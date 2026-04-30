Gromy spadają na Kyliana Mbappe

Selekcjoner reprezentacji Francji, Didier Deschamps ma prawdziwy kłopot bogactwa przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Wśród Trójkolorowych szczególnie błyszczą Michael Olise i Ousmane Dembele, ofensywni zawodnicy pokazali wielką klasę w półfinale Ligi Mistrzów, w którym PSG pokonało Bayern 5:4. Media poświęcają dużo mniej uwagi najważniejszemu zawodnikowi francuskiej ofensywny ostatnich lat oraz kapitanowi zespołu Kylianowi Mbappe.

Mbappe straci prym w kadrze Francji? Pojawiły się wątpliwości

Duże wątpliwości co do zestawienia ofensywy Trójkolorowych mają francuskie media. RMC Sport sugeruje, że genialna forma Olise i Dembele może zachwiać pewną od lat pozycją Mbappe.

"Czy francuski kapitan, kontuzjowany i mający problemy Kylian Mbappe w słabym sezonie Realu Madryt, powinien pozostać liderem ofensywy Les Bleus na Mistrzostwach Świata? Choć jego kapitanowanie i status najskuteczniejszego strzelca drużyny nie są kwestionowane, pojawienie się Dembele i Olise może zmienić sytuację." - sugeruje RMC Sport.

Rothen grzmi ws. Mbappe. "Nie powinien być liderem ofensywy"

Dużo mocniejszą opinie wyraził były reprezentant Francji, a obecnie ekspert RMC Sport Jerome Rothen. Francuz w swoim programie "Rothen s'enflamme" stwierdził wprost, że Mbappe nie powinien być liderem ofensywy Trójkolorowych podczas zbliżającego się mundialu.

"Kiedy widzisz dziś zawodników wokół niego, nie możesz wymagać od Kyliana Mbappe. Nie powinien być liderem ofensywy. Musimy wykorzystać jego mocne strony. Mamy przewagę w postaci bardzo skutecznego zawodnika, który strzela dużo bramek. OK. On tu jest. Ale trzeba wokół niego stworzyć strukturę. Kiedy widzisz Dembele i Olise… kiedy dotykają piłki, to jest niesamowite! Nie wstydzę się powiedzieć, że to, co robią Olise i Dembele, Mbappe nie jest w stanie zrobić" - stwierdził wprost Jerome Rothen, cytowany przez RMC Sport.

Wszystkie francuskie gwiazdy mogą zagrać obok siebie. Oto głos eksperta

Nie wszyscy francuscy eksperci patrzą na obsadę kadry tak radykalnie jak Rothen. Tony Vairelles uważa, że trzeba znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zmieścić w pierwszym składzie Mbappe, Olise i Dembele.

"Występy Dembele i Olise są niezwykłe, to prawda, ale musimy pozwolić im zintegrować się z drużyną. Kiedy Mbappe został kapitanem, dla mnie to była rola Griezmanna. A teraz chcemy zrobić to samo. Jeśli nie ustawisz Dembele na najlepszej pozycji, to znaczy, że ustawisz go na prawej stronie. To chyba punkt, w którym nie zgadzam się z Didierem (Deschampsem). Jeśli ustawisz Dembele na prawej stronie, to znaczy, że nie ustawiasz już Olise po jego preferowanej stronie. Podejmując taką decyzję, denerwujesz dwie osoby. Decyzje muszą zostać podjęte" - podkreśla Vairelles, cytowany przez RMC Sport.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca. Imprezę zainauguruje podobnie jak w 2010 roku mecz Meksyku z Republiką Południowej Afryki.