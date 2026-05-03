Brutalny cios w gospodarza mundialu. Burmistrz wzywa kibiców do protestów

Brutalne reguły rządzące sportem w Ameryce Północnej znów pokazują swoją bezwzględną siłę. Wicemistrz MLS, Vancouver Whitecaps, prawdopodobnie zniknie z Kanady. Jego właściciele nie widzą perspektyw przed drużyną w Kolumbii Brytyjskiej.

Burmistrz Vancouver, Ken Sim, nie wyobraża sobie, żeby Whitecaps wyprowadzili się z miasta. W ostatni wtorek wydał nawet w tej sprawie specjalne oświadczenie: "Utrata Whitecaps nie wchodzi w grę" – napisał. A jednak czwórka właścicieli klubu, Greg Kefroot, Steve Luczo, Jeff Mallett i Steve Nash (były słynny koszykarz, członek Galerii Sław NBA), nie zamierza już dłużej czekać. Proces sprzedaży klubu właściciele rozpoczęli prawie półtora roku temu i na razie nie znaleźli nabywcy, który chciałby pozostawić Whitecaps w Kolumbii Brytyjskiej.

Władze ligi MLS wkraczają do akcji

"W ciągu ostatnich 16 miesięcy prowadziliśmy poważne rozmowy z ponad 100 podmiotami i do tej pory nie pojawiła się żadna realna oferta, która pozwoliłaby klubowi pozostać tutaj. Jeśli istnieje lokalna grupa właścicieli z wizją i zasobami, by wytyczyć drogę naprzód, zachęcamy ją do zgłoszenia się" – zaapelowali Kefroot, Luczo, Mallett i Nash w specjalnym oświadczeniu.

W poniedziałek serwis The Athletic poinformował, że w proces sprzedaży drużyny zaangażował się specjalny komitet MLS, który rozpatruje opcje przeniesienia Whitecaps, po sprzedaży, na terytorium USA. Najpoważniejszym kandydatem do przejęcia klubu jest Las Vegas w Nevadzie. Mniejsze szanse mają Phoenix w Arizonie i Sacramento w Kalifornii.

Głównym powodem, dla którego nowi inwestorzy nie chcą pozostawić drużyny w Kanadzie, jest fakt, że Whitecaps pozostają gośćmi na stadionie, na którym grają. Obiekt BC Place należy do władz prowincji Kolumbia Brytyjska. Obok Whitecaps grają na nim na co dzień BC Lions - drużyna futbolu kanadyjskiego z ligi CFL. Podczas nadchodzącego mundialu na tym stadionie zostanie rozegranych siedem meczów: pięć grupowych oraz po jednym w 1/8 finału i 1/4 finału.

Obecni właściciele drużyny MLS z Vancouver uważają, że właśnie brak własnego stadionu to główna przeszkoda w rozwoju Whitecaps. Chodzi oczywiście o rozwój biznesowy, bo jeśli mówimy o klasie sportowej, drużyna z Vancouver ma się czym pochwalić: w ubiegłym roku dotarła aż do finału rozgrywek, w którym przegrała z dowodzonym przez Leo Messiego Interem Miami 1:3.

Las Vegas wie, jak zachęcić kluby do przenosin

Kefroot i spółka narzekają, że przez to, iż obiektem rządzą władze prowincji, ich drużyna nie jest w stanie nawet ustalać własnego terminarza na obiekcie. Nie może organizować dodatkowych wydarzeń dla kibiców, czerpać korzyści ze spotkań biznesowych, miejsc dla VIP-ów i tym podobnych udogodnień, które miałaby na swoim stadionie.

Burmistrz Vancouver w swoim oświadczeniu przypomina, że klub już ustalił z miastem miejsce, gdzie ewentualnie mógłby powstać nowy stadion, którego właścicielem byliby Whitecaps. Zaapelował, by do czasu, zanim powstanie nowy obiekt, władze drużyny porozumiały się z zarządem stadionu BC Place w sprawie "umowy pomostowej", która pomoże zatrzymać zespół w Kolumbii Brytyjskiej.

