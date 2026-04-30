Irańczycy polecieli na kongres FIFA. Oto co ich spotkało. Wrócili natychmiast

Do mistrzostw świata 2026 pozostał nieco ponad miesiąc. M.in. w związku z tą imprezą w czwartek w Vancouver w Kanadzie rozpocznie się kongres FIFA. Zanim jednak wydarzenie w ogóle zostało otwarte, doszło do dyplomatycznego skandalu z Iranem w roli głównej.

Irańczycy przylecieli do Kanady. Wrócili pierwszym samolotem

Jak poinformowała agencja Reuters, powołując się na irańską agencję Tasnim, członkowie tamtejszej delegacji, w tym prezes federacji Mehdi Taj, sekretarz generalny Hedayat Mombeini i jego zastępca Hamed Momeni, zaraz po przybyciu na lotnisko w Toronto zawrócili do kraju pierwszym możliwym samolotem. To reakcja na "niewłaściwe zachowanie" kanadyjskich służb imigracyjnych.

Według mediów przedstawiciele irańskiego związku posiadali ważne wizy i zostaliby wpuszczeni do kraju. Problemem okazał się jednak incydent, który dotyczył: "zniewagi skierowanej do jednego z najbardziej odznaczonych rodzajów sił zbrojnych Iranu". - FIFA skontaktowała się z irańską delegacją, aby wyrazić ubolewanie z powodu incydentu i zasugerowała, że prezydent Gianni Infantino zorganizuje z nimi spotkanie w siedzibie organizacji - dodała agencja.

Problemy wokół irańskiej delegacji. Takie rzeczy na nieco ponad miesiąc przed mundialem

Wcześniej irańska delegacja nie pojawiła się na wtorkowym Kongresie Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej (AFC), który również odbył się w Vancouver. W tym wypadku powodem miały być problemy wizowe. Obie te sytuacji pokazują, jak problematyczny może okazać się udział Iranu w zbliżających się mistrzostwach świata. Kraj ten wciąż prowadzi wojnę ze Stanami Zjednoczonymi - jednym ze współgospodarzy imprezy, a FIFA odrzuciła wniosek, aby mecze jego reprezentacji przenieść do Meksyku.

Iran zgodnie z harmonogramem mistrzostw ma zagrać w grupie G z Nową Zelandią, Belgią i Egiptem. Dwa pierwsze mecze mają odbyć się w Los Angeles, a ostatni w Seattle.