Tak ukraiński miliarder mówi o Polsce

Szachtar Donieck przegrał z Crystal Palace 1:3 w pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Konferencji. Już w pierwszej minucie angielscy kibice mogli cieszyć się z bramki Ismaily Sarra. Ukraińcy szukali wyrównującego trafienia przez całą pierwszą połowę, ale do siatki trafili dopiero po przerwie. Oleg Ocheretko wykorzystał fatalne krycie gości i strzelił gola po rzucie rożnym.

W drugiej połowie jednak znacznie lepsze sytuacje tworzyli sobie Anglicy. Co więcej - wykorzystywali je. W 58. minucie do bramki gospodarzy trafił Daichi Kamada, który asystował też przy trzecim trafieniu Crystal Palace. Jorgen Larsen ustalił wynik spotkania w końcówce i w Londynie Szachtar będzie stał przed wielkim wyzwaniem - by zawalczyć o awans do finału Ligi Konferencji, muszą odrobić aż dwie bramki straty.

"Dziękujemy Wiśle, Krakowowi, Polsce"

Było to jednocześnie ostatnie spotkanie europejskich rozgrywek, które odbyło się w Polsce w bieżącym sezonie. Szachtar bowiem gra swoje domowe mecze na stadionie Wisły Kraków. Ukraińcy niejednokrotnie pokazywali wdzięczność - choćby po meczu z Besiktasem, gdy na telebimie pojawiło się hasło "Dziękujemy za gościnność".

Teraz w tej sprawie zabrał głos właściciel donieckiego klubu, Rinat Achmetow. - Muszę przekazać wielkie podziękowania zarządowi klubu, miastu i całemu państwu. Dziękujemy serdecznie za ciepłe przyjęcie naszej drużyny, za ciepłe przyjęcie całej Ukrainy - stwierdził, cytowany przez portal ua-football.com. Achmetow w Krakowie pojawił się po raz drugi. Poprzednio był gościem na meczu Szachtara z AZ, który odbył się niedługo po śmierci Mircei Lucescu - legendarnego trenera donieckiego klubu.

Rinat Achmetow docenia wsparcie Polski

Najbogatszy człowiek na Ukrainie podkreślił rolę naszego kraju w toczonej od ponad czterech lat wojnie między Rosją a Ukrainą. - Polska pomaga nam w przetrwaniu i w wygranej, by Ukraina mogła osiągnąć sprawiedliwy, długoterminowy pokój - powiedział Rinat Achmetow

W drugim półfinale w lepszej sytuacji jest Rayo Vallecano, które pokonało na własnym stadionie Strasburg 1:0 po bramce Alemao z 54. minuty. Rewanżowe spotkania odbędą się 7 maja, a finał zaplanowany jest na 27 maja - areną będzie stadion w Lipsku.