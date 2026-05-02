Tak ukraiński miliarder mówi o Polsce

Szachtar Donieck rozegrał w czwartek ostatnie w bieżącym sezonie domowe spotkanie w europejskich pucharach. W półfinale Ligi Konferencji na stadionie Wisły Kraków lepsza okazała się jednak drużyna Crystal Palace. Po meczu właściciel Szachtara, Rinat Achmetow, wypowiedział się na temat Polski. Najbogatszy Ukrainiec był pełen wdzięczności za gościnę, której doznali jego piłkarze.
Rinat Achmetow
Reuters/Carl Recine

Szachtar Donieck przegrał z Crystal Palace 1:3 w pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Konferencji. Już w pierwszej minucie angielscy kibice mogli cieszyć się z bramki Ismaily Sarra. Ukraińcy szukali wyrównującego trafienia przez całą pierwszą połowę, ale do siatki trafili dopiero po przerwie. Oleg Ocheretko wykorzystał fatalne krycie gości i strzelił gola po rzucie rożnym. 

W drugiej połowie jednak znacznie lepsze sytuacje tworzyli sobie Anglicy. Co więcej - wykorzystywali je. W 58. minucie do bramki gospodarzy trafił Daichi Kamada, który asystował też przy trzecim trafieniu Crystal Palace. Jorgen Larsen ustalił wynik spotkania w końcówce i w Londynie Szachtar będzie stał przed wielkim wyzwaniem - by zawalczyć o awans do finału Ligi Konferencji, muszą odrobić aż dwie bramki straty

"Dziękujemy Wiśle, Krakowowi, Polsce"

Było to jednocześnie ostatnie spotkanie europejskich rozgrywek, które odbyło się w Polsce w bieżącym sezonie. Szachtar bowiem gra swoje domowe mecze na stadionie Wisły Kraków. Ukraińcy niejednokrotnie pokazywali wdzięczność - choćby po meczu z Besiktasem, gdy na telebimie pojawiło się hasło "Dziękujemy za gościnność".

Teraz w tej sprawie zabrał głos właściciel donieckiego klubu, Rinat Achmetow. - Muszę przekazać wielkie podziękowania zarządowi klubu, miastu i całemu państwu. Dziękujemy serdecznie za ciepłe przyjęcie naszej drużyny, za ciepłe przyjęcie całej Ukrainy - stwierdził, cytowany przez portal ua-football.com. Achmetow w Krakowie pojawił się po raz drugi. Poprzednio był gościem na meczu Szachtara z AZ, który odbył się niedługo po śmierci Mircei Lucescu - legendarnego trenera donieckiego klubu.

Rinat Achmetow docenia wsparcie Polski

Najbogatszy człowiek na Ukrainie podkreślił rolę naszego kraju w toczonej od ponad czterech lat wojnie między Rosją a Ukrainą. - Polska pomaga nam w przetrwaniu i w wygranej, by Ukraina mogła osiągnąć sprawiedliwy, długoterminowy pokój - powiedział Rinat Achmetow

W drugim półfinale w lepszej sytuacji jest Rayo Vallecano, które pokonało na własnym stadionie Strasburg 1:0 po bramce Alemao z 54. minuty. Rewanżowe spotkania odbędą się 7 maja, a finał zaplanowany jest na 27 maja - areną będzie stadion w Lipsku.

