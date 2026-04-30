Irańczycy polecieli na kongres FIFA. Oto co ich spotkało. Wrócili natychmiast

Do mistrzostw świata 2026 pozostał nieco ponad miesiąc. M.in. w związku z tą imprezą w czwartek w Vancouver w Kanadzie rozpocznie się kongres FIFA. Zanim jednak wydarzenie w ogóle zostało otwarte, doszło do dyplomatycznego skandalu z Iranem w roli głównej.
Jak poinformowała agencja Reuters, powołując się na irańską agencję Tasnim, członkowie tamtejszej delegacji, w tym prezes federacji Mehdi Taj, sekretarz generalny Hedayat Mombeini i jego zastępca Hamed Momeni, zaraz po przybyciu na lotnisko w Toronto zawrócili do kraju pierwszym możliwym samolotem. To reakcja na "niewłaściwe zachowanie" kanadyjskich służb imigracyjnych.
Według mediów przedstawiciele irańskiego związku posiadali ważne wizy i zostaliby wpuszczeni do kraju. Problemem okazał się jednak incydent, który dotyczył: "zniewagi skierowanej do jednego z najbardziej odznaczonych rodzajów sił zbrojnych Iranu". - FIFA skontaktowała się z irańską delegacją, aby wyrazić ubolewanie z powodu incydentu i zasugerowała, że prezydent Gianni Infantino zorganizuje z nimi spotkanie w siedzibie organizacji - dodała agencja.
Wcześniej irańska delegacja nie pojawiła się na wtorkowym Kongresie Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej (AFC), który również odbył się w Vancouver. W tym wypadku powodem miały być problemy wizowe. Obie te sytuacji pokazują, jak problematyczny może okazać się udział Iranu w zbliżających się mistrzostwach świata. Kraj ten wciąż prowadzi wojnę ze Stanami Zjednoczonymi - jednym ze współgospodarzy imprezy, a FIFA odrzuciła wniosek, aby mecze jego reprezentacji przenieść do Meksyku.
Iran zgodnie z harmonogramem mistrzostw ma zagrać w grupie G z Nową Zelandią, Belgią i Egiptem. Dwa pierwsze mecze mają odbyć się w Los Angeles, a ostatni w Seattle.