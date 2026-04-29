PZPN powołał nowy organ. Na jego czele stanie Dariusz Mioduski

Dariusz Mioduski to jeden z pięciu wiceprezesów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na co dzień odpowiada za sprawy zagraniczne, a teraz - z zamiarem wzmocnienia pozycji federacji na arenie międzynarodowej - podsunął pomysł, który w środę 29 kwietnia wszedł w życie. Mowa o powołaniu nowego organu doradczego.

Mioduski wziął się za rozbudowę PZPN. Do życia powołano nowy organ

Rada Ekspertów ds. Dyplomacji - to właśnie twór, który powstał na życzenie Mioduskiego. Jej celem jest nie tylko wzmocnienie pozycji PZPN, ale także "całej polskiej piłki nożnej oraz jej otoczenia biznesowego i społecznego", jak czytamy na stronie związku. Na jej czele stanie sam pomysłodawca.

- Piłka nożna, jako najpopularniejsza globalnie dyscyplina sportu, ma olbrzymią, wciąż rosnącą siłę społeczną i stanowi ważny element wizerunku polskiego sportu, a także kraju na świecie. Celem Rady Ekspertów ds. Dyplomacji Sportowej jest stworzenie mechanizmów, które pozwolą w pełni wykorzystać ten potencjał i prowadzić oraz koordynować skuteczne działania w zakresie dyplomacji sportowej. Rada będzie miała charakter ekspercki oraz apolityczny i będą do niej zaproszeni najlepsi eksperci mający międzynarodowe doświadczenie i praktyczną wiedzę w swoich dziedzinach - powiedział Mioduski.

Rada będzie miała za zadanie identyfikowanie i analizę kluczowych trendów w światowej dyplomacji sportowej, a także koordynowanie dialogu pomiędzy PZPN a organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Oprócz tego będzie wykorzystywać wydarzenia piłkarskie jako platformę do nawiązywania relacji z partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi.

W jej skład - oprócz Mioduskiego - wejść mają "uznani eksperci z różnych dziedzin posiadający praktyczne doświadczenie w działalności na poziomie międzynarodowym", prezes PZPN Cezary Kulesza, i Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski. Ich działania z kolei ma koordynować Sekretarz Rady, którym został Michał Banasiak - prezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że działalność członków Rady ma charakter społeczny, a kolejni eksperci zostaną powołani w najbliższych tygodniach. Zdania na temat powołania tego organu przez PZPN są jednak dość krytyczne - chociażby Mateusz Borek określił go "kompletnie niepotrzebnym nikomu sztucznym tworem". Ironicznie na ten temat wypowiedział się także Maciej Wandzel, który na portalu X napisał "Strategia i rozwój", dodając emotikonę mężczyzny z rozłożonymi rękoma.

