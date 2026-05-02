Po tym wywiadzie szczęka opada. Polski bramkarz to fenomen

- Staram się żyć tak, żeby w dobrym momencie nie być za wysoko, a w złym momencie nie być za nisko. Lubię stoicyzm. Ten nurt jest mi bliski - mówi 21-letni Oliwier Zych, bramkarz Rakowa Częstochowa, do którego jest wypożyczony z Aston Villi. Przed nim najważniejszy mecz w karierze - finał Pucharu Polski, który ma też być krokiem do realizacji największego marzenia: gry w Premier League. To rozmowa, która obala stereotypy.

Oliwier Zych w Rakowie Częstochowa ma łatkę prymusa. Na odprawach taktycznych siedzi w pierwszym rzędzie i uważnie słucha. Od trenerów potrzebuje bardzo konkretnych i merytorycznych uwag, a nie motywacji czy poklepania po plecach. Dużo analizuje. Nawet chwilę przed naszym spotkaniem słyszę od pracownika klubu, że po Zychu nie czuć, że ma tylko 21 lat. Wiem, że collage w Anglii skończył z wyróżnieniem. Wiem, że daleko mu do stereotypowego piłkarza. Wiem, że woli witać Nowy Rok na Islandii niż w Dubaju. Wiem, że przez osiem lat dodał na Instagram tylko 34 zdjęcia. Ale jak po piętnastu minutach wspomina o Senece i zapisanych przez niego mądrościach, mimo wszystko jestem zaskoczony.

Śpi pan spokojnie? Zbliża się chyba najważniejszy mecz w pana karierze.

- Na pewno najważniejszy. To finał Pucharu Polski. Nigdy nie grałem większego meczu, więc takie są fakty. A dopiero co mieliśmy spotkanie z Lechią Gdańsk i było w nim trochę stresu, więc na pewno mam podwyższony kortyzol. Dostaliśmy po nim dwa dni wolnego, trochę odpocząłem, ale teraz zaczynamy już przygotowania do finału, więc pojawia się ekscytacja. Z każdym kolejnym dniem będzie jej jeszcze więcej. A przed samym meczem na pewno pojawi się też stres. To naturalne.

W pana przypadku ten mecz przychodzi po trudnym okresie, prawda?

- Trudnym? Powiedziałbym, że ciekawym. Wiele emocji mi towarzyszyło, odkąd latem trafiłem do Rakowa. Emocji bardzo skrajnych. Góra, dół, góra, dół.

To uargumentuję, dlaczego uważam, że to jednak był trudny czas. Cofnąłem się o prawie dla lata. Dostał pan wtedy pierwsze powołanie od Michała Probierza i miał pojechać z kadrą na Euro 2024 jako czwarty bramkarz, ale w ostatnim momencie przytrafiła się panu kontuzja. Później wrócił pan z wypożyczenia z Puszczy Niepołomice do Aston Villi i nie grał, a jednocześnie nie dostał pan zgody na kolejne wypożyczenie, bo był pan potrzebny w klubie. Minął cały sezon i latem został pan wypożyczony do Rakowa, ale początkowo też pan nie grał i wszedł do bramki dopiero pod koniec października. Po drodze pojawiło się jeszcze zamieszanie, że wypożyczenie może zostać skrócone, bo Aston Villa jest zaniepokojona brakiem minut. No nie jest to prosta droga.

- Okej, patrząc od momentu kontuzji, muszę się zgodzić - trudny czas. Ale jestem zdania, że trudne momenty kształtują charakter. Jak jesteśmy w trudnych sytuacjach, to się rozwijamy, więc to, że w ostatnim czasie trochę tych problemów faktycznie się u mnie pojawiało, finalnie tylko mnie umocniło. Patrząc do tyłu, jestem wdzięczny za taką drogę, bo czuję, że odbyłem dzięki niej sporo lekcji i dużo się nauczyłem. Jestem dzisiaj mądrzejszy. Ostatecznie te wszystkie sytuacje prowadzą mnie bliżej mojego ostatecznego celu.

Co nim jest?

- Gra w Premier League.

Widzi pan w tym finale Pucharu Polski pewien rodzaj nagrody siebie?

