Legenda zatrzymała Lewandowskiego. Mundial to będzie koniec

Guillermo Ochoa jest jednym z najważniejszych piłkarzy mistrzostw świata w XXI wieku. Meksykanin był już na pięciu mundialach, debiutował w 2006 roku w Niemczech, 20 lat temu. Legenda meksykańskiej bramki doczekała się mistrzostw w swojej ojczyźnie. Impreza w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku ma być ostatnią w karierze Ochoi.

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Romano informuje. "Ochoa zakończy piłkarską karierę"

Hiszpański dziennik "Marca" przekazał, że dla Ochoi są duże szanse nie tylko na wyjazd na szósty mundial, ale także grę w pierwszym składzie. Byłoby to wyjątkowe pożegnanie, o którym w mediach społecznościowych poinformował Fabrizio Romano.

- Memo Ochoa zagra swoje szóste Mistrzostwa Świata w reprezentacji Meksyku, legendarny bramkarz znajdzie się w kadrze. Ochoa zaraz potem zakończy karierę piłkarską, opuszczając klub i reprezentację - przekazał na portalu X Fabrizio Romano.

Zobacz też: Co za słowa o Lechu Poznań! Piłkarz Szachtara nie ma wątpliwości

Ochoa wśród największych legend. Trzech piłkarzy może zagrać na szóstym mundialu

Ochoa nie mógł sobie wymarzyć lepszego towarzystwa, obok niego na szóstym mundialu mogą zagrać dwaj zawodnicy uchodzący dla wielu za najlepszych w historii futbolu, czyli Leo Messi i Cristiano Ronaldo. W kadrze legendarny bramkarz ostatni raz zagrał 16 listopada 2024 roku, w meczu Ligi Narodów CONCACAF z Hondurasem. Ma na koncie ponad 150 spotkań w narodowych barwach. Ostatnio wrócił do kadry współgospodarza mundialu podczas meczów towarzyskich. Obecnie broni barw cypryjskiego AEL-u Limassol.

Na ostatnim mundialu Ochoa zatrzymał Lewandowskiego

Z grą Ochoi na mistrzostwach świata łączy się wiele historii, jedna z nich dotyczy reprezentacji Polski. Nasz zespół był w grupie z Meksykiem podczas ostatniego mundialu. Legendarny bramkarz podczas turnieju w Katarze obronił rzut karny, wykonywany przez samego Roberta Lewandowskiego, spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Ochoa usiadł na ławce podczas meczu otwarcia mundialu 2010, w bramce Meksyku stanął wówczas Oscar Perez. Być może po szesnastu latach legendarny goalkeeper wyjdzie w pierwszym składzie podczas kolejnej konfrontacji z Republiką Południowej Afryki. Spotkanie otwarcia odbędzie się 11 czerwca, na Estadio Azteca w Mexico City.