Wydaje się jednak, że obecni właściciele nie są zainteresowani budową stadionu, a potencjalni nabywcy mają świadomość, że w trzymilionowej stolicy hazardu w USA mogą zrobić o wiele lepszy biznes niż w liczącym 860 tys. mieszkańców Vancouver.

Zresztą Las Vegas, które przez dziesięciolecia było białą plamą na mapie amerykańskiego sportu (dla MLB, NFL czy NBA było to "miasto przeklęte" z powodu hazardu) ściąga do siebie kolejne drużyny. W 2017 roku zaczął tam grać klub NHL, Las Vegas Knights. Trzy lata później sprowadzili się do Las Vegas futbolowi Riders, a od 2028 roku będą tam występować baseballiści grający obecnie pod szyldem Athletics. Dwie ostatnie drużyny występowały wcześniej lub wciąż jeszcze występują w Oakland, powodem przenosin do Nevady były m.in. problemy z budową nowego stadionu. W Las Vegas kluby przyjęto z otwartymi ramionami i jeszcze do tego obiekty dla nich w pewnej części sfinansowali podatnicy. By zdobyć 750 mln dolarów (z 1,9 miliarda, które pochłonęła budowa) stadionu Raiders, podniesiono podatek od hoteli. Obiekt dla Athletics (szacowany koszt: 1,5 miliarda dolarów) zostanie dofinansowany z kieszeni podatników kwotą 380 mln.

Władze Kolumbii Brytyjskiej stawiają sprawę jasno: na takie prezenty jak częściowe finansowanie nowego stadionu z kieszeni podatników w Vancouver właściciele klubu - nowi lub starzy - nie mogą liczyć.

MLS też ma interes w opuszczeniu Vancouver

Na przeniesienie drużyny do innego miasta musieliby się zgodzić jeszcze właściciele wszystkich klubów MLS. Z tym jednak nie powinno być problemu. Whitecaps są obecnie najmniej dochodową ekipą ligi i jedną z najniżej wycenianych. Gdyby się przenieśli do Las Vegas, nie tylko zwiększyliby przychody i swój wkład w zarobki MLS, ale jeszcze nowy właściciel musiałby ponieść na rzecz ligi (czyli pozostałych właścicieli) tzw. opłatę relokacyjną, która wyniosłaby pewnie kilkaset milionów dolarów.

Żadnych wątpliwości nie pozostawia też oświadczenie ligi, które MLS wydał w odpowiedzi na doniesienia o potencjalnej relokacji zespołu z Vancouver:

"Grupa właścicielska Whitecaps odegrała znaczącą rolę w rozwoju piłki nożnej w Vancouver i w całej Kanadzie. Jednak ekonomia stadionu, ograniczenia terminarza oraz brak wsparcia ze strony rządu i korporacji stworzyły ciągłe wyzwania strukturalne, które utrudniają wytyczenie realnej drogi dla klubu. Pozostajemy skupieni na wspieraniu klubu w poszukiwaniu trwałego, długoterminowego rozwiązania, a naszym celem jest znalezienie ścieżki, która pozwoli Whitecaps dalej się rozwijać i odnosić sukcesy w Vancouver. Jednocześnie mamy obowiązek dbać długoterminowo o ligę i jej kluby, a także ocenimy wszystkie opcje, w tym zainteresowanie wyrażone klubem ze strony innych rynków i grup inwestorów".

I choć burmistrz Sim apeluje do kibiców, by "byli głośni i zjednoczeni", wydaje się, że los Whitecaps jest przesądzony. Nawet głośne protesty kibiców na ulicach, do których już w Vancouver doszło, niczego nie zmienią. Liga nie będzie czekać, aż pojawi się w Vancouver jakiś wybawca na białym koniu. Woli rozwiązanie przewidywalne, sprawdzone w innych ligach i dochodowe dla pozostałych właścicieli. Tradycje, historia, przywiązanie kibiców nie będą miały znaczenia w starciu z brutalnymi realiami biznesu.