- Tak, bo wierzę, że rzetelna praca zawsze oddaje. Powiem jeszcze szerzej - wierzę, że rzeczy nie dzieją się bez przyczyny, więc to, że będę grał w tym finale, też nie jest przypadkiem. Mówił pan o tym okresie w Aston Vilii, gdy wróciłem z wypożyczenia i nie mogłem iść na kolejne, przez co rok nie grałem. W tamtym momencie uważałem, że to nie jest dla mnie dobre, bo powinienem przede wszystkim zdobywać doświadczenie. Ale patrząc na to teraz, dostrzegam, jak niesamowity był to czas.

Dlaczego?

- Chodzi o całą otoczkę w Aston Villi. O sam klub, ale przede wszystkim o ludzi, którzy tam pracują. Są niesamowici. Poziom sztabu szkoleniowego Unaia Emery’ego, zawodników i innych pracowników klubu jest niesamowity. Mogłem z bliska podglądać, jak funkcjonuje klub, który co trzy dni gra w Premier League i w Lidze Mistrzów. Dzisiaj jestem w Rakowie i mogę wykorzystać część podpatrzonych wtedy zachowań, rozwiązań czy patentów.

No tak, ja nazywam ten okres trudnym, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że tylko garstka osób może być w klubie, który na przemian gra w Premier League i w Lidze Mistrzów. Wtedy też można się uczyć. Tym bardziej mając zaledwie 20 lat.

- Dzisiaj to wiem, ale w pewnym momencie takie wyjazdy na Ligę Mistrzów, gdy nie miałem szans na grę, zaczęły mnie nudzić. Byłem tylko trzecim bramkarzem. Trenowałem, wiedząc, że i tak nie zagram. Tydzień? Okej. Miesiąc? Okej. Ale przecież głównym celem każdego piłkarza jest gra w meczu. To jest też główne narzędzie do rozwoju. Tym bardziej dla bramkarza, więc trudno mi było spokojnie trenować. Ale wtedy trenerzy cały czas mi powtarzali: "experience". Doświadczaj, wyłapuj szczegóły, które możesz dostrzec tylko dlatego, że jesteś tak blisko. Pojawiała się wtedy oczywiście myśl: "co oni gadają". Ale dzisiaj wiem, że mieli rację.

To co pan wyłapał?

- Mnóstwo drobnostek z codziennej pracy. Mógłbym powiedzieć o różnych detalach z treningów czy nastawienia przed meczem. Prosta rzecz - zacząłem niedawno współpracę z psychologiem i dał mi listę różnych książek, które warto, żebym przeczytał. Kilka z nich było o prowadzeniu zespołów i byciu liderem. Przy okazji wszedłem głębiej w temat przekazu energii między ludźmi. Fascynująca rzecz. Samo to, że z kimś się rano witasz i się do niego uśmiechasz, ma znacznie. I pomyślałem o trenerze Unaiu Emerym. Nieważne, jaki był wynik meczu, on na drugi dzień witał cię z energią i uśmiechem. Był już gotowy do dalszej pracy. To samo trener bramkarzy z jego sztabu. Też zarażał energią. Jak codziennie widzisz te same twarze, to takie pozornie drobne gesty zebrane w całość, mają napradę spore znaczenie.

Właśnie się pan uśmiecha.

- Bo myślę też o piłkarzach. Nie było chyba dnia, żeby John McGinn, kapitan, jakoś ze mnie nie zażartował. Oczywiście w pozytywny sposób. W takim środowisku od każdego możesz czerpać i wziąć coś dla siebie. Bo jeśli chodzi o piłkę nożną, to jest elitarne towarzystwo. Nie ma tam przypadkowych osób. A z drugiej strony, i to też jest ważne, na koniec każdy z tych świetnych piłkarzy jest też człowiekiem z krwi i kości.

Pan od małego miał to szczęście, że wpadał na wielkie postaci. Jako nastolatek był pan testowany przez Liverpool, Arsenal i Bayern Monachium. Pana mama opowiadała w wywiadzie, jak siedzieliście w stołówce i nagle przyszedł do waszego stolika Jurgen Klopp. Jak pan zareagował?

- Wtedy byłem szczylem. Na pewno nie byłem wszystkiego w pełni świadomy. Dopiero, gdy dojrzałem, to zacząłem myśleć o wielu sprawach i je analizować. Wtedy nie wyłapywałem z takich sytuacji wszystkiego co mogłem. Wtedy to wszystko było dla mnie po prostu bardzo duże. Masz trzynaście czy czternaście lat i obok ciebie stoi Juergen Klopp, trener Liverpoolu. Dopiero później oswoiłem się z takimi postaciami. I pamiętam nawet konkretny moment, kiedy to się stało. To był sezon z koronawirusem w tle. Cały pierwszy zespół Aston Villi miał wtedy covid i nie mógł zagrać w meczu Pucharu Anglii z Liverpoolem. Musiał na ten mecz wyjść zespół U-23. Ja miałem wtedy 18 lat i byłem w tamtym zespole rezerwowym. Wtedy z bliska mogłem się przyjrzeć tym wszystkim piłkarzom - Mohamedowi Salahowi, Sadio Mane, Roberto Firmino, Jordanowi Hendersonowi, Fabinho, Thiago. Całej tej ekipie, która dopiero co zdobyła mistrzostwo Anglii. I dopiero patrząc z bliska uświadomiłem sobie, że to nie są żadni superbohaterowie, tylko zwykli ludzie. Zwyklejsi niż sobie ich wyobrażałem. Prosta rzecz - ja już miałem wtedy ponad 190 cm wzrostu, więc wielu z nich było niższych ode mnie.

Ale Liga Mistrzów i wielkie zespoły to jeden świat. A drugi to rezerwy Rakowa, w których grał pan po transferze. Jak się przestawić z meczu z Bayernem Monachium na wyjazd do Zbrosławic albo Turzy Śląskiej?

- Kontrast na pewno był bardzo duży. Wtedy też to porównywałem i w ten sposób o tym myślałem. I na początku wydawało mi się, że to jest za karę, że niesprawiedliwe. Ale w końcu zrozumiałem, że to jest po to, bym był pod prądem i żebym był przygotowany na szansę w pierwszym zespole. Tak zacząłem do tego podchodzić. I to było wtedy moją motywacją - przygotowanie się na moment, w którym wskoczę do bramki Rakowa.

Jak był pan dzieckiem, wystąpił pan w teledysku rapera Gruby Mielzky. Koncepcja była taka: papierosy, alkohol i dla kontrastu - ośmioletni pan. Jak to się stało?

- Mam brata, który jest dwanaście lat starszy. Poruszał się wtedy w towarzystwie raperów. Gruby Mielzky mieszka w Trójmieście. My stamtąd pochodzimy. Opublikował ogłoszenie na Facebooku, że szuka chłopaka do zagrania w teledysku. Brat mnie zgłosił, zostałem wybrany i zagrałem. Czasami do tego wracam. Ostatnio Gruby Mielzky nagrał świetny album, wybrany zresztą albumem roku. I znowu pojawiłem się w teledysku. W numerze "Gdzie nas to zaprowadzi" jest taka przebitka na mnie sprzed tych kilkunastu lat i po chwili wjeżdża moja karta z fify. Cały ten numer jest zbudowany na zasadzie kontrastów – stary on i nowy on. I ja też jestem ciekaw, gdzie nas to jeszcze zaprowadzi.

To pójdźmy za tym. Tytuł tego starego kawałka to "Silny jak nigdy, wk*****ny jak zwykle". Dzisiaj jest pan silny jak nigdy?

- Nie określiłbym siebie w ten sposób. Staram się żyć tak, żeby w dobrym momencie nie być za wysoko, a w złym momencie nie być za nisko.

Trąci stoicyzmem.

- Tak. Lubię ten nurt. Jest mi bliski. To zdanie powiedział kiedyś Kyrie Irving i bardzo mi się spodobało. Później kupiłem sobie książkę „Stoicyzm na każdy dzień roku". Zawiera różne myśli stoików, prawdy przez nich głoszone. Podążam za nimi, bo przekonałem się już, że są pomocne w codziennym życiu. Nie podrzucę teraz konkretnego, czy najważniejszego dla mnie cytatu z Seneki, ale wiele jego myśli mam zapisane w podświadomości. To trudne do wytłumaczenia, ale bardzo ciekawe - jak różne rzeczy, które widzimy, choćby w mediach społecznościowych, mimowolnie wpada nam do podświadomości i wpływa na nasze zachowanie.

Mówi pan, że od niedawna współpracuje z psychologiem. Ale czytałem, że już w wieku 13 lat jeździł pan na różne sesje. Sam pan czuł, czy np. mama albo starszy brat podpowiedzieli, że głowa w piłce jest bardzo ważna?

- Wtedy byłem szczylem i za dużo rzeczy nie rozumiałem. Ale faktycznie, byłem z mamą na kongresie psychologii sportu i tam spotkałem się z panem Wojciechem Herrą, z którym współpracuję też teraz. Wtedy mieliśmy kontakt tylko przez jakiś czas, on się w końcu urwał, bo nie widziałem w tym takiego sensu, jaki widzę dzisiaj. Mówiłem już: dojrzewam, moje poglądy się zmieniają, inaczej patrzę na wiele spraw, więc od kilku miesięcy znów współpracujemy. Czuję, że to mi potrzebne.

Czym dłużej rozmawiamy, tym mocniej się zastanawiam, czy jest bardziej zdezaktualizowany stereotyp niż „bramkarz – wariat". Tak się utarło, że bramkarze to ci najbardziej szaleni goście w zespole. Tymczasem dzisiaj, również w wielkich zespołach, bramkarze zarażają resztę zespołu spokojem, są odpowiedzialni i emanują dojrzałością.

- To zależy. Ten stereotyp wziął się chyba z czasów Petera Schmeichela czy Olivera Khana. I coś w nim jest, bo później sam spotykałem na swojej drodze „bramkarzy wariatów". Uważam, że bramkarz powinien mieć w sobie cząstkę takiego wariactwa. Może nawet wewnętrznie być inny, ale zakładać taką maskę, gdy zespół tego potrzebuje. Bo takie szalone zachowanie czasami może zespołowi pomóc.

Mówi pan teraz o sobie? Wkłada pan czasami taką maskę?

- Tak. Nie uznałbym siebie za wariata, ale czasami muszę emanować energią. No i wtedy pojawiają się zachowania, które podpięlibyśmy pod ten stereotyp.

A jaki jest Emiliano Martinez? Czerpał pan od niego garściami podczas wspólnych treningów w Aston Villi?

- Zdecydowanie. Po pierwsze, to bardzo doświadczony bramkarz, który przeżył w karierze wiele wypożyczeń. I wiele razy spotkał się ze ścianą, co go doświadczało jako zawodnika, ale też jako człowieka. A po tym wszystkim został mistrzem świata. Niewiele osób może to o sobie powiedzieć. Po drugie, cechy bramkarskie. Jego technika, szybkość, antycypacja, ustawanie drużyny, bycie jej liderem, gra nogami… Bardzo dokładnie go obserwowałem. Również to, jak przygotowuje się do treningów, jak zachowuje się przed meczami, jak szuka koncentracji. Często rozmawialiśmy przy obiedzie.

I on wchodził w rolę mentora? Rozmawialiście chociażby o tych wypożyczeniach, gdy wrócił pan z Puszczy Niepołomice i było panu trudno, bo brakowało gry?

- Emi jest w wieku mojego brata. I tak się też zawsze czułem, jakbym rozmawiał ze starszym bratem. W wielu momentach był mentorem. Powiedział mi chociażby takie proste zdanie, że jeśli chcę być dobrym bramkarzem, to muszę być konsekwentny i powtarzalny w swoich działaniach. W pełni się z tym zgadzam. U bramkarza konsekwencja jest najważniejsza – trzymanie określonego poziomu w każdym meczu. Trochę, jak w stoicyzmie. Nie za wysoko i nie za nisko. Oczywiście, nie jesteśmy robotami, więc popełniamy błędy. Na koniec chodzi jednak o to, żeby nie popełniać ich zbyt często i w ogólnym rozrachunku częściej zespołowi pomagać niż utrudniać.

Brat Wojciecha Szczęsnego kiedyś mi powiedział, że większość kibiców i dziennikarzy nie ma pojęcia, jak wygląda dzisiaj bycie bramkarzem – ile czasu poświęca się chociażby na analizę. Da się być dobrym bramkarzem bez tego?

- Analiza jest kluczowa, bo w grze bramkarza kluczowe są detale. Czasami nieco inaczej ułożona stopa, przesunięta o parę centymetrów w lewo lub prawo, zmienia strzał wpuszczony w obroniony. Musisz siebie oglądać z różnych ujęć, patrzeć na ustawienie, robić w głowie takie stopklatki, żeby następnym razem w podobnej sytuacji zachować się lepiej.

Ile czasu pan na to poświęca?

- Może opowiem na przykładzie. Często dostaję też pytania, czy Aston Villa wciąż mnie monitoruje i jest ze mną w kontakcie, więc to jest też przy okazji odpowiedź na tę kwestię. Po pół roku na wypożyczeniu w Rakowie pojechałem do Birmingham, żeby wszystko przeanalizować i podsumować. Usiadło ze mną dwóch trenerów bramkarzy, w międzyczasie przyszedł też dyrektor sportowy i razem siedzieliśmy tam dwie godziny. Oglądaliśmy, analizowaliśmy i rozmawialiśmy.

Wrócimy do tego zainteresowania Aston Villi, ale zawsze mnie zastanawia, czy analizuje się takie gole, jak ten, którego wpuścił pan w meczu z Radomiakiem Radom jeszcze podczas wypożyczenia do Puszczy Niepołomice. Gola strzelił panu wtedy ich bramkarz, Gabriel Kobylak. Czemuś takiemu warto się przyglądać, czy to jest tak kuriozalne i raczej nie do powtórzenia, że lepiej odpuścić i jak najszybciej o tym zapomnieć?

- To jest właśnie taka trudna sytuacja, która cię buduje. Tak, przeanalizowałem tamtą bramkę bardzo dokładnie, bo coś mi się nie zgadzało. Co zabawne, to był w ogóle 1 kwietnia. Ale ważne jest to, że to był pierwszy naprawdę ciepły dzień w tamtym roku. Boisko było bardzo suche. Przed meczem została podjęta decyzja, że nie podlewamy trawy, bo dla naszego stylu taka sucha murawa będzie pomocna. Byliśmy wtedy w trudnym momencie, blisko strefy spadkowej. Dlatego właśnie mówię, że coś mi się nie zgadzało, bo gdy ta piłka się odbiła od murawy, dostała dużego przyspieszenia. Wróciłem do domu i obejrzałem ten mecz jeszcze raz. W przewie meczu w „Canal+" pojawiło się ujęcie z kamery, która znajduje się dość wysoko nad bramką. Komentarzy byli wyciszeni, na boisku niewiele się działo, rozgrzewało się tylko kilku rezerwowych. Nagle uruchomił się jeden zraszacz. Dokładnie w tym miejscu, w którym później odbiła się piłka.

Faktycznie, ta piłka przyspiesza. Nie spodziewał się pan tego, bo boisko miało być suche. To też a propos detali w grze bramkarza.

- Ale cały świat nie wie o tym zraszaczu. Wiem tylko ja, bo mnie to gryzło i szukałem dziury w całym. Ale znów - nic się nie dzieje bez przyczyny. Dostałem takiego gola, przeżyłem go, a później zagrałem bardzo dobre mecze i utrzymaliśmy się w lidze.

To jeszcze jedno pytanie z takiego bramkarskiego warsztatu. Zawsze interesowała mnie ta samotność bramkarzy. O czym pan myśli, gdy stoi sam na linii pola karnego, drużyna gra daleko od bramki i utrzymuje się przy piłce na połowie rywali?

- Najważniejsze jest to, żeby być dobrze ustawionym względem piłki, by w przypadku nagłej straty móc do niej wyjść albo szybko cofnąć się do bramki. Ale jak to mam spełnione, to chwilami staram się wyłączyć. Nie podążam cały czas wzrokiem za piłką. Czasami spojrzę w trybuny i popatrzę, kto tam siedzi. Pomyślę o pogodzie. Spojrzę na ławkę rezerwowych. Poprawię sobie ochraniacze. Chodzi o to, by chociaż na chwilę dać głowie odpocząć. Z mózgiem jest podobnie jak z mięśniami, nie może być cały czas napięty i pracować. Najwyższą koncentrację można utrzymać tylko przez jakiś czas, więc warto w takich chwilach dać głowie trochę luzu. Wiem przecież, że za chwilę będziemy wyprowadzać piłkę albo będziemy musieli się bronić, więc wtedy będę potrzebował maksimum skupienia.

A ma pan jakiś przedmeczowy rytuał? Piłkarze są na tym polu bardzo kreatywni, ale ostatnio czytałem, że coraz częściej w szatniach przed meczami piłkarze grają na telefonach, żeby pobudzić koncentrację. David Raya, bramkarz Arsenalu, gra w szachy.

- Ja akurat przed meczami staram się mieć na głowie jak najmniej rzeczy. Ale wiadomo, że niektóre zwyczajemi zostały i na boisko wchodzę prawą nogą, a w swoje pole karne lewą. W dniu meczu muszę też wypić odpowiednią ilość kawy, wziąć gumę kofeinową i się pomodlić.

Chyba trzy razy w trakcie tej rozmowy powiedział pan, że coś się działo, jak był pan jeszcze szczylem. Kiedy przestał pan nim być?

- Cały czas nim jestem, ale teraz już trochę bardziej myślącym. Zresztą, co do raperów – Szczyla też słucham i też jest od nas, z Gdyni. Szczylem chyba nie przestaje się być z dnia na dzień, tylko to trwa. Czasem dopiero po czasie można spojrzeć za siebie i stwierdzić, że coś było takim momentem przełomowym. Może teraz jest u mnie ten czas? Wiele rzeczy sobie uświadamiam i zbieram doświadczenie. Ale myślę, że wciąż jestem szczylem - wiekowo i miejscem, w którym jestem.

Wyprowadził się pan z domu mając 14 lat do Lubina, czyli na drugi koniec Polski, a dwa lata później poleciał pan do Anglii. Odejście do Anglii w tak młodym wieku było dobrą decyzją?

- Niczego bym w swojej drodze nie zmienił. Kiedyś dużo o tym myślałem, rozglądałem się dookoła i patrzyłem, jak układają się losy innych bramkarzy, którzy są w podobnym wieku do mnie, a poszli inną drogą. Widziałem np. Antonina Kinskiego, który został w Czechach, poczekał na swoją szansę w Slavii Praga i trafił stamtąd do Tottenhamu. Albo Robina Roefsa z Holandii. Sunderland kupił go po jednym dobrym sezonie w NEC Nijmegen. Siłą rzeczy zastanawiałem się, czy gdybym został dłużej w Zagłębiu Lubin, później odszedł do mocniejszego polskiego klubu, zagrał w europejskich pucharach i pokazał się z dobrej strony, to czy nie trafiłbym szybciej do Premier League. Ale już tego nie analizuję. Po prostu każdy ma swoją drogę.

Czemu akurat Premier League tak pana zachwyca? Zawsze to była pana ulubiona liga?

- Wiele razy słyszałem, że to najlepsza liga na świecie. Oglądałem w internecie mnóstwo filmów pokazujących od kulis, jak funkcjonują wielkie kluby. Podobały mi się te wszystkie równiutkie boiska treningowe, imponujące ośrodki, piękne stadiony. Nasiąkałem tym. Zacząłem się też szybko uczyć angielskiego, więc to pewnie też na to wpłynęło.

A dlaczego wybrał pan Aston Villę, a nie Liverpool albo Arsenal?

- Zaproponowała mi bardzo jasny plan, którego po sześciu latach cały czas się trzyma. Wszystko idzie tak, jak było ramowo ustalone, mimo że przecież przez tyle lat wiele mogło się wydarzyć. Chociażby klub mógł spaść do Championship.

Albo awansować do Ligi Mistrzów. To się udało dwa lata temu i może się też udać w tym sezonie. To także zmienia rzeczywistość klubu.

- Dokładnie, a mimo to, wszystko potoczyło się w taki sposób, w jaki miało się potoczyć. Gdy podejmowałem decyzję te kilka lat temu, miałem też o tym, że w Liverpoolu pewnie będzie większa konkurencja.

To skoro wszystko idzie zgodnie z planem, to jaki jest następny etap, gdy już skończy się pana wypożyczenie do Rakowa?

- Prawdopodobnie będzie to wypożyczenie do jednej z mocniejszych lig, żeby dalej zbierać doświadczenie, ale w trudniejszych warunkach. Nie chcę jednak wchodzić w szczegóły, co to znaczy „mocniejsza liga", bo definicji może być bardzo wiele. Trzeba to będzie bardzo dokładnie przeanalizować.

A jeszcze następny krok?

- To już powrót do Aston Villi i bycie numerem jeden. To mnie zresztą bardzo cieszy, że ja i klub mamy spójną wizję. Aston Villa chce, żebym był ich bramkarzem, a ja chcę być bramkarzem Aston Villi.

I to wybrzmiewa w waszych rozmowach?

- Zawsze.