Bednarek przypieczętował 31. mistrzostwo dla Porto! Czekali na to cztery lata

Jeszcze przed początkiem meczu do Porto nadeszła świetna wiadomość. Jedyny rywal w walce o tytuł Benfica zremisowała 2:2 na wyjeździe z FC Famalicao. W efekcie FC Porto, by świętować mistrzostwo Portugalii, mogło zremisować w sobotnim meczu u siebie z FC Alverką.

Zwycięski gol Jana Bednarka!

W drużynie gospodarzy w podstawowym składzie wyszło aż trzech Polaków: Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Tak zestawiony zespół długo nie mógł stworzyć dogodnej okazji do zdobycia bramki. Gra w ofensywie gospodarzy się nie kleiła. Zbyt dużo było strat, brakowało zespołowych akcji i przede wszystkim dogodnych okazji do zdobycia gola.

Gospodarzom nie szło w ataku pozycyjnym, ale z odsieczą przyszedł jeden stały fragment. W 40. minucie z rzutu rożnego z prawej strony dośrodkował Gabri Veiga, a na ósmym metrze najwyżej wyskoczył Jan Bednarek i strzelił głową tak, że bramkarz rywali nawet nie drgnął.

- Ależ wyjście w powietrze Bednarka, poleciał jak samolot, był ponad wszystkimi. Bramkarz był bezradny. Czy to będzie gol na wagę mistrzostwa? Nie było to łatwe, musiał się wygiąć. Te stałe fragmenty to wielka broń Porto, bo to już 14 gol - mówili komentatorzy Eleven Sports. Dla Bednarka był to drugi gol w lidze.

Pietuszewski do przerwy był mało widoczny. Jak już był przy piłce, to niewiele mu wychodziło. Dopiero w 43. minucie były skrzydłowy Jagiellonii Białystok wbiegł w pole karne, strzelił z trudnej pozycji z kąta, ale zbyt lekko i Mendes pewnie obronił.

Goście mieli jedną, bardzo dobrą okazję. Po dośrodkowaniu z prawej strony Lima strzelał głową z sześciu metrów, ale tuż nad poprzeczką.

Wracając do Pietuszewskiego, na początku drugiej połowy wywalczył żółtą kartkę dla rywala. Polak starał się, prosił często o piłkę, ale ostatecznie nie miał gola, ani asysty i zszedł z boiska w 63. minucie.

Sześć minut później Diogo Costa uratował zespół przed remisem, bo kapitalnie obronił mocny strzał w krótki róg z ośmiu metrów Figueiredo. W odpowiedzi w 73. minucie zmiennik Pietuszewski - Borja Sainz zmarnował świetną okazję, bo z siedmiu metrów strzelił głową wprost w bramkarza.

W ostatnim kwadransie piłkarze gospodarzy niemal przestali atakować, a kibice rozpoczęli świętowanie, głośno śpiewali, odpalili race. W drugiej minucie doliczonego czasu gry wygraną FC Porto uratował Alberto Costa świetnym wślizgiem pod nogi rywala na drugim metrze. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:0 i FC Porto po raz 31. zdobyło mistrzostwo Portugalii!

FC Porto - FC Alverca 1:0 (1:0)