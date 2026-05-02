Piękny moment przed finałem Pucharu Polski. Cały Narodowy upamiętnił Jacka Magierę

W sobotę 2 maja na PGE Narodowym Górnik Zabrze rywalizuje w Rakowem Częstochowa w meczu o Puchar Polski. Nim jednak Zabrzanie stanęli do walki o siódme trofeum w karierze, a Częstochowianie o trzeci triumf w tych rozgrywkach wszyscy uczestnicy tego spotkania uczcili pamięć zmarłego 10 kwietnia Jacka Magiery.

Jacek Magiera upamiętniony na PGE Narodowym

Tuż po wyjściu piłkarzy obydwu drużyn na murawę Narodowego spiker ogłosił, iż w tym wyjątkowym dniu, nim rozpoczną się sportowe emocje trzeba oddać hołd Jackowi Magierze. 49-latek zmarł nagle we Wrocławiu podczas porannego treningu biegowego. Pomimo reanimacji nie udało się go uratować.

Spotkanie Górnika z Rakowem zostało poprzedzone minutą ciszy, po której na przeszło 58-tysięcznym stadionie rozległy się gromkie brawa. Realizatorzy transmisji wychwycili wśród oficjeli między innymi selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana, trenera kadry U-21 Jerzego Brzęczka oraz byłego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.

Na telebimach został wyświetlony wizerunek Magiery w biało-czarnym kolorze wraz z rokiem urodzenia (1977) oraz śmierci (2026).

Jacek Magiera był asystentem Urbana w reprezentacji. Przez wiele lat związany był z Legią Warszawa. W ostatnich latach zasiadał także na ławce trenerskiej Śląska Wrocław. Jego nagła śmierć poruszyła całe społeczeństwo piłkarskie i nie tylko.

Pogrzeb szkoleniowca odbył się 16 kwietnia w Warszawie. Ciało trenera spoczęło na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.