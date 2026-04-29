Co za popis drużyny Feio w meczu ze Sportingiem! O tym będzie głośno

Tondela, której trenerem niedawno został Goncalo Feio znajduje się w fatalnej sytuacji. Szkoleniowiec doskonale znany z porywczego charakteru na razie nie wygrał żadnego meczu - udało się jedynie zdobyć punkt w meczu z Vitorią Guimaraes (2:2).

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Kłos: "Śpiąco weszliśmy w ten mecz"

Kolejny dramat drużyny Feio? Otóż nie tym razem. Gigantyczna sensacja w meczu ze Sportingiem

Dzisiaj Tondela grała na wyjeździe z trzecią drużyną ligi portugalskiej - Sportingiem. Gospodarze byli zdecydowanymi faworytami tego starcia, co było widać na boisku we wszystkim poza tym najważniejszym - wynikiem. Do przerwy Tondela remisowała 0:0, co dawało jej sensacyjny punkt. Punkt, który Tondeli dawał oddech w walce o utrzymanie, a który dla Sportingu oznaczał koniec jakichkolwiek marzeń o mistrzostwie.

Piłkarze Goncalo Feio liczyli na wyprowadzenie tego jednego zabójczego ataku, który da im prowadzenie. Ta sztuka w końcu się udała, ale nie Tondeli, a Sportingowi. W 62. minucie Blopa zdecydował się dośrodkować piłkę w pole karne. Dopadł do niej Luis Suarez, który dał radę oddać strzał i pokonał bramkarza. Dla Kolumbijczyka było to pierwsze ligowe trafienie od 22 marca.

W 79. minucie wydawało się, że umarły ostatnie nadzieje Tondeli na wywalczenie przynajmniej jednego punktu. Obrońca Joao Silva próbował wybić piłkę, ale trafił ją na tyle niefortunnie, że pokonał własnego bramkarza.

W 90. minucie gospodarze sami sobie narobili problemów - Tondela wywalczyła rzut karny. Tylko że drużyna Goncalo Feio nawet tak dobrej okazji nie umiała zamienić na bramkę. Rui Silva obronił jedenastkę i zbił piłkę na rzut rożny! Ale Silva i tak po chwili stracił gola, bo Tondela zamieniła rożnego na bramkę! Pecha miał 18-letni Salvador Blopa, który wcześniej grał dobry mecz, ale tym razem trafił do własnej siatki.

Chwilę później było 2:2 po bramce Cicero zdobytej po kolejnym rzucie rożnym! "Sporting upadł" - mówił komentator Eleven Sports i trudno było się z nim nie zgodzić. Gospodarze zanotowali sensacyjną kompromitację, przez którą stracili nawet matematyczne szanse na mistrzostwo kraju. Utrudnili też sobie walkę o drugie miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Do drugiej Benfiki tracą obecnie dwa punkty.

A zespół Goncalo Feio? Do 16. miejsca dającego udział w barażach o utrzymanie Tondeli brakuje czterech punktów. Podopieczni portugalskiego trenera w kolejnej kolejce będą mieli szansę na zmniejszenie tej straty do jednego punktu, bo zmierzą się z Casa Pią, czyli drużyną, która obecnie zajmuje tę pozycję. Mecz Casa Pia - Tondela odbędzie się 3 maja o godzinie 16:30.