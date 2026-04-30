Czegoś takiego świat futbolu dawno nie widział. Stał się pośmiewiskiem

Carlos Vinicius - jego nazwisko zna wielu fanów futbolu, nawet tych polskich. To on, a nie Arkadiusz Milik, trafił w 2020 roku do Tottenhamu po kapitalnym sezonie w Benfice Lizbona - był wówczas królem strzelców ligi portugalskiej. W Anglii wielkiej kariery nie zrobił, ale zaprezentował się solidnie, dając drużynie 10 trafień. Mimo że ma dopiero 31 lat, to raczej wypisał się już ze światowego futbolu. Wrócił do Brazylii, gdzie w czwartkową noc zaliczył gigantyczną wpadkę. Taka zdarza się bardzo rzadko, jeśli w ogóle. Los dał mu aż trzy szanse, a on nie skorzystał z absolutnie żadnej!

Carlos Vinicius stał się pośmiewiskiem w Brazylii. Jak on mógł tego nie trafić i to trzy razy?!

Tego dnia Gremio, w którym występuje Vinicius, grało na wyjeździe z Palestino w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Copa Sudamericana. Brazylijczyk spędził na murawie 90 minut, mimo że być może wielu kibiców w duchu prosiło, by już po 17 minutach opuścił boisko. Czym podpadł?

W 8. minucie sędzia po raz pierwszy wskazał na 11. metr w polu karnym gospodarzy. A to z powodu przewinienia jednego z zawodników. Wykonać "11" zdecydował się Carlos Vinicius. Uderzył w stronę prawego słupka, ale bramkarz znakomicie wyczuł jego intencje i nie pozwolił piłce wpaść do siatki. Problem w tym, że zrobił to nieprzepisowo. Sędzia wskazał więc ponownie na 11. metr. Carlos Vinicius otrzymał szansę poprawy, podobnie jak i Sebastian Perez, który tym razem mógł obronić strzał, nie opuszczając zbyt szybko linii bramkowej.

Obaj panowie nie podołali jednak wyzwaniu, a szczególnie zawodniki Gremio. Tym razem uderzył na lewą stronę, ale i z tym strzałem poradził sobie golkiper. Tyle tylko, że znów zrobił to nieprzepisowo. Carlos Vinicius nie zamierzał się poddawać i znów podszedł do rzutu karnego i... znów dał się wyczuć rywalowi. Uderzył tak, jak za pierwszym razem, na prawą stronę, ale poślizgnął się, a ponownie futbolówkę wybił Perez i na nieszczęście rywala, zrobił to zgodnie z wymogami. Arbiter nie musiał więc wskazywać po raz kolejny na wapno. Można więc zażartować, że napastnik zdobył hat-tricka, ale niestrzelonych rzutów karnych, a napewno o takim "osiągnięciu" nie marzył.

Zaliczył wpadkę i od razu zapowiedział. "Nie zamierzam chodzić z opuszczoną głową"

- To dla mnie trudne. W głębi duszy czuję frustrację, bo jestem na boisku po to, żeby pomóc. Zwłaszcza gdy zdarzają się sytuacje, których trzeba przyznać, zazwyczaj nie widzimy w każdym meczu, prawda? Zwłaszcza ja, który zawsze świetnie wykonywałem rzuty karne - mówił wyraźnie zdołowany Carlos Vinicius, cytowany przez zonamista.com.br. - Ale tak czy inaczej, to część gry. Jesteśmy na boisku, wiemy, że w piłce nożnej wszystko może się zdarzyć, a to, że dzisiaj poszło źle, nie oznacza, że zamierzam schylać głowę i chodzić z opuszczoną głową - zapewniał.

O tym incydencie huczy nie tylko cała Brazylia, ale i świat. Carlos Vinicius mógł odkupić winy w drugiej połowie. Ba, na kwadrans przed końcem meczu umieścił piłkę w siatce, ale po analizie VAR sędzia anulował trafienie. Dopatrzył się przewinienia ze strony kolegi Brazylijczyka, który miał dotknąć piłki ręką we wcześniejszej fazie akcji. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0:0. 14. gola w tym sezonie 31-latkowi zdobyć się więc nie udało. Czy trener mu zaufa i w przypadku kolejnej szansy na rzut karny pozwoli mu podejść do piłki?