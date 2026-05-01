Media: Oto nowy faworyt do zdobycia Złotej Piłki

Do zakończenia sezonu w najlepszych ligach świata pozostał niecały miesiąc. Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 30 maja na Puskas Arenie w Budapeszcie, a 11 czerwca rozpoczną się mistrzostwa świata. Mimo że najważniejsze rozstrzygnięcia w tym roku przed nami, to już dziś niektórzy wytypowali zwycięzcę najbliższego plebiscytu France Football.

Oto faworyci do zdobycia Złotej Piłki

Portal "Goal.com" zaktualizował swój ranking kandydatów do wygrania Złotej Piłki. Na liście dziennikarzy znalazło się aż 20 zawodników. Na szczycie tej listy jest Harry Kane, znakomity angielski napastnik Bayernu Monachium, który w tym sezonie dla tego klubu ma znakomity bilans, bo zagrał 46 meczów, zdobył aż 54 bramki i miał siedem asyst. Numerem dwa jest będący w wybornej formie Michael Olise, francuski skrzydłowy Bayernu Monachium (47 spotkań, 20 goli i 29 asyst), a numerem trzy - Lamine Yamal, hiszpański skrzydłowy FC Barcelony (45 meczów, 24 bramki i 18 asyst). Tuż za podium znajduje się Luis Diaz, kolejny zawodnik mistrzów Niemiec (46 spotkań, 26 goli i 21 asyst).

W gronie 20 piłkarzy, kandydatów do wygrania Złotej Piłki najwięcej jest z Bayernu Monachium, FC Barcelony oraz PSG - po trzech. Po dwóch przedstawicieli mają: Manchester City, Real Madryt i Arsenal. W drugiej "10" są m.in. Lionel Messi, który po Złotą Piłkę sięgał rekordowe osiem razy oraz Cristiano Ronaldo, pięciokrotny zwycięzca tego trofeum.

Gala Złotej Piłki 2026, podczas której zostanie ogłoszony zwycięzca, odbędzie się tradycyjnie na przełomie września i października 2026 roku w Theatre du Chatelet w Paryżu. Rok temu nagrodę odebrał francuski skrzydłowy Dembele (PSG).

Oto 20 do wygrania Złotej Piłki wg. "Goal"