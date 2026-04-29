Ronaldo zbliżył się do magicznego 1000 goli. Tyle mu brakuje

Cristiano Ronaldo nie zatrzymuje się w pogoni za historyczną, tysięczną bramką w karierze. Jest czołowym strzelcem pędzącego po mistrzostwo Arabii Saudyjskiej Al-Nassr, a więcej niż prawdopodobny jest też jego wyjazd na tegoroczne mistrzostwa świata - w końcu jest kapitanem reprezentacji Portugalii.

W środowy wieczór zrobił kolejny krok w stronę tego historycznego osiągnięcia. Al-Nassr grało z trzecim w tabeli Al-Ahli i było żądne rewanżu po styczniowej porażce. W pierwszej połowie działo się jednak niewiele. Obie drużyny oddały łącznie pięć strzałów, a żaden z nich nie okazał się groźny.

Nudny mecz w Arabii. Wtedy wkroczył Ronaldo

W drugiej połowie działo się niewiele więcej, ale przede wszystkim - w końcu padały bramki. Na nie trzeba było jednak czekać aż do 76. minuty. A strzelcem był nie kto inny jak Cristiano Ronaldo. Portugalczyk głową wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego kolegi z reprezentacji, Joao Felixa.

Zobacz też: Dwa gole i odwołany karny w hicie Atletico - Arsenal! Kontrowersyjna decyzja sędziów

W 90. minucie wynik potężnym strzałem z 13. metra ustalił Kingsley Coman. Bramkarz gości, Edouard Mendy, nie miał najmniejszych szans. Senegalczyk skapitulował po raz drugi, a jego koledzy nie byli w stanie choćby powalczyć o zniwelowanie strat. Al-Ahli przez całą drugą połowę oddało tylko jeden, niecelny, strzał.

Cristiano Ronaldo coraz bliżej celu

Cristiano Ronaldo zdobył swoją 970. bramkę w karierze. Najczęściej trafiał w barwach Realu Madryt, ale strzelał gole też dla Sportingu, Manchesteru United, Juventusu oraz Al-Nassr. Do tego dorobku wliczają się również 143 trafienia w barwach reprezentacji Portugalii. Jeżeli 41-latek wciąż będzie w dobrej formie, magiczną barierę 1000 bramek może przekroczyć jeszcze w tym roku.

Al-Nassr po środowym zwycięstwie jest zdecydowanym liderem Saudi Pro League na cztery kolejki przed końcem sezonu. Niepokonane do tej pory Al-Hilal ma osiem punktów straty, ale też jedno spotkanie do rozegrania więcej.