Są na finansowym dnie. Wystawili na sprzedaż klubowy autokar

W sezonie 2018/19 Worskła mierzyła się z takimi piłkarskimi firmami jak: Arsenal, Sporting czy Karabach Agdam. Rywalizowała wówczas w fazie grupowej Ligi Europy. Aktualnie klub znowu stoi nad przepaścią.

Worskła sprzedaje swój autokar. Za 40 tys. dolarów

Zespół z Połtawy 17 lat temu świętował zdobycie Pucharu Ukrainy. To jak dotąd największy sukces tej drużyny. Być może będzie jedynym przez kolejne długie lata.

Pod koniec lutego 2026 roku, by ograniczyć wydatki i walczyć ze skutkami pustej kasy klubowej, wprowadzono drastyczne środki: zakazano korzystania z autokaru, a także na 10 dni zrezygnowano z finansowania wyżywienia.

Rzecz jasna, ukraiński klub został także ukarany przez FIFA zakazem transferowym, który pozostanie w mocy przez kolejne dziewięć (!) lat.

Co gorsze, sytuacja we władzach klubu także była skomplikowana. W marcu bowiem nowym dyrektorem sportowym został Maksym Herus, który zastąpił Oleha Łysaka. Ta zmiana warty nie przeszła bez echa - honorowy prezes Worskły, Konstantin Żewago, określił ją bowiem mianem "wrogiego przejęcia".

Kolejną odsłoną walki klubu z Połtawy o byt jest... wystawienie klubowego autokaru na sprzedaż. W popularnym portalu auto.ria zamieszczono ogłoszenie w tej sprawie. Pojazd marki MAN, wyprodukowany w 2008 roku, jest wart 40 tys. dolarów, a więc w przeliczeniu ponad 144 tys. złotych.

O ogromnym kryzysie klubu Worskła świadczy także to, że od grudnia 2025 roku klubowa strona nie została zaktualizowana.

Drużyna z Połtawy gra na drugim poziomie rozgrywek w Ukrainie. Na pięć kolejek przed końcem Worskła zajmuje 10. miejsce i ma tylko punkt przewagi nad strefą barażową w walce o utrzymanie.