednarka, który był bohaterem meczu.

"FC Porto mistrzem Portugalii" - to tytuł z jn.pt. "Do przypieczętowania trofeum FC Porto potrzebowało jedynie remisu. Ostatecznie zapewniło sobie kolejne zwycięstwo dzięki pięknej bramce głową Jana Bednarka, po rzucie rożnym Gabriego Veigi" - dodaje dziennikarz. Na głównym zdjęcie do artykułu widzimy uradowanego Bednarka po zdobyciu gola.

"Kapitan, ale bez opaski, dał przykład w obronie i pokazał, jak to się robi w ataku. Bednarek strzelił jedynego gola tego wieczoru, po jednym z perfekcyjnie wykonanych rzutów rożnych Veigi. "„Mistrz" — czyli „champion" po polsku, tak mówi Google" - pisze Abola.pt.

Zwraca też uwagę, że gol Bednarka bardzo ułatwił grę gospodarzom i... Oskarowi Pietuszewskiemu.

"W końcu wszystko zaczęło układać się dobrze dla FC Porto, a Oskar Pietuszewski zaczął wbiegać w pole karne i dobrze zagrywać. Wynik pozostał jednak bez zmian aż do przerwy, a niebiesko-biali zeszli do szatni, a kibice już świętowali" - dodaje Abola.pt.

"Na Estádio do Dragão gospodarze, którym do zapewnienia sobie tytułu brakowało tylko remisu, objęli prowadzenie w 41. minucie po golu Bednarka, dzięki czemu wynik nie zmienił się do końca" - pisało ojogo.pt

FC Porto w następnej kolejce zagra na wyjeździe z drużyną AVS Futebol SAD (AFS). Mecz rozpocznie się w niedzielę 10 maja o godz. 18.