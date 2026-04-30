Hiszpański klub CD Colunga wystawi do bramki w najbliższym meczu ligowym 70-letniego emerytowanego górnika Angela Mateosa, "w hołdzie dla jego życia, naznaczonego miłością do piłki nożnej".

172 cm wzrostu i 69 kg wagi – to nie są warunki fizyczne dla bramkarza. A jednak 70-letni dziś Angel Mateos rozegrał ponad 800 meczów w niższych ligach hiszpańskich w prowincji Asturia. Colunga to klub założony w 1934 roku, bez żadnych mocarstwowych aspiracji. Przez 92 lata istnienia służył tylko lokalnej społeczności. Dziś jest na 10. pozycji w Tercera RFEF, czyli na piątym poziomie rozgrywek w Hiszpanii.

REKLAMA

Czas na 70-latka

CD Colunga grała w trzeciej i czwartej lidze hiszpańskiej, gdy jej bramki strzegł "Mały" Mateos. Mizerną posturę nadrabiał sprawnością, skocznością, refleksem i sprytem. Niższe ligi to odrębna historii piłki. Bez kamer, bez hołdów szerokiej publiczności, za to z pasją godną zawodowców i możliwościami amatorów.

Oficjalnie Mateo zakończył karierę bramkarza w wieku 43 lat, ale 27 lat później znów staje między słupki. Postarzał się, ale zachował figurę z dawnych lat. I wciąż jest sprawny. Przed sezonem poproszono go, aby pracował z bramkarzami Colungi jako trener. Podczas codziennych ćwiczeń zaimponował do tego stopnia, że namówili go, by pozwolił wpisać się na listę zawodników. Jako rezerwowy bramkarz.

Nie grał do tej pory, bo prezes klubu i jego przyjaciel nie chciał wywoływać kontrowersji. Trudno wystawiać rezerwowego bramkarza, czyli w teorii celowo osłabiać drużynę w meczach o punkty. Rywale CD Colungi mogliby jej zarzucić, że wypacza wyniki rozgrywek. Ale dziś Colunga jest w takiej sytuacji, że nie ma szans na awans, ani nie grozi jej spadek. Zajmuje 10. pozycję w tabeli. Rywal Laviana już spadł z ligi. Tak więc występ 70-letniego Angela Mateosa w bramce nikomu krzywdy nie wyrządzi.

Życie napisane sportem

Szefowie CD Colunga chcą uhonorować swojego bramkarza i przyjaciela. Będzie on najstarszym graczem, który zagrał na tym poziomie. Ale w specjalnym komunikacie władze klubu podkreślają, że nie chodzi im o rekordy. "Nie chcemy zwracać na siebie uwagi, to nie jest ekscentryzm, ale hołd dla człowieka. Mateos reprezentuje wszystkie wartości, które wyznaje klub: pasję, wytrwałość, szacunek do futbolu i całe życie związane ze sportem. Bez względu na wiek. Wiek jest drugorzędny, liczy się dbałość o wartości. Mateos był górnikiem, pracował ciężko, ale zawsze znajdował czas dla piłki nożnej. Nie szukamy sensacji, nie chcemy ustanawiać rekordów. W piłce nie chodzi o liczby, ale o wartości. Kto skupi się wyłącznie na wieku Mateosa, zgubi esencję i sens jego misji. On nie zagra w meczu Colungi dlatego, że ma 70 lat, ale dlatego, że wywalczył sobie miejsce w bramce.

Najwięcej emocji w związku z powrotem Mateosa na boisko przeżywa jego 10-letni wnuk. W rozmowie z dziennikiem "El Pais" dziadek opowiada, że wnuk trenuje lekkoatletykę, ale teraz "być może zamieni ją na futbol". Śmieje się przy tym, bo jest mu obojętne jaką dyscyplinę wybierze chłopiec. Byle uprawiał sport - dla zdrowia. I nie był jak niektórzy kumple dziadka z kopalni, którzy przepuszczają emeryturę w barach, z brzuchami opartymi o blat stołu.