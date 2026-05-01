Mariusz Rumak łączony z klubem Ekstraklasy

Obecna kampania z pewnością nie stanowi wymarzonej dla piłkarzy Pogoni Szczecin. "Portowcy" w ligowym zestawieniu zajmują odległe 14. miejsce i z dorobkiem 38 punktów znajdują się tuż ponad strefą spadkową. Zważywszy na to, iż do końca rozgrywek pozostały cztery kolejki, a rywalami Pogoni będą we wszystkich spotkaniach kluby z czołowej "siódemki" tabeli Ekstraklasy, podopiecznym Thomasa Thomasberga niezwykle ciężko będzie o solidne zdobycze punktowe.

Mariusz Rumak dyrektorem akademii?

Podczas gdy pierwsza drużyna ma przed sobą bardzo trudne zadanie w samej końcówce sezonu, na jej zapleczu, a konkretnie w akademii dokonują się niemałe przemiany. Według doniesień portalu "pogonsportnet.pl" jednym z kandydatów do objęcia stanowiska dyrektora akademii jest Mariusz Rumak.

"Mariusz Rumak jest jednym z kandydatów do objęcia roli dyrektora Akademii Pogoni Szczecin. W ostatnich dniach był w Szczecinie na rozmowach. Klub rozmawia z jeszcze minimum dwoma osobami, które dziś pracują w innych akademiach w kraju" - napisał na portalu "X.com" dziennikarz portalu oraz Radia Szczecin Daniel Trzepacz.

Dwie przygody z Lechem Poznań

Mariusz Rumak przyszedł na świat w Drawsku Pomorskim. Przez wiele lat pracował w akademii Lecha Poznań. Następnie był asystentem Jose Marii Bakero podczas przygody Hiszpana z "Kolejorzem". Gdy ten opuścił szeregi klubu ze stolicy Wielkopolski Rumak samodzielnie objął Lecha, prowadząc zespół przez dwa i pół roku (luty 2012 - sierpień 2014).

W kolejnych latach mogliśmy go oglądać na ławce trenerskiej takich klubów jak Zawiszy Bydgoszcz, Śląsku Wrocław, Bruk-Becie Nieciecza i Odrze Opole. Od marca do listopada 2021 roku pełnił funkcję trenera kadry U19.

Po raz drugi władze poznańskiego klubu powierzyły mu pierwszy zespół w grudniu 2023 roku. Wówczas 46-letni szkoleniowiec poprowadził zespół w 16 spotkaniach, kończąc rozgrywki ligowe na piątym miejscu.