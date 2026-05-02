Miliarder chce przenieść klub do Las Vegas. Idzie na całość

Po zakończeniu sezonu 2024/25 u naszych zachodnich sąsiadów "gruchnęła" informacja o tym, iż Thomas Mueller, wieloletni piłkarz Bayernu Monachium zamieni Bawarię na Kanadę. Piłkarz po wygaśnięciu kontraktu przeniósł się do Vancouver, gdzie podpisał roczną umowę.

Thomas Mueller w MLS

Przyjście mistrza świata z 2014 roku wzbudziło niemałą sensację w rozgrywkach MLS, zwłaszcza że wybrał on nietypowy kierunek - zamiast w USA znalazł się w Kanadzie. W bieżącej kampanii MLS niemiecki napastnik w dziewięciu meczach zanotował cztery trafienia, a jego zespół znajduje się na drugim miejscu Konferencji Zachodniej.

Według informacji dziennikarzy "The Athletic" przygoda Muellera z Kanadą może się niebawem zakończyć. I bynajmniej nie ma to związku z faktem, iż 35-latek ma kontrakt ważny do 31 grudnia 2026 roku. Grant Gustavson, syn amerykańskiej miliarderki Tamary Gustavson, której majątek netto wyceniany jest na około 8,5 miliarda dolarów złożył oficjalną ofertę zakupu Vancouver Whitecaps. Oferta ma w swoim zapisie przeniesienie działalności klubu do Las Vegas, gdzie mieszka biznesmen.

Klub Muellera przeniesie się do Las Vegas?

Według informacji serwisu 30-latek ma stać na czele grupy inwestorów zainteresowanej zakupem klubu. Plan jest prosty: zakup oraz przenosiny z Vancouver do Las Vegas, gdzie miliarderzy chcą odbudować klub, co ma bezpośredni związek z budową dedykowanego stadionu piłkarskiego w "mieście hazardu". Obiekt ten ma być sfinansowany ze środków prywatnych. Do czasu jego powstania drużyna miałaby rozgrywać swoje domowe mecze na tymczasowym stadionie.

Całkiem niedawno w mieście odbył się protest kibiców, którzy stanowczo sprzeciwiają się planom przeniesienia klubu do Stanów Zjednoczonych, choć tego typu "zagrywki" nie są za Oceanem niczym nowym.

O tym, że Whitecaps są na sprzedaż, wiadomo od grudnia 2024 roku. W niedawnych rozmowach z kanadyjskimi mediami obecni właściciele przyznali, iż na przestrzeni tego czasu zakupem klubu zainteresowanych było ponad 100 stron. Żadna z nich nie chciała jednak zatrzymać działalności w kanadyjskim mieście. Miało to miejsce w związku z obawami o problemy ze stadionem, przychodami oraz rentownością działalności w tym mieście.