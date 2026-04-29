Gwiazda Lecha zabrała głos ws. przyszłości. "Mam jasne stanowisko"

Bartosz Mrozek, choć urodził się i wychował w Katowicach, zdecydowaną większość swojej kariery piłkarskiej spędził w Poznaniu. Do tamtejszego Lecha dołączył w wieku 14 lat, w 2014 roku. W latach 2019-2021 bramkarz był wypożyczony do swojego rodzimego miasta, gdzie wystąpił w 35 spotkaniach w barwach GKS-u. Sezon 2022/23 spędził natomiast w Stali Mielec.

Mrozek planuje opuścić Poznań. "To nie jest tajemnica"

Na stałe między słupki poznańskiego klubu wskoczył w sezonie 2023/24, tuż po tym, jak znakomicie spisywał się w barwach klubu z Podkarpacia. Od tego momentu pozycja Mrozka w bramce Lecha jest wręcz niepodważalna. 26-latek rozegrał dla Lecha 117 spotkań, w których zachował 41 czystych kont.

Golkiper jest uważany na swojej pozycji za jednego z najlepszych specjalistów w rozgrywkach Ekstraklasy, wobec czego z biegiem czasu narosły spekulacje dotyczące jego przyszłości w stolicy Wielkopolski. W rozmowie z TVP Sport sam zainteresowany przyznał, iż po kilku sezonach spędzonych w Lechu chciałby w najbliższym czasie zmienić otoczenie.

- To nie jest tajemnica, że chciałbym spróbować nowego wyzwania. Mija mi trzeci rok w roli "jedynki" „Kolejorza". Zimą przyszedł nowy bramkarz, teraz klub rozgląda się za kolejnym – nie sądzę, że to przypadek. A i ja mam swoje marzenia. Chciałbym wyjechać – już latem albo w dalszej przyszłości, ale stanowisko mam jasne: szanuję swoje miejsce, ewentualna zmiana musi się wiązać z awansem sportowym, nic na siłę - przyznał Mrozek.

Epizod w Manchesterze United oraz Crystal Palace

Piłkarz w swojej karierze miał epizod zagraniczny. Przed dekadą udał się na testy do Manchesteru United, a po nich otrzymał propozycję kontraktu od Crystal Palace, lecz koniec końców zdecydował się pozostać w Poznaniu. - Wyjechałem dziesięć lat temu na testy do Manchesteru United, jednak wtedy byłem niedojrzałym młokosem. Zebrałem doświadczenie i zobaczyłem, jak wygląda wielki świat futbolu. Potem odwiedziłem Crystal Palace - od nich dostałem propozycję kontraktu - wspominał golkiper.

Zimą do Lecha ściągnięty został bułgarski bramkarz Płamen Andriejew. 21-latek między słupkami mistrzów Polski wystąpił w oficjalnym spotkaniu tylko raz, a miało to miejsce 18 kwietnia w zwycięskim meczu wyjazdowym przeciwko Pogoni Szczecin (2:1). Jako potencjalnego następcę Mrozka wymienia się także występującego na co dzień w tureckim Göztepe SK Mateusza Lisa.

Nim 26-latek definitywnie zdecyduje na temat swojej przyszłości do końca rozgrywek Ekstraklasy pozostały do rozegrania cztery spotkania. W najbliższym "Kolejorz" zmierzy się na wyjeździe z dziewiątym w tabeli Motorem Lublin. To spotkanie odbędzie się w sobotę 2 maja o godzinie 20:15.