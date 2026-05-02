Cios w Infantino prosto z Rosji. "To jakieś diabelstwo"

Porażka 0:1 na wyjeździe z Chorwacją 14 listopada 2021 roku w ostatnim meczu eliminacji do mistrzostw świata 2022. To do dziś ostatni oficjalny mecz o stawkę, jaki rozegrała reprezentacja Rosji. Odkąd w lutym 2022 roku kraj ten brutalnie najechał Ukrainę, rozpoczynając trwającą już ponad 4 lata wojnę, tamtejsza kadra jest odsunięta od gry. Może rywalizować tylko towarzysko z krajami, które się na to zgodzą. Mimo iż po dziś dzień za naszą wschodnią granicą leje się krew, temat powrotu Rosjan do oficjalnych rozgrywek pojawia się dość regularnie.

REKLAMA

Infantino zwolennikiem przywrócenia Rosji. Jednak w samej Rosji nie każdego to przekonuje

Fanem takiego rozwiązania byłby bezsprzecznie Gianni Infantino. Prezydent FIFA w przeszłości mówił otwarcie o nieuniknionym powrocie Rosjan i dał do zrozumienia, że nie miałby z tym problemu. Jednak choć Rosji w światowym sporcie wolno coraz więcej, tamtejsi zawodnicy wystąpili już pod własną flagą na Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich 2026, w futbolu jeszcze nic się nie zmieniło. Jak się okazuje, prorosyjskie podejście Infantino nawet w samej Rosji nie wszystkich przekonuje. W rozmowie z tamtejszym portalem sport-express.ru honorowy prezes rosyjskiej federacji Wiaczesław Kołoskow stwierdził, iż Infantino nic nigdy dobrego dla Rosji nie zrobił i nie zrobi.

Gorzkie słowa o szefie FIFA

- Niczego przydatnego dla nas nie zrobił. Infantino jedynie przyłożył rękę do wykluczenia naszej reprezentacji oraz naszych klubów. Żadnych pozytywnych kroków nie poczynił i nie spodziewam się, by to zrobił. Jeśli znów zostanie wybrany, nie widzę nadziei i progresu w kontekście przyszłości rosyjskiej piłki. Zasłużył też na krytykę w kwestii mistrzostw świata. Nie zgadzam się z tym, by brało w nich udział tak wiele drużyn. Może następne zróbmy od razu na trzech kontynentach? To jakieś diabelstwo - stwierdził Kołoskow.

Rosjanin odniósł się do tego, że Infantino niedawno potwierdził chęć ubiegania się o reelekcję i start w następnych wyborach na prezydenta FIFA. Ogłosił to w czwartek 30 kwietnie podczas Kongresu FIFA w Vancouver. Poparcie dla niego wyraziły już Azjatycka Konfederacja Piłki Nożnej (AFC), a także jej afrykański odpowiednik. Wybory odbędą się 18 marca 2027 roku w Maroku (na kadencję 2027-2